TIM MAIA — VALE TUDO: The Return of Brazil’s Soul Legend to the Stage

By Claudio Erlichman. The production runs from October 16th trough December 21st, at Teatro Claro Mais SP.
São Paulo, Brazil — Sebastião "Tim" Rodrigues Maia (1942 –1998) was a Brazilian musician, songwriter, and businessman known for his iconoclastic, ironic, outspoken, and humorous musical style. Maia contributed to Brazilian music within a wide variety of musical genres, including soul, funk, disco, rock and roll, rhythm and blues, romantic ballads, samba, bossa nova, baião and música popular brasileira (MPB). He introduced the soul style on the Brazilian musical scene. Along with Jorge Ben, Maia pioneered samba rock and samba funk, combining samba, soul, funk and rock and roll. He is recognized as one of the biggest icons in Brazilian music.
Now get ready to feel the swing. Starting October 16, the stage of the Teatro Claro MAIS SP will pulse to the irresistible rhythm of Tim Maia – Vale Tudo – The Musical, a vibrant celebration of the life, music, and legacy of one of Brazil’s most beloved and revolutionary artists. Produced by Del Claro Produções, Grupo Live, and Carmelo Maia (Tim Maia’s son), the show is also co-produced by Seroma Produções e Edições Ltda. and Vitória Régia Discos Ltda. Originally premiered in 2012 to overwhelming acclaim, Tim Maia – Vale Tudo quickly became one of the biggest hits in Brazilian musical theater. Now, the show returns in a renewed version with modern staging, live musicians, and over 20 of Tim Maia’s greatest hits, including “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, “Azul da Cor do Mar”, “Gostava Tanto de Você”, “Acenda o Farol”, and, of course, “Vale Tudo.”
With Thór Junior in the role of Tim Maia and under the direction of Pedro Brício and musical direction by Carlos Bauzys and Diego Salles, the show traces the singer’s tumultuous, passionate, and larger-than-life journey—from his childhood in Rio de Janeiro’s Tijuca neighborhood to his early days in the U.S., friendships with Roberto Carlos and Jorge Ben, and his rise as one of Brazil’s most influential voices. As Nelson Motta once said, “Tim Maia was the freest human being I’ve ever known.” That freedom, that energy, and that wild humor now take over the Claro MAIS SP stage, inviting audiences—old fans and new generations alike—to dance, laugh, and remember a man who taught Brazil that there are no limits when the groove is true.
O retorno da lenda da soul music brasileira aos palcos
Tim Maia – Vale Tudo – O Musical traz de volta a vida e o balanço de um ícone ao Tearo Claro Mais SP.
Ingressos disponíveis pelo site da Uhuu! e bilheteria oficial no teatro.
Prepare-se para sentir o swing. A partir de 16 de outubro, o palco do Teatro Claro MAIS SP pulsará no ritmo irresistível de Tim Maia – Vale Tudo – O Musical, uma vibrante celebração da vida, da música e do legado de um dos artistas mais amados e revolucionários do Brasil. Com texto de Nelson Motta, baseado em sua aclamada biografia Vale Tudo – O Som e a Fúria de Tim Maia, esta nova produção revive a trajetória de sucesso de um homem que trouxe a soul music para o Brasil e transformou para sempre o cenário musical do país.
Estreado originalmente em 2012 com enorme sucesso de público e crítica, Tim Maia – Vale Tudo rapidamente se tornou um dos maiores fenômenos do teatro musical brasileiro. Agora, o espetáculo retorna em uma versão renovada, com encenação moderna, músicos ao vivo e mais de 20 grandes sucessos de Tim Maia, incluindo “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”, “Azul da Cor do Mar”, “Gostava Tanto de Você”, “Acenda o Farol” e, claro, “Vale Tudo”.
Com Thór Junior no papel de Tim Maia e sob a direção geral de Pedro Brício e direção musical de Carlos Bauzys e Diego Salles, o musical percorre a jornada intensa, apaixonada e maior que a vida do cantor — desde a infância na Tijuca, no Rio de Janeiro, passando pelos primeiros anos nos Estados Unidos, as amizades com Roberto Carlos e Jorge Ben, até sua ascensão como uma das vozes mais influentes da música brasileira.
Produzido por Del Claro Produções, Grupo Live e Carmelo Maia (filho de Tim Maia), o espetáculo tem coprodução da Seroma Produções e Edições Ltda. e Vitória Régia Discos Ltda. Para Carmelo Maia, cuidar de um espetáculo sobre o pai vai muito além do legado familiar: “Este musical é mais do que uma produção — é uma missão”, diz ele. “Mesmo sem meu pai fisicamente aqui, sua musicalidade, genialidade e força continuam vivas entre nós. Trato esse legado com coração, fidelidade e enorme respeito. Este espetáculo é para ele — e para vocês”.
O musical homenageia não apenas a voz do artista, mas também suas contradições: o humor, a irreverência, o amor à liberdade e suas autodeclaradas canções “mela-cueca” e “esquenta-suvaco”. O resultado é o retrato de um homem que viveu — e cantou — sob suas próprias regras.
Nascido Sebastião Rodrigues Maia, em 1942, Tim Maia tornou-se um fenômeno nos anos 1970 ao fundir soul, funk, samba e MPB em um som inconfundivelmente brasileiro. Sua voz grave e poderosa, aliada a uma personalidade irreverente, transformou-o em um ícone nacional — um artista que rompeu barreiras e definiu uma era.
Como disse Nelson Motta, “Tim Maia foi o ser humano mais livre que eu já conheci”. Essa liberdade, essa energia e esse humor indomável agora tomam conta do palco do Teatro Claro MAIS SP, convidando o público — fãs de longa data e novas gerações — a dançar, rir e relembrar o homem que ensinou ao Brasil que não há limites quando o balanço é verdadeiro.
Tim Maia – Vale Tudo – O Musical
Texto: Nelson Motta
Direção Geral: Pedro Brício
Direção musical: Carlos Bauzys e Diego Salles
Assistente de direção: Luiz Rodrigues
Cenário: Kleber Montanheiro
Direção de movimento: Keila Bueno
Coreografia: Tiago Dias
Figurino: Fábio Namatami
Design de Luz: Túlio Pezzoni
Design de som: Tocko Michelazzo
Direção de arte: Gus Perrella
Produção: Del Claro Produções, Grupo Live e Carmelo Maia
Coprodução: Seroma Produções e Edições Ltda. e Vitória Régia Discos Ltda.
ELENCO
Thór Junior - Tim Maia
Dennis Pinheiro - Tim Maia alternante / Jorge Ben
Jow Black - Absoluto 1
Davi Fields - Absoluto 2
Fernando Rubro - Absoluto 3
Joyce Cosmo - Primavera 1
Ariane Souza - Primavera 2
Leilane Teles - Primavera 3
Vinícius Loyola - Roberto Carlos
Vanessa Mello - Gal Costa
Elá Marinho - Elis Regina
Moira Osório - Marisa Monte
Aline Cunha - Sandra Sá / Mãe
Cezar Rocafi - Fabio
Estêvão Souz - Swing
SERVIÇO
Temporada: 16 de outubro a 21 de dezembro de 2025
Local: Teatro Claro MAIS SP – Shopping Vila Olímpia - R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-000
Capacidade: 801 lugares
Acessibilidade
Ar-condicionado
Ingressos
De R$22,50 a R$350,00
Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:
Uhuu! – com taxa de serviço
Bilheteria física – sem taxa de serviço
Teatro Claro MAIS SP (Shopping Vila Olímpia)
De 2ª a sábado, das 10h às 22h
Domingos e feriados das 12h às 20h
Telefone: (11) 3448-5061
Siga o musical na internet:
@valetudotimmaia
@delclaroproducoes
@carmelomaia
