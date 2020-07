Sophie Tenório Participa De Editorial 'Fashion E Fun'

A atriz, cantora e modelo, Sophie Tenório, participa do editorial 'Fashion e Fun', produzido pela Mzotte Photography e Ramon Amorin, que será lançado no final de agosto.

Mzette Photography traz editoriais com artistas e modelos mirins, que buscam se destacar ou se inserir no meio, com um material diferenciado, explorando o lado artístico de cada criança, abusando de poses e teatralidade, sempre com uma temática nova, e destacando a personalidade.

"Eu conheci a Sophie no início do ano passado, e desde então a gente não se desgruda mais. Eu já a fotografei outras vezes, e na medida que eu a fotografo eu percebo como ela vem crescendo profissionalmente. A Sophie é muito ágio, responde rápido quando dou alguma dica, e eu amo as expressões dela, então a gente está sempre junto, fotografando." Conta a fotógrafa.

Sophie Tenório é atriz, cantora e modelo. Com apenas 10 anos de idade, já participou de diversos espetáculos de teatro musical, como 'E Se a Broadway Fosse Aqui', "Cinderela, O Musical', 'Mary Poppins', 'História de Uma Gata', 'Descendentes', todas pela Escola Ballet Paula Castro, e 'Peter Pan', pela TeenBroadway. Como modelo, já desfilou na SPFW pela Calvin Klein, 1+1 e Marca Animê. Em 2017, foi selecionada como uma das 100 meninas mais bonitas do ano, pela revista Fashion Kids International.

O editorial Fashion & Fun será lançado no dia 23 de agosto, em São Paulo.

