PUCCINI, BUSONI, OFFENBACH and ROSSINI Announced Among the Attractions of Theatro Sao Pedro's 2024 Season

Theatro São Pedro, managed by Santa Marcelina Cultura, announces the 2024 season. Within the lyrical series, 12 opera titles will be staged, such as Riders to the Sea, by Ralph Vaughan Williams (1872-1958), Turandot, by Ferruccio Busoni (1866-1924), Gianni Schicchi, by Giacomo Puccini (1858-1924), Cinderella, by Pauline Viardot (1821-1910), Le Comte Ory, by Gioachino Rossini (1792-1868), La Chanson de Fortunio and Mesdames de la Halle, by Jacques Offenbach (1819- 1880), A Hand of Bridge, by Samuel Barber (1910-1981), Labyrinth, by Gian Carlo Menotti (1911-2007) , in addition to the show with three new titles produced by the Lyric Composition Atelier at Theatro São Pedro.

In the month of August, on the 2nd, 4th, 7th, 9th and 11th, a double program brings to the public Turandot and Gianni Schicchi, by Italian composers Ferruccio Busoni and Giacomo Puccini, respectively. The production pays homage to the centenary of the composers' death and has Ira Levin as the musical director and Alexandre Dal Farra as the scenic director. The cast includes names such as tenor Giovanni Tristacci, soprano Marly Montoni, baritone Rodrigo Esteves, soprano Raquel Paulin, bass Saulo Javan, mezzo-soprano Juliana Taino, among others.

In the month of October, it is the turn of Cinderella, by Pauline Viardot, a production aimed at children, to return to the stage at Theatro São Pedro, including with a performance on Children's Day, October 12th - the other performances take place on the 13th, 19th and October 20th. The cast features soprano Marly Montoni in the role of Cinderella, tenor Mar Oliveira as the Prince and tenor Jean William as the Count, among others.

Also in October, Theatro São Pedro's Lyric Composition Atelier, a program that aims to encourage the composition of new operatic works, presents a show with three titles. With Maíra Ferreira in the musical direction, Ana Vanessa in the scenic direction, Kuka Batista in the lighting and Danielle Tereza in the costumes, the performances take place on the 26th and 27th of October.

The lyrical season with the Theatro São Pedro Orchestra ends the year with the title Le Comte Ory, by Italian composer Gioachino Rossini. The production features the duo Ira Levin (musical direction) and Pablo Maritano (scenic direction), as well as Desirée Bastos in scenography and costumes, Aline Santini in lighting and Malonna in visagism. The cast includes tenor Daniel Umbelino, baritone Igor Vieira, bass Felipe Oliveira, soprano Maria Carla Pino Cury, mezzo-soprano Luisa Francesconi, among others. The performances take place on the 6th, 8th, 11th, 13th and 15th of December.

O Theatro São Pedro, equipamento cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, anuncia a temporada 2024. Dentro da série lírica serão encenados 12 títulos de óperas, como Homens ao Mar, de Ralph Vaughan Williams (1872-1958), Turandot, de Ferruccio Busoni (1866-1924), Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini (1858-1924), Cinderela, de Pauline Viardot (1821-1910), O Conde Ory, de Gioachino Rossini (1792-1868), A Canção de Fortunio e As Senhoras do Mercado, de Jacques Offenbach (1819- 1880), Uma Mão de Bridge, de Samuel Barber (1910-1981), Labirinto, de Gian Carlo Menotti (1911-2007), além do espetáculo com três títulos inéditos produzidos pelo Atelier de Composição Lírica do Theatro São Pedro.

A temporada lírica com a Orquestra do Theatro São Pedro teve início com a estreia no mês de março, nos dias 01, 02, 03, 08, 09 e 10, de Homens ao Mar, do britânico Vaughan Williams. A montagem contou com Cláudio Cruz na direção musical e Caetano Vilela na encenação, iluminação e concepção cenográfica.

Já no mês de agosto, nos dias 02, 04, 07, 09 e 11, um programa duplo traz ao público Turandot e Gianni Schicchi, dos compositores italianos Ferruccio Busoni e Giacomo Puccini, respectivamente. A montagem homenageia o centenário de morte dos compositores e tem Ira Levin na direção musical e Alexandre Dal Farra na direção cênica. O elenco conta com nomes como o tenor Giovanni Tristacci, a soprano Marly Montoni, o barítono Rodrigo Esteves, a soprano Raquel Paulin, o baixo Saulo Javan, a mezzo-soprano Juliana Taino, entre outros.

No mês de outubro, é vez de Cinderela, de Pauline Viardot, montagem voltada ao público infantil, retornar ao palco do Theatro São Pedro, inclusive com récita no Dia das Crianças, 12 de outubro - as outras apresentações ocorrem nos dias 13, 19 e 20 de outubro. O elenco traz a soprano Marly Montoni no papel de Cinderela, o tenor Mar Oliveira como o Príncipe e o tenor Jean William como o Conde, entre outros.

Também em outubro, o Atelier de Composição Lírica do Theatro São Pedro, programa que tem como objetivo fomentar a composição de obras operísticas inéditas, apresenta espetáculo com três títulos. Com Maíra Ferreira na direção musical, Ana Vanessa na direção cênica, Kuka Batista na iluminação e Danielle Tereza no figurino, as récitas acontecem nos dias 26 e 27 de outubro.

A temporada lírica com a Orquestra do Theatro São Pedro encerra o ano com o título O Conde Ory, do compositor italiano Gioachino Rossini. A montagem traz a dupla Ira Levin (direção musical) e Pablo Maritano (direção cênica), além de Desirée Bastos na cenografia e figurino, Aline Santini na iluminação e Malonna no visagismo. O elenco conta com o tenor Daniel Umbelino, o barítono Igor Vieira, o baixo Felipe Oliveira, a soprano Maria Carla Pino Cury, a mezzo-soprano Luisa Francesconi, entre outros. As récitas acontecem nos dias 06, 08, 11, 13 e 15 de dezembro.

ACADEMIA DE ÓPERA E ORQUESTRA JOVEM DO THEATRO SÃO PEDRO

Ainda dentro da temporada lírica, os dois grupos de formação ligados ao teatro, a Academia de Ópera e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro realizam duas montagens originais em 2024, cada uma com quatro récitas. A primeira será com dois títulos do compositor Jacques Offenbach: A Canção de Fortunio e As Senhoras do Mercado. A montagem, que conta com direção musical de André Dos Santos e direção cênica de Inês Bushatsky, sobe ao palco do Theatro São Pedro nos dias 06, 07, 08 e 09 de junho.

Já de 07 a 10 novembro, é a vez da Academia e da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro apresentarem os títulos Uma Mão de Bridge, do compositor norte-americano Samuel Barber, e Labirinto, do italiano Gian Carlo Menotti. A montagem terá André Dos Santos na direção musical e João Malatian na direção cênica.



CINE SÃO PEDRO

Em 2024, o Cine São Pedro será ampliado e terá parceria com a Cinemateca Brasileira. Com o intuito de aliar cinema e música em um programa que contempla a criação e a apresentação de trilhas sonoras para filmes mudos, clássicos e também títulos brasileiros, o Cine São Pedro contemplará dois programas neste ano. Os espetáculos terão a participação da Orquestra do Theatro São Pedro, sob regência de Marcelo Falcão, um dos fundadores e regente titular da Babylon Orchester Berlin, orquestra residente no lendário cinema Babylon, em Berlim. No mês de maio (dias 09, 10, 11 e 12), será apresentado o filme O Gabinete do Dr. Caligari (1920), do cineasta alemão Robert Wiene. Em setembro (dias 05, 06, 07 e 08) é a vez do filme brasileiro Caiçara (1950), de Adolfo Celi, com trilha sonora de Francisco Mignone.

ESPETÁCULOS DE BALÉ

A parceria entre o Theatro São Pedro e a São Paulo Companhia de Dança terá sequência neste ano, trazendo ao público, no mês de agosto, um programa com duas coreografias: Cartas do Brasil (2022) e The Eight (2023). A primeira, de acordo com Juliano Nunes, que assina o figurino e a coreografia, tem inspiração na Bachiana Brasileira nº 8, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e nas suas memórias de infância, que lhe remetem ao universo dos pássaros e das florestas. The Eight, por sua vez, foi concebida pelo coreógrafo Stephen Shropshire ao som da Sinfonia nº8, de Anton Bruckner (1824-1896), uma composição emocionante, assim como disse o jornalista musical Tom Service, “que não pode ser explicada pelas regras e regulamentos musicais; em vez disso, sua ‘forma’ é fenomenológica e é algo você precisa experimentar”. A direção musical e a regência dos espetáculos são de Cláudio Cruz, que comanda a Orquestra do Theatro São Pedro e a Banda Jovem do Estado. As apresentações acontecem nos dias 22, 23, 24 e 25 de agosto.

GRÃO DA VOZ

A existência da arte lírica se funda, ao longo da história, em torno de uma espécie de “culto à voz”. É em torno desta sorte de entidade, a voz, que se funda o gênero e é graças à pulsão do público em direção a este “objeto-voz” (como sintetiza Michel Poizat) que o gênero se mantém vivo. Além disso, a voz, como Lacan ressalta, é a pulsão mais próxima da experiência do inconsciente, e será o tema central deste pasticcio denominado “Grão da Voz”, que sobe ao palco do Theatro São Pedro nos dias 04, 06, 11 e 13 de outubro. “A voz das cantoras e cantores, a formação das identidades, o poder de mover afetos que o canto possui e, sobretudo, a voz de Bruno de Sá, cantor para quem este espetáculo será concebido, estarão no cerne da criação deste espetáculo”, explica o gestor artístico da Santa Marcelina Cultura, Ricardo Appezzato.

As apresentações contam com a participação da Orquestra do Theatro São Pedro, da Academia de Ópera do Theatro São Pedro e do sopranista Bruno de Sá. André Dos Santos assina a direção musical, Ligiana Costa a concepção musical e direção cênica, Renato Bolelli a direção de arte e Aline Santini a iluminação.

PIERROT LUNAIRE

Em homenagem aos 150 anos de nascimento do compositor Arnold Schoenberg (1874-1951), no mês de setembro, dias 14 e 15, o Theatro São Pedro apresenta o espetáculo Pierrot Lunaire, que terá a presença do Studio 3 Cia de Dança, da soprano Kátia Guedes e da mezzo-soprano Laiana Oliveira, além de Ricardo Bologna na regência, Caetano Vilela na encenação e iluminação e Anselmo Zolla na coreografia. Para abrir o programa foi escolhida uma peça da compositora Michelle Agnes (1979-).

TEMPORADA DE MÚSICA DE CÂMARA

Neste ano, a temporada de música de câmara apresenta espetáculos em diferentes formatos, com objetivo de proporcionar ao público experiências mais intimistas, e reúne apresentações com artistas brasileiros e internacionais convidados e músicos da Orquestra do Theatro São Pedro. O primeiro concerto, “Metais Ressonantes”, acontece no dia 16 de março e traz obras de Witold Lutoslawsky (1913-1994), Derek Bourgeois (1941-2017), Alan Raph (1933-2023), Leonard Bernstein (1918-1990) e Henri Tomasi (1901-1971). No mesmo mês, em uma ação de parceria da Santa Marcelina Cultura com o Consulado-Geral da Irlanda no Brasil, será celebrado o Dia de São Patrício (17/03) em concerto no Theatro São Pedro com a presença de integrantes da Irish Baroque Orquestra e alunas e alunos da EMESP Tom Jobim. A plateia terá a oportunidade de assistir as duas apresentações no palco.

Já no dia 20 de março, o concerto “Estações Líricas” apresenta obras de compositores como Alberto Nepomuceno (1864-1920), Claude Debussy (1862-1918), Ernani Braga (1888-1948), Franz Schubert (1797-1828), Robert Schumann (1810-1856), Richard Strauss (1864-1949) e Heitor Villa-Lobos (1887-1959), divididas sob as estações outono, inverno, primavera e verão, com a participação da soprano Carla Cottini e do pianista Ricardo Ballestero.

Os concertos de 27 e 28 abril têm como temáticas “Estéticas Sonoras” e “Música Para Anoitecer”, respectivamente. O primeiro apresenta composições de Bohuslav Martinů (1890-1959), Leoš Janáček (1854-1928) e Franz Schubert (1797-1828). No segundo programa, serão interpretadas obras de Igor Stravinsky (1882-1971), Philippe Gaubert (1879-1941), Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Luca Raele e Osvaldo Golijov (1960-).

Na sequência dessa programação, em 17 de maio, “Femina” conta com a presença da mezzosoprano Kismara Pezzati e do pianista André do Santos, trazendo obras das compositoras Hildegard von Bingen (1098-1179), Silvia Berg (1958-) e Kismara Pezzati (1974-). Já no “Dia de Clássico”, os concertos de 18 e 19 de maio reúnem músicos da Orquestra do Theatro São Pedro com Ira Levin no piano e Cláudio Cruz no violino, apresentando repertório com composições de Ferruccio Busoni (1866-1924) e Gabriel Fauré (1845-1924).

“Ubuntu”, com a participação do Ubuntu Ensemble, mostra no dia 13 de julho obras de Georg Philipp Telemann (1681-1767), Osvaldo Lacerda (1927-2011), Florence Price (1887-1953) e Johannes Brahms (1833-1897). Ainda em julho (14), o programa “O Amor e o Tempo” apresenta, com o tenor Daniel Umbelino e o pianista Fábio Bezuti, composições de Ricky Ian Gordon (1956-) e Emily Dickinson (1830-1886), Benjamin Britten (1913-1976) e Michelangelo Simoni (1475-1564), Francesco Paolo Tosti (1846-1916) e Gabriele D’annunzio (1863-1938), Amy Beach (1867-1944) e Robert Browning (1812-1889), Ottorino Respighi (1879-1936) e Gabriele D’annunzio (1863-1938), Lori Laitman (1955-) e Emily Dickinson (1830-1886), Babi de Oliveira (1913-1993) e India Rêgo, Undine Smith Moore (1904-1989) e Georgia Douglas Johnson (1880-1966).

No dia 25 de agosto, “D'Alvorada ao Crepúsculo” terá a soprano Gabriela Pace e o pianista Vitor Philomeno, em repertório que contempla composições de Franz Schubert (1797-1828), Ned Rorem (1923-2022), Alberto Nepomuceno (1864-1920), Gabriel Fauré (1845-1924), Richard Strauss (1964-1949), Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948), Camille Saint-saëns (1835-1921), Ralph Vaughan Williams (1872-1958), Alberto Costa, Jules Massenet (1842-1912), Reynaldo Hahn (1874-1947), Claude Debussy (1862-1918), Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e Samuel Barber (1910-1981).

A programação de novembro conta com três concertos nos dias 12, 13 e 14, em parceria com o Festival de Música de Câmara do Rio de Janeiro.

OCUPA SÃO PEDRO

Nos meses de abril, agosto e dezembro, o Theatro São Pedro recebe mais uma edição do “Ocupa São Pedro”. Com a intenção de difundir a música de câmara e valorizar jovens profissionais, o evento recebe apresentações de grupos do Núcleo de Desenvolvimento de Carreira (NDC) da EMESP Tom Jobim, bem como recitais dos cantores participantes da Academia de Ópera do São Pedro. Nos sábados 06 e 13 de abril, 03 e 10 de agosto e 07 de dezembro, o São Pedro abrirá suas portas, convidando o público a explorar seus diferentes espaços, além do palco e da plateia.

CIRCULAÇÃO DE CONCERTOS E ÓPERAS

Além de voltar ao palco do Theatro São Pedro, a ópera Cinderela, de Pauline Viardot (1821-1910), no mês de abril, circulará também por diferentes cidades do interior do Estado de São Paulo, com a Orquestra do Theatro São Pedro. O espetáculo conta com direção musical de Priscila Bonfim.

A Orquestra do Theatro São Pedro realiza ainda, em 13 de julho, concerto na cidade de Jundiaí, no Teatro Polytheama. Sob a regência de Ira Levin e participação da soprano Gabriela Pace, o programa terá obras de Bedrich Smetana (1824-1884) e Anton Bruckner (1824-1896).

CONCERTOS DIDÁTICOS

Nos dias 22, 23, 29 e 30 de junho, o São Pedro dará sequência ao projeto de concertos didáticos com o espetáculo “Brincando em Cena”, que terá André Dos Santos como diretor musical e Felipe Venâncio como diretor cênico. O espetáculo será uma jornada lúdica por meio do mundo da imaginação, em que a música, o teatro, a ópera e a improvisação se fundem para criar uma experiência encantadora. “Cada apresentação será única. A improvisação desempenhará um papel crucial no desenvolvimento das narrativas. Os espectadores serão incentivados a contribuir com o espetáculo, proporcionando assim um espaço de troca entre os artistas e o público”, explica o gestor artístico da Santa Marcelina Cultura, Ricardo Appezzato.

GRUPOS CONVIDADOS

No mês de abril, dias 20 e 21, o Theatro São Pedro recebe a comemoração de 25 anos do grupo Barbatuques. O show é também uma homenagem a Fernando Barba, criador do grupo, falecido em 2021. Em dezembro, o palco do São Pedro recebe ainda o concerto de encerramento da temporada da TUCCA - Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer. No dia 09, às 20h30, o premiado baterista mexicano Antonio Sanchez irá apresentar ao vivo a trilha-sonora de Birdman, acompanhando a projeção do filme.

ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM

O Theatro São Pedro recebe ainda a temporada da Orquestra Jovem Tom Jobim, grupo artístico de bolsistas da EMESP Tom Jobim. No mês de maio, o grupo apresenta o programa “São Paulo Hoje”; em julho, “Brasil Raiz” e, nos dias 31 de agosto e 2 de setembro, “Jobim Cinematográfico”, com composições de Tom Jobim para filmes como Gabriela Cravo e Canela e .

BILHETERIA

Os ingressos para a temporada 2024 estarão disponíveis em breve pela bilheteria digital: https://feverup.com/pt/sao-paulo/venue/theatro-sao-pedro



THEATRO SÃO PEDRO - TEMPORADA 2024

TEMPORADA LÍRICA | ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

HOMENS AO MAR

RALPH Vaughan Williams (1872-1958)

(ópera curta de um ato, baseada na peça de mesmo nome de John Millington Synge)

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Cláudio Cruz, direção musical

Caetano Vilela, concepção, encenação e iluminação

Juliana Bertolini, figurino

Tiça Camargo, visagismo

Pedro Levorin, cenógrafo associado

Fábio Bezuti, preparador vocal e dicção

Gesiel Vilarubia, assistente de direção musical e preparador coral

Sue Adur, videoarte

Lídia Schaffer, contralto (Maurya)

Elisa Braga, soprano (Cathleen)

Raquel Paulin, soprano (Nora)

Rafael Siano, barítono (Bartley)

RALPH Vaughan Williams (1872-1958)

Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis

Homens ao Mar

Ensaio geral aberto: 28 de fevereiro, quarta-feira, 19h

Récitas: 01, 02, 03, 08, 09 e 10 de março

sextas-feiras e sábados, 20h; domingos, 17h

Transmissão ao vivo: 08 de março, sexta-feira, 20h

Classificação etária: 14 anos

INGRESSOS: Plateia: R$ 120/ R$ 60 (meia)

1º Balcão: R$ 100/ R$ 50 (meia)

2º Balcão: R$ 80 / R$ 40 (meia)

https://feverup.com/m/156067

*******

TURANDOT

FERRUCCIO BUSONI (1866-1924)

[ópera em dois atos com libreto do compositor, baseada na obra homônima de Carlo Gozzi]



GIANNI SCHICCHI

Giacomo Puccini ((1858-1924)

[ópera cômica em um ato, com libreto de Giovacchino Forzano]

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Ira Levin, direção musical

Alexandre Dal Farra, direção cênica

João Luiz Sampaio, dramaturgismo

Valéria Lovato, iluminação

Fábio Namatame, figurino

Tiça Camargo, visagismo

Fábio Bezuti, preparador vocal e dicção

Isabela Siscari, assistente de direção musical e preparadora coral

Elenco (Turandot)

Giovanni Tristacci, tenor (Kalaf)

Marly Montoni, soprano (Turandot)

Rodrigo Esteves, barítono (Barak)

Juliana Taino, mezzo-soprano (Adelma)

Daniel Umbelino, tenor (Truffaldino)

Saulo Javan, baixo (Altoum)

Gustavo Lassen, baixo (Pantalone)

Douglas Hahn, barítono (Tartaglia)

Raquel Paulin, soprano (Cantora)

Vicente Concilio, ator (Carrasco)

Elenco (Gianni Schicchi)

Rodrigo Esteves, barítono (Gianni Schicchi)

Raquel Paulin, soprano (Lauretta)

Vicente Concilio, ator (Buoso Donati)

Nathália Serrano, contralto (Zitta)

Daniel Umbelino, tenor (Rinuccio)

Giovanni Tristacci, tenor (Gherardo)

Marly Montoni, soprano (Nella)

Gustavo Lassen, baixo (Betto)

Saulo Javan, baixo (Simone)

Douglas Hahn, barítono (Marco)

Juliana Taino, mezzo-soprano (La Ciesca)

Ádamo, baixo (Spinelloccio)

Andrey Mira, baixo (Pinellino)

Isaque Oliveira, barítono (Ser Amantio di Nicolao)

Pedro Côrtes, baixo (Guccio)

Ensaio geral aberto: 31 de julho, quarta-feira, 19h

Récitas: 02, 04, 07, 09 e 11 de agosto

quartas e sextas-feiras, 20h; domingos, 17h

Classificação etária: 14 anos

INGRESSOS: Plateia: R$ 120/ R$ 60 (meia)

1º Balcão: R$ 100/ R$ 50 (meia)

2º Balcão: R$ 80 / R$ 40 (meia)

*******

CINDERELA

PAULINE VIARDOT (1821-1910)

[ópera em três atos, com libreto original da compositora, versão brasileira de André Dos Santos e orquestração de Juliana Ripke]

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Julianna Santos, direção cênica

Giorgia Massetani, cenografia

Fábio Retti, iluminação

Fábio Namatame, figurino

Tiça Camargo, visagismo

Marly Montoni, soprano (Cinderela)

Mar Oliveira, tenor (O Príncipe)

Jean William, tenor (O Conde)

Johnny França, barítono (Barão de Pictordu)

Fernanda Nagashima, mezzo-soprano (Amelinde)

Daiane Scales, soprano (Maguelone)

Maria Sole Gallevi, soprano (A Fada)

Ensaio geral aberto: 09 de outubro, quarta-feira, 19h

Récitas: 12 de outubro, sábado, 17h, Theatro São Pedro

13 de outubro, domingo, 11h, Theatro São Pedro

19 de outubro, sábado, 17h, Theatro São Pedro

20 de outubro, domingo, 17h, Theatro São Pedro

Classificação etária: Livre

INGRESSOS: Plateia: R$ 120/ R$ 60 (meia)

1º Balcão: R$ 100/ R$ 50 (meia)

2º Balcão: R$ 80 / R$ 40 (meia)

*******

ATELIER DE COMPOSIÇÃO LÍRICA DO THEATRO SÃO PEDRO

[Obras em processo de composição]

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Maíra Ferreira, direção musical

Ana Vanessa, direção cênica

Kuka Batista, iluminação

Danielle Tereza, figurino

Manuela Freua, cantora solista

Laiana Oliveira, cantora solista

Homero Velho, cantor solista

Ensaio geral aberto: 24 de outubro, quinta-feira, 19h00

Récitas: 26 e 27 de outubro

sábado, 20h; domingo, 17h

Classificação etária: 14 anos

INGRESSOS: Plateia: R$ 120/ R$ 60 (meia)

1º Balcão: R$ 100/ R$ 50 (meia)

2º Balcão: R$ 80 / R$ 40 (meia)

*******

O CONDE ORY

GIOACHINO ROSSINI (1792-1868)

[ópera cômica em dois atos, com libreto de Eugène Scribe e Charles-Gaspard Delestre-Poirson]

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Ira Levin, direção musical

Pablo Maritano, direção cênica

Desirée Bastos, cenografia e figurino

Aline Santini, iluminação

Malonna, visagismo

Fábio Bezuti, preparador vocal e dicção

Bruno Costa, preparador coral e regente coral

Daniel Umbelino, tenor (Conde Ory)

Vitor Bispo, barítono (Raimbaud)

Fellipe Oliveira, baixo (Tutor)

Maria Carla Pino Cury, soprano (Condessa Adèle)

Fernanda Nagashima, mezzo-soprano (Ragonde)

Ana Lucia Benedetti, mezzo-soprano (Isolier)

Janaína Lemos, soprano (Alice)

Jean William, tenor (1º Cavaleiro)

Cleyton Pulzi, tenor (2º Cavaleiro)

Isaque Oliveira, barítono (3º Cavaleiro)

Fúlvio Magalhães, barítono (4º Cavaleiro)

Ensaio geral aberto: 04 de dezembro, quarta-feira, 19h

Récitas: 06, 08, 11, 13 e 15 de dezembro

quartas e sextas-feiras, 20h; domingos, 17h

Classificação etária: 16 anos

INGRESSOS: Plateia: R$ 120/ R$ 60 (meia)

1º Balcão: R$ 100/ R$ 50 (meia)

2º Balcão: R$ 80 / R$ 40 (meia)

temporada LÍRICA | academia De opéra e ORQUESTRA JOVEM DO THEATRO SÃO PEDRO

A CANÇÃO DE FORTUNIO

AS SENHORAS DO MERCADO

Jacques Offenbach (1819-1880)

ACADEMIA DE ÓPERA DO THEATRO SÃO PEDRO

ORQUESTRA JOVEM DO THEATRO SÃO PEDRO

André Dos Santos, direção musical

Inês Bushatsky, direção cênica

Fernando Passetti, cenografia

Aline Santini, iluminação

Awa Guimarães, figurino

Malonna, visagismo

Ensaio geral aberto: 04 de junho, terça-feira, 19h

Récitas: 06, 07, 08 e 09 de junho

quinta a sábado, 20h; domingo, 17h

Classificação etária: 12 anos

INGRESSOS: Plateia: R$ 100/ R$ 50 (meia)

1º Balcão: R$ 70/ R$ 35 (meia)

2º Balcão: R$ 60 / R$ 30 (meia)

*******

UMA MÃO DE BRIDGE

Samuel Barber (1910-1981)

[ópera em ato único com libreto de Gian Carlo Menotti]

LABIRINTO

GIAN CARLO MENOTTI (1911-2007)

ópera em ato único com libreto do compositor]



ACADEMIA DE ÓPERA DO THEATRO SÃO PEDRO

ORQUESTRA JOVEM DO THEATRO SÃO PEDRO



André Dos Santos, direção musical

João Malatian, direção cênica

Giorgia Massetani, cenografia e figurino

Wagner Antonio, iluminação

Malonna, visagismo

Ensaio geral aberto: 05 de novembro, terça-feira, 19h

Récitas: 07, 08, 09 e 10 de novembro

quinta a sábado, 20h; domingo, 17h

Classificação etária: 12 anos

INGRESSOS: Plateia: R$ 100/ R$ 50 (meia)

1º Balcão: R$ 70/ R$ 35 (meia)

2º Balcão: R$ 60 / R$ 30 (meia)

TEMPORADA DE ESPETÁCULOS DO THEATRO SÃO PEDRO

CINE SÃO PEDRO

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Cinemateca Brasileira

Marcelo Falcão, regência

ROBERT WIENE (1873-1938)

O Gabinete do Dr. Caligari (1920) – 70’

[Compilação com música original de Giuseppe Becce e outros compositores, como Berlioz, Schumann, Wagner, entre outros. Arranjo próprio]. [Um filme do acervo da Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (www.murnau-stiftung.de) em Wiesbaden.]

Ensaio Geral Aberto: 08 de maio, quarta-feira, 19h

Concertos: 09, 10, 11 e 12 de maio

quinta-feira a sábado, 20h; domingo, 17h

Classificação etária: 12 anos

INGRESSOS: R$ 70/ R$ 35 (meia)

*******

CINE SÃO PEDRO

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

Cinemateca Brasileira

Marcelo Falcão, regência

ADOLFO CELI (1922-1986)

Caiçara (1950) –1h32’

[Trilha sonora de Francisco Mignone]

Ensaio geral aberto: 04 de setembro, quarta-feira, 19h

Concertos: 05, 06, 07 e 08 de setembro

quintas-feiras a sábados, 20h; domingo, 17h

Classificação etária: 18 anos

INGRESSOS: R$ 70/ R$ 35 (meia)

*******

BALÉ

CARTAS DO BRASIL/THE EIGHT

Santa Marcelina Cultura / Paulo Zuben, direção artístico-pedagógica

São Paulo Companhia de Dança / Inês Bogéa, direção artística

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

BANDA JOVEM DO ESTADO

Cláudio Cruz, regência

CARTAS DO BRASIL (2022)

Juliano Nunes, coreografia e figurino

Wagner Pinto, iluminação

Cássio Brasil, produção de figurino

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachiana Brasileira nº 8 – 24'

Cartas do Brasil é a primeira criação de Juliano Nunes para a São Paulo Companhia de Dança e para uma companhia Brasileira. “Essa obra é um pouco do Brasil que existe em mim. É o lugar onde o gesto de um afeta o gesto do outro e, embora tudo passe muito rápido, todos estão conectados como uma revoada de pássaros”, fala Nunes. Na coreografia, cada bailarino escreve com o corpo um diálogo contínuo que traduz a urgência de estar vivo. Nunes criou inspirado na Bachiana Brasileira no 8, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) e nas suas memórias de infância que lhe remetem ao universo dos pássaros e das florestas. Na dança, as mãos, os braços e as cabeças vibram e nos lembram as imagens das asas dos pássaros, das folhas ao vento, do menear das cabeças das aves. “A beleza do corpo em movimento nos toca como palavras ao vivo”, diz Nunes. O figurino, uma malha azul em referência ao céu do Brasil – com detalhes pintados à mão pelo coreógrafo no corpo dos intérpretes – revela a silhueta dos artistas e as individualidades de cada um. E a luz vem completar esta atmosfera que nos transporta para um tempo vibrante, ágil e intenso.

THE EIGHT (2023)

Stephen Shropshire, coreografia e iluminação

Fabio Namatame, figurino

ANTON BRUCKNER (1824-1896)

Symphony nº 8 – 22'

IV. Finale

Desde 2020, Stephen Shropshire é coreógrafo residente da São Paulo Companhia de Dança, para quem já criou: Rococó Variations (2020), Marmórea (2021) e Partita (2022). Juntos, esses trabalhos revelam uma linha de pesquisa que começou com a (re)investigação de Shropshire sobre a técnica do balé clássico, a fim de descobrir novas maneiras de pensar e se envolver com seu processo coreográfico. Em The Eighth (2023), ele oferece ao público uma nota de rodapé a estes três trabalhos distintos, porém interligados. Shropshire cria esta obra ao som da Oitava Sinfonia, de Anton Bruckner (1824- 1896), uma composição emocionante, assim como disse o jornalista musical Tom Service, “que não pode ser explicada pelas regras e regulamentos musicais; em vez disso, sua ‘forma’ é fenomenológica e é algo você precisa experimentar”. Stephen Shropshire | Coreógrafo, curador e pesquisador independente de dança; graduado pela Juilliard School, em Nova York, e mestrado em Artes e Patrimônio pela Universidade de Maastricht. Foi diretor artístico da Noord Nederlandse Dans, na Holanda, de 2009 a 2012. Em 2016, sua fundação homônima foi estabelecida para facilitar o desenvolvimento contínuo e a apresentação de novos trabalhos coreográficos. Em 2017, Shropshire recebeu um prêmio de honra especial do Dansersfonds ‘79 pela “consistente harmonia estética em seu trabalho” e, em 2018, sua coreografia “We Are Nowhere Now Else But Here” foi nomeada para o VSCD ‘Zwan’ pela performance de dança mais impressionante de 2017. Para a SPCD, criou as obras Rococo Variations (2020), Marmórea (2021) e Partita (2022) como coreógrafo residente

Ensaio geral aberto: 21 de agosto, quarta-feira, 19h

Récitas: 22, 23, 24 e 25 de agosto

quinta-feira a sábado, 20h; domingo, 17h

Classificação etária: Livre

INGRESSOS: Plateia: R$ 120/ R$ 60 (meia)

1º Balcão: R$ 70/ R$ 35 (meia)

2º Balcão: R$ 60 / R$ 30 (meia)

*******

GRÃO DA VOZ

ORQUESTRA DO THEATRO SÃO PEDRO

ACADEMIA DE ÓPERA DO THEATRO SÃO PEDRO

André Dos Santos, direção musical

Ligiana Costa, concepção musical e direção cênica

Bruno de Sá, sopranista

Renato Bolelli, direção de arte

Sofia Boito, dramaturgismo

Alma Negrot, caracterização de elenco e maquiagem

Aline Santini, iluminação

Juliana Ripke, adaptação e arranjo

Roberto Alencar, preparação corporal

Vic von Poser, video-maker

Ensaio geral aberto: 02 de outubro, quarta-feira, 19h

Concertos: 04, 06, 11 e 13 de outubro

sextas-feiras, 20h; domingos, 17h

Classificação etária: 12 anos

Temporada de MÚSICA DE CÂMARA

METAIS RESSONANTES

Músicos da Orquestra do Theatro São Pedro

PROGRAMA

WITOLD LUTOSLAWSKY (1913-1994)

Mini Overture – 3’

DEREK BOURGEOIS (1941-2017)

Sonata for Brass Quintet – 1

Alan Raph (1933-2023)

Rock para trombone baixo e bateria – 3’

Leonard Bernstein (1918-1990)

Dance Suite – 6’

HENRI TOMASI (1901-1971)

Fanfarra Litúrgica – 20’

Concerto: 16 de março, sábado, 11h

Ingressos: R$ 70/ R$ 35 (meia)

https://feverup.com/m/156706

*******

EMESP TOM JOBIM convida Irish Baroque Orchestra no Theatro São Pedro

Irish Baroque Orchestra

Michael Gurevich, violino

Aliye Cornish Moore, viola

Jonny Byers, violoncelo

Concerto: 17 de março, domingo, 17h

Ingressos: R$ 70/ R$ 35 (meia)

https://feverup.com/m/155763

*******

ESTAÇÕES LÍRICAS

Carla Cottini, soprano

Ricardo Ballestero, piano

PROGRAMA

Outono

ALBERTO NEPOMUCENO

Coração Triste

Claude Debussy

Il pleure dans mon couer

Heitor Villa-Lobos

Abril

Inverno

Franz Schubert

Momento Musical nº 4

[para piano solo]

Franz Schubert

Winterreise

Gefrorne Tränen

Franz Schubert

Raslose Liebe

Primavera

Robert Schumann

Romance op. 28, nº 2

[para piano solo]

Robert Schumann

Im wunderschönen Monat Mai

Robert Schumann

Ich will meine Seele tauchen

Claude Debussy

C est l'extase

Claude Debussy

Green

Verão

ERNANI BRAGA

Capim de pranta

Richard Strauss

Epheu

ERNANI BRAGA

Engenho novo

Concerto: 20 de março, quarta-feira, 20h

*******

ESTÉTICAS SONORAS

Músicos da Orquestra do Theatro São Pedro

PROGRAMA

BOHUSLAV MARTINŮ (1890-1959)

Três madrigais para violino e viola

I. Poco allegro – Poco vivo – 5’

LEOŠ JANÁČEK (1854-1928)

Mládí – 17’

Franz Schubert (1797-1828)

Quarteto de cordas nº14 in D minor, D 810 - “Death and the Maiden” – 38’

Concerto: 27 de abril, sábado, 11h

*******

MÚSICA PARA ANOITECER

Músicos da Orquestra do Theatro São Pedro

PROGRAMA

Igor Stravinsky (1882-1971)

Pastorale – 3'

PHILIPPE GAUBERT (1879-1941)

Piece Romantique – 8’

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Choros nº 7 - “Settimino” – 9’

LUCA RAELE

Chuva e depois – 13'

OSVALDO GOLIJOV (1960-)

The Dreams and Prayers of Isaac the Blind, para clarinete e quarteto de cordas (1994) – 8’

Concerto: 28 de abril, domingo, 17h, Theatro São Pedro

*******

FEMINA

Kismara Pezzati, contralto

André Dos Santos, piano

PROGRAMA

HILDEGARD VIN BINGEN (1098-1179)

O virtus sapientiae

Aer enim volat [com texto de Hildegard von Bingen]

SILVIA BERG (1958-)

Caritas

La douleur

Pilastra angular

L’ucello

Soul of music

Mírate a ti mismo

Auf unseren Seelen hören [com texto de Hildegard von Bingen]

KISMARA PEZZATI (1974-)

Canção Fantástica [arr. Silvia Berg]

SILVIA BERG (1958-)

Lira

When I left my oldself behind

Espejo

Kaleidoskop

Que mais se pode querer

Poder é... [com texto de Kismara Pezzati]

Concerto: 17 de maio, sexta-feira, 20h, Theatro São Pedro

*******

DIA DE CLÁSSICO

Ira Levin, piano

Cláudio Cruz, violino

Músicos da Orquestra do Theatro São Pedro

PROGRAMA

FERRUCCIO BUSONI (1866-1924)

Sonata para violino nº2 em mi menor, Op. 36a – 34'

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

Quarteto para piano nº2 em sol menor, Op. 45 – 36'

Concertos: 18 de maio, sábado, 20h, Theatro São Pedro

19 de maio, domingo, 17h, Theatro São Pedro

*******

UBUNTU

Ubuntu Ensemble

PROGRAMA

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)

Fantasie para violino solo – 5' [Uiler Moreira, violino]

OSVALDO LACERDA (1927-2011)

Duo Seresteiro para viola e violoncelo – 3' [Iberê Carvalho, viola; Jayaram Custódio, violoncelo]

Florence Price (1887-1953)

Quarteto no.2 em Lá menor – 10' [Uiler Moreira, violino I Taís Soares, violino II Iberê Carvalho, viola Jayaram Custódio, violoncelo]

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Sexteto para cordas Op. 18, nº 1 em Si Bemol maior – 36’

I. Allegro ma non troppo

II. Andante ma moderato

III. Scherzo – Allegro molto

IV. Rondo poco allegro e grazioso [Uiler Moreira e Taís Soares, violinos; Iberê Carvalho e Stefany Stelet, violas; Nathalia Sudário e Jayaram Custódio, violoncelos]

Concerto: 13 de julho, sábado, 20h, Theatro São Pedro

*******

O AMOR E O TEMPO

Daniel Umbelino, tenor

Fábio Bezuti, piano

PROGRAMA

Ricky Ian Gordon (1956-) / Emily Dickinson (1830-1886)

Will there really be a morning?

Benjamin Britten (1913-1976) / MICHELANGELO SIMONI (1475-1564)

7 Sonetos Op. 22 12

Soneto XVI

Soneto xxI

Soneto xx

Soneto LV

Soneto xxVIII

Soneto xxII

Soneto XXIV

FRANCESCO PAOLO TOSTI (1846-1916) / GABRIELE D’ANNUNZIO (1863-1938)

4 Canzoni d’Amaranta

Lasciami! Lascia ch'io respiri

L’alba sepàra dalla luce l’ombra

In van preghi

Che dici, O Parola del Saggio?

AMY BEACH (1867-1944) / Robert Browning (1812-1889)

3 Browning Songs

The year’s at the spring

Ah, Love, but a day!

I send my heart up to thee

Ottorino Respighi (1879-1936) / GABRIELE D’ANNUNZIO (1863-1938)

La sera

Sopra un’aria antica

LORI LAITMAN (1955-) / Emily Dickinson (1830-1886)

I’m nobody! Who are you?

She died - this was the way she died.

If I can stop one heart from breaking

BABI DE OLIVEIRA (1913-1993) / INDIA RÊGO

Recomendação

UNDINE SMITH MOORE (1904-1989) / GEORGIA DOUGLAS JOHNSON (1880-1966)

I want to die while you love me

Concerto: 14 de julho, domingo, 17h, Theatro São Pedro

*******

D'ALVORADA AO CREPÚSCULO

Gabriela Pace, soprano

Vitor Philomeno, piano

PROGRAMA

Alvorada

Franz Schubert (1797-1828)

Morgenlied, D. 266 – 2’16

Ned Rorem (1923-2022)

Early in the morning – 2’

ALBERTO NEPOMUCENO (1864-1920)

Ao amanhecer, Op. 34, nº 1 – 3’25

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

Aurore, Op. 39 nº 1 – 2'50

Manhã

Richard Strauss (1964-1949)

Morgen! Op. 27, nº 4

OSCAR LORENZO FERNÁNDEZ (1897-1948)

Elegia da Manhã – 2’

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)

Le Matin – 4'35

RALPH Vaughan Williams (1872-1958)

Silent Noon – 4’50

Crepúsculo

ALBERTO COSTA

Canto da Saudade – 4'55

Jules Massenet (1842-1912)

Le Crépuscule Poème Pastoral – 1'55

ALBERTO NEPOMUCENO (1864-1920)

Anoitece – 4'10

Reynaldo Hahn (1874-1947)

L’heure exquise – 2'30

Noite

Richard Strauss (1964-1949)

And die Nacht!, Op. 68 nº 1 – 3'25

Claude Debussy (1862-1918)

Clair de Lune – 3'40

ALBERTO COSTA

Oh luar da minha terra – 2'35

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Melodia Sentimental – 3'30

Samuel Barber (1910-1981)

Sure on this shining night – 2'20

Concerto: 25 de agosto, domingo, 11h, Theatro São Pedro

*******

PIERROT LUNAIRE

Músicos da Orquestra do Theatro São Pedro

Studio 3 Cia de Dança

Ricardo Bologna, regência

Caetano Vilela, encenação e iluminação

Anselmo Zolla, coreografia

Kátia Guedes, soprano

Laiana Oliveira, mezzo-soprano

PROGRAMA

MICHELLE AGNES (1979-)

A Palavra, invocação para uma língua que revive – 16'

[Texto de Micheliny Verunshk]

ARNOLD SCHÖNBERG (1874-1951)

Pierrot Lunaire, Op. 21 – 35'

Ensaio geral aberto: 13 de setembro, 19h

Concertos: 14 de setembro, 20h, Theatro São Pedro

15 de setembro, 17h, Theatro São Pedro

Classificação etária: Livre

CONCERTOS DIDÁTICOS THEATRO SÃO PEDRO

Brincando em Cena

André Dos Santos, diretor musical

Felipe Venâncio, diretor cênico

Alessandra Wingter, soprano

Luiza Girnos, mezzo-soprano

Concertos: 22 de junho, sábado, 11h, Theatro São Pedro

23 de junho, domingo, 11h, Theatro São Pedro

29 de junho, 11h, Theatro São Pedro

30 de junho, 11h, Theatro São Pedro

Classificação etária: Livre