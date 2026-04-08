FLASHDANCE – O MUSICAL Brings Dance, Dreams, and ’80s Energy to São Paulo
by Claudio Erlichman. The production runs from April 09th through May 31st, at Teatro Claro Mais SP.
São Paulo, Brazil — A Brazilian stage adaptation of the iconic 1980s hit Flashdance is set to premiere on April 9 at the Teatro Claro Mais São Paulo. Directed by Ricardo Marques, the new production brings the beloved story to life with fresh staging, choreography, and a cast of 24 performers, while preserving the spirit and energy that made the original film a global phenomenon. Based on the 1983 film directed by Adrian Lyne and starring Jennifer Beals, the musical follows Alex Owens, a young steelworker by day and dancer by night who dreams of becoming a professional ballerina. As she prepares for a life-changing audition at a prestigious dance conservatory, Alex must overcome her fears and insecurities, guided by mentor figures and unexpected support.
The Brazilian production stars Marisol Marcondes as Alex and Rhener Freitas as Nick Hurley, leading a large ensemble selected from hundreds of auditions. With musical direction by Paulo Nogueira and choreography by Tutu Morasi, the show blends high-energy dance numbers with a live band, delivering a vibrant theatrical experience.
According to director Ricardo Marques, this version is not a replica of previous productions but an original interpretation inspired by the film and international stagings. Audiences can expect a mix of songs performed in English and Portuguese, including the Oscar-winning “Flashdance… What a Feeling,” as well as the film’s unforgettable moments—most notably the legendary chair-and-water dance sequence. Running through May 31, Flashdance – The Musical continues the legacy of a story that has captivated audiences worldwide, celebrating ambition, resilience, and the transformative power of dance.
Flashdance – O Musical ganha montagem brasileira dirigida por Ricardo Marques, com estreia marcada para 9 de abril no Teatro Claro Mais São Paulo.
Com direção musical de Paulo Nogueira e coreografias de Tutu Morasi, a adaptação do clássico dos anos 1980 reúne um elenco de 24 artistas, trazendo para o palco as canções icônicas do filme — incluindo a memorável cena da cadeira com o banho de água.
Com produção e adaptação brasileira realizada pela 4ACT Entretenimento o icônico sucesso dos anos 1980, Flashdance, estreia no dia 9 de abril no Teatro Claro Mais São Paulo. Dirigida por Ricardo Marques e direção associada de Igor Pushinov, a montagem traz a história para os palcos com uma proposta inédita de encenação, coreografias e um elenco de 24 artistas, preservando a energia e o espírito que transformaram o filme original em um fenômeno mundial.
Baseado no longa de 1983 dirigido por Adrian Lyne e estrelado por Jennifer Beals, o musical acompanha Alex Owens, uma jovem operária que trabalha como soldadora durante o dia e dançarina à noite, enquanto sonha em se tornar bailarina profissional. Ao se preparar para uma importante audição em um prestigiado conservatório, Alex precisa enfrentar seus medos e inseguranças, contando com a ajuda de mentores e apoios inesperados.
A montagem brasileira é estrelada por Marisol Marcondes, no papel de Alex, e Rhener Freitas, como Nick Hurley, à frente de um grande elenco que também inclui Yelon Daniel, Nalin Junior, Raphael Mota, Marião, Giovana Brandão, Carla Leilane, Brenda Nadler, Adriana Fonseca, Danilo Santana, Júlio Oliveira, Vicky Maila, Mary Nascimento, Thaissa Santos, Raquel Gattermeier, Akim, Criss Willam, Gabriella Medeiros, Pedro Cantelli, Ferd Souza, Nayara Teixeira, Julia Pronio e Diego Feccini, selecionados a partir de centenas de audições. Com direção musical de Paulo Nogueira e coreografias de Tutu Morasi, o espetáculo combina números de dança de alta energia com música ao vivo, proporcionando uma experiência vibrante ao público.
Segundo Ricardo Marques, esta versão não é uma reprodução fiel de montagens anteriores, mas uma interpretação original inspirada no filme e em produções internacionais. O público pode esperar uma trilha que mescla músicas em inglês e português, incluindo o sucesso vencedor do Oscar “Flashdance… What a Feeling”, além de momentos icônicos — como a inesquecível cena da cadeira com o banho de água.
Em cartaz até 31 de maio, Flashdance – O Musical reafirma a força de uma história que conquistou o mundo, celebrando a ambição, a superação e o poder transformador da dança.
Ficha Técnica
Direção Geral: Ricardo Marques
Direção Associada: Igor Pushinov
Direção Musical: Paulo Nogueira
Coreografias: Tutu Morasi
Versão Brasileira: Silvano Vieira
Cenário: Rogério Falcão
Figurinos: Uga Agu
Design de Luz: Tulio Pezzoni
Design de Som: Marcelo Claret
Visagismo: Antonio Vanfil
Assistente de direção e Direção Residente: Victor Barreto
Assistente de direção musical: Di Angelo Mathias
Assistente de coreografias e Dance Captain: Danilo Santana
Produção Executiva: Clayton Epfani
Assistente de produção: Karina Crossi
Production Stage Manager: Pedro Rivera
Stage Manager: Viviane Rodrigues
Elenco:
Marisol Marcondes é Alex
Rhener Freitas é Nick
Yelon Daniel é Jimmy
Nalin Junior é Harry
Adriana Fonseca é Hannah
Raphael Mota é A.J.
Marião é Tess
Giovana Brandão é Glória
Carla Leilane é Kiki
Brenda Nadler é Sra. Wilde / Ensemble
Danilo Santana é Joe / Ensemble
Júlio Oliveira é Andy / Ensemble
Vicky Maila é Louise / Ensemble
Mary Nascimento é Ensemble
Thaissa Santos é Ensemble
Raquel Gattermeier é Ensemble
Akim é Ensemble
Criss Willam é Ensemble
Gabriella Medeiros é Ensemble
Pedro Cantelli é Ensemble
Ferd Souza é Ensemble
Nayara Teixeira é Swing
Julia Pronio é Swing
Diego Feccini é Swing
Serviço
FLASHDANCE – O MUSICAL
Temporada: 9 de abril a 31 de maio de 2026
Às quintas e sextas-feiras, às 20h; aos sábados, às 16h30 e às 20h30; e aos domingos, às 15h30 e às 19h30.
Teatro Claro Mais SP - Shopping Vila Olímpia - Olimpíadas, 360, 5º Piso - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-000
Ingressos: de R$25 a R$250
Vendas online em https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/flashdance-15824
Bilheteria: De segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 12h às 20h
*Clientes Claro Clube têm 50% de desconto em até quatro ingressos
Classificação: 18 anos
Duração: 120 minutos
Capacidade: 801 lugares
Acessibilidade: teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida
