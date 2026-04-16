Raising the Curtain—and a Glass: From Broadway Vibes to Brazilian Hits SHOW BAR – JUKEBOX MUSICAL Opens in São Paulo

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São Paulo, Brazil — Show Bar – Jukebox Musical” premiered on April 11 at the Marte Hall, offering São Paulo audiences a fresh, immersive take on musical theater. Conceived by Luis Fernando Rodrigues, the production blends elements of live performance and nightlife, transforming a bar setting into the heart of the experience. Rather than sitting back as spectators, audiences are invited to sing, toast, and actively participate in the unfolding evening.

Departing from a traditional linear narrative, the show is structured through a series of micro-stories organized into themed musical blocks. Each segment explores different emotional landscapes and cultural references, creating a fluid, ever-changing experience shaped by music, performance, and audience interaction. The venue’s layout enhances this intimacy, breaking the usual barrier between stage and seating and fostering a shared, communal atmosphere.

The musical journey spans genres and generations, combining international hits with beloved Brazilian classics. From Broadway-inspired numbers like “All That Jazz” to songs associated with Rita Lee and Skank, the show also pays tribute to artists such as Luiz Gonzaga and Chico César, alongside Latin pop influences. The result is an eclectic jukebox that taps into memory and emotion, inviting audiences on a nostalgic yet surprising ride.

Featuring a versatile cast and a creative team led by Rodrigues, who also serves as writer and director, Show Bar – Jukebox Musical positions itself as both a production and a creative laboratory. With plans for future development and touring, the show reflects a broader movement toward innovation in Brazilian musical theater—celebrating connection, experimentation, and new ways of experiencing live performance.

Cast members of Show Bar – Jukebox Musical perform in an immersive bar setting

that invites audiences to sing along and engage.

photo by Caio Gallucci.

Nem um espetáculo tradicional, nem um show convencional. A partir de 10 de abril, o Marte Hall São Paulo, na Vila Mariana, recebe Show Bar – Jukebox Musical, um projeto inédito que propõe ao público uma experiência cênica híbrida, onde música, teatro, memória afetiva e celebração se encontram em um mesmo espaço. Mais do que cenário, o bar é elemento central da proposta, integrando e conduzindo a vivência do espetáculo. Os ingressos estão disponíveis pelo site da Fever e na bilheteria do teatro.

Um novo tipo de musical chega a São Paulo neste mês, borrando as fronteiras entre espetáculo teatral e vida noturna. Show Bar – Jukebox Musical estreou em 11 de abril no Marte Hall São Paulo, convidando o público a mergulhar em uma experiência híbrida onde música, narrativa e interação social acontecem lado a lado.

Nem um musical tradicional, nem um show convencional, a montagem propõe um formato sensorial e participativo em que o próprio ambiente — um bar — é parte central da narrativa. Idealizado por Luis Fernando Rodrigues, da LUMUS Produções, o projeto reflete o desejo de experimentar novos caminhos dentro do teatro musical brasileiro. “É definitivamente um espetáculo que busca uma experiência única”, afirma o criador, definindo a proposta como um encontro entre inovação, emoção e celebração.

Um musical construído por momentos, não por uma narrativa linear

Em vez de seguir uma trama convencional, Show Bar se desenvolve por meio de micro-narrativas organizadas em blocos musicais temáticos. O cenário do bar permanece constante do início ao fim, enquanto as histórias emergem de forma orgânica a partir das canções, das interpretações e das conexões emocionais que elas despertam. O resultado se aproxima mais de um ritual coletivo do que de um espetáculo tradicional, convidando o público a participar ativamente, cantar e se envolver com a atmosfera.

“O bar é o centro da experiência”, explica Rodrigues. “É um dos espaços mais emblemáticos quando pensamos em contar histórias com diferentes camadas emocionais”.

Um espaço interativo que rompe a quarta parede

A escolha do local é fundamental para a proposta. A configuração do Marte Hall rompe com a lógica frontal do teatro musical tradicional, favorecendo uma relação mais próxima entre artistas e plateia. O público deixa de ser apenas espectador e passa a participar da noite — cantando, brindando e compartilhando a experiência. O serviço de bar permanece disponível durante toda a apresentação, reforçando a sensação de imersão e convivência.

Uma viagem musical por gêneros e gerações

Musicalmente, o espetáculo aposta em um repertório eclético que atravessa estilos, épocas e referências culturais. Cada bloco é guiado pela emoção e pela memória afetiva:

- Hollywood Blvd presta homenagem aos musicais de cinema e à cultura pop, com canções como “Feeling Good”, “All That Jazz” e “Dancing Queen”.

- Agro é POP apresenta releituras contemporâneas de sucessos como “Deus e Eu no Sertão” e “Sinônimos”.

- Trilha Nacional reúne clássicos que marcaram gerações, de Rita Lee a Skank.

- Roliúde Nordestina evoca a força de nomes como Luiz Gonzaga e Chico César.

- Um Medley Latino percorre desde temas clássicos de novelas até sucessos associados a Alejandro Sanz.

- Já o bloco festivo “Bem-vindo ao Cassino do Chacrinha” homenageia artistas como Gretchen, Sidney Magal e Baby do Brasil.

Alternando entre medleys e performances solo, o espetáculo constrói uma jornada emocional que convida ao reconhecimento, à surpresa e à conexão — uma experiência que se transforma a cada apresentação.

The cast of Show Bar – Jukebox Musical brings together

diverse musical styles in a dynamic, interactive performance.

photo by Caio Gallucci.

Um elenco versátil e uma criação colaborativa

O elenco reúne Anna Akisue, Edyelle Brandão, Lara Suleiman, Victória Kíu, Maria Clara Rosis (swing feminina), Caio Mutai, Fábio Galvão, Felipe Hideky, Robson Lima e Davi Fields (swing masculino). Escolhidos por suas identidades vocais, presença cênica e trajetórias diversas, os artistas transitam entre personagens inseridos no universo do bar e momentos em que se apresentam como eles mesmos, reforçando o caráter coletivo e dinâmico da experiência.

Nos bastidores, Rodrigues assina a dramaturgia e a direção geral, integrando música, cena e elementos sensoriais em um fluxo narrativo coeso. A equipe criativa conta ainda com direção musical e arranjos originais de Jules Vandystadt, coreografias de Giu Mallen, cenografia de Naara Bartz, figurinos de Toninho Miranda, desenho de luz de Marcel Rodrigues e Rogério Candido, desenho de som de Thiago Chaves e direção de arte da LUMUS Produções.

Um laboratório para o futuro do teatro musical

Mais do que um espetáculo, Show Bar – Jukebox Musical nasce como um laboratório criativo — um espaço de experimentação de novos formatos, linguagens e relações com o público. Com perspectivas de continuidade, circulação e futuras adaptações, o projeto aponta para novos caminhos na forma de vivenciar o teatro musical no Brasil.

Para Rodrigues, a montagem também marca um momento simbólico: a celebração de 10 anos de carreira e a abertura de um novo ciclo artístico. “Precisamos inovar, ser mais brasileiros do que nunca. Criar, ocupar espaços e experimentar novos formatos”, conclui.

Os ingressos já estão à venda online pela plataforma Fever e na bilheteria do teatro.

SERVIÇO:

Local: Marte Hall

Rua Domingos de Morais, 348, Vila Mariana, São Paulo

Estreia: 11 de abril de 2026

Sessões disponíveis: 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25 e 27 de abril e 01, 02 e 03 de maio

Horários: Sextas às 21h, Sábados às 15h e 18h, Domingos às 15h30 e 19h30, e Segundas às 20h (Consulte as sessões disponíveis no site)

Ingressos: A partir de R$ 45

Vendas: www.showbarmusical.com.br ou bilheteria física local

(Bilheteria funcionará apenas em dias de sessão)

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: A partir de 10 anos (menores de 16 anos acompanhados de responsável)

Acessibilidade: Espaço adaptado para pessoas com mobilidade reduzida