O SOM DA NOSSA CANÇÃO – O MUSICAL Celebrates the Essence and Rhythm of Brazil

O Som da Nossa Canção – O Musical (The Sound of Our Song - The Musical) presented by Riatti Entretenimento, is an original and authorial production that explores universal themes such as resilience, self-knowledge and love in a post-apocalyptic context. Inspired by the rich Brazilian cultural tradition, the show offers a profound reflection on adversity and the strength of the human spirit in times of crisis.

The story takes place in the fictional city of Areado, once famous for its miraculous rain, which fell once a year, even after the rains had ceased in the rest of the world. However, Areado is now facing the same drought that devastated the planet, and the once prosperous city has become a place of despair and decadence. In this scenario, we meet Pompeu, a clown haunted by past mistakes, and Iara, a young rapadura producer unfairly blamed for the drought.

O SOM DA NOSSA CANÇÃO goes beyond a simple story of overcoming and romance. It is a profound reflection on the drought of hearts, the absence of love and the search for self-knowledge. The show, with 14 actors on stage and 21 original songs, is an ode to the popular Brazilian style, intertwining traditional legends with an epic narrative that invites the audience to fully immerse themselves.

O Som da Nossa Canção - O Musical é uma produção original e autoral que explora temas universais como resiliência, autoconhecimento e amor em um contexto pós-apocalíptico. Inspirado pela rica tradição cultural brasileira, o espetáculo oferece uma reflexão profunda sobre as adversidades e a força do espírito humano em tempos de crise.

Em 2024, São Paulo será o cenário da estreia de O SOM DA NOSSA CANÇÃO, um musical que promete encantar e emocionar o público. Ambientado em um futuro em que o Brasil se transformou em sertão, a narrativa aborda a escassez de água e esperança que molda a vida dos personagens.

SINOPSE

A história se passa na cidade fictícia de Areado, outrora famosa por sua chuva milagrosa, que caía uma vez por ano, mesmo após a extinção das chuvas no restante do mundo. Contudo, Areado agora enfrenta a mesma seca que devastou o planeta, e a cidade, antes próspera, tornou-se um lugar de desespero e decadência. Nesse cenário, conhecemos Pompeu, um palhaço assombrado por erros do passado, e Iara, uma jovem produtora de rapadura injustamente culpada pela seca.

O SOM DA NOSSA CANÇÃO vai além de uma simples história de superação e romance. Trata-se de uma profunda reflexão sobre a seca dos corações, a ausência de amor e a busca pelo autoconhecimento. O espetáculo, com 14 atores em cena e 21 músicas originais, é uma ode ao estilo popular brasileiro, entrelaçando lendas tradicionais com uma narrativa épica que convida o público a uma imersão completa.

PREMIAÇÕES

O espetáculo já conquistou reconhecimento no cenário teatral, levando 7 dos 9 prêmios para os quais foi indicado no 28º FESTEVI (Festival de Teatro de Vinhedo - SP), incluindo Melhor Sonoplastia, Melhor Figurino, Atriz Revelação, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Peça Teatral.

FICHA TÉCNICA

Texto, Música, Letras & Direção: Caio Bonicontro

Direção Musical & Arranjos: Victor Pretti

Direção de Movimentos: Danilo Coelho

Direção de Produção: Well Rianc

Visagismo: Fabrício Tintiliano

Cenografia: Diego Rodda

Fotografia & Vídeo: Anderson Ferreira

Social Media: André Viziolli

Produção e Realização: Riatti Entretenimento

ELENCO

Edyelle Brandão como Iara

Lucas Godoy como Pompeu

Márcio Godoy como Gonzales

Camila Vergasta como Pérola

Fulvio Bicudo como Zatan

Núbia Geyza como Anfitriã

Rapha Mota como Anfitrião

CORO/ENSEMBLE

Maria Clara

Beatriz Bortoleto

Bruna Farias

Noah Souza

Levi Xavier

Ingrid Valentinne

Igor Rosa

SERVIÇO

Temporada: 05 de novembro a 18 de dezembro

Sessões: Terças e quartas, às 20h (Sessão Extraordinária SEXTA dia 06/12 às 20h)

Duração: 110 minutos (com intervalo de 15 minutos)

Classificação: Livre

Local: Teatro Viradalata, Rua Apinajés, 1387 - Sumaré, São Paulo - SP, 01258-001

Ingressos:

PLATEIA - R$ 100

BALCAO – R$ 50

PROMOCIONAL TRUPE - R$ 60

ABERTURA DE VENDAS

Os ingressos estão disponíveis na Sympla.

Link de vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/97826?share_id=1-copiarlink.

Não perca a oportunidade de assistir a este espetáculo que promete marcar o teatro brasileiro, combinando tradição e inovação em uma narrativa poderosa sobre resiliência, esperança e amor.

