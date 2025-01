Long-Awaited the Musical NOSSA HISTÓRIA COM CHICO BUARQUE Arrives in São Paulo

Get Access To Every Broadway Story



Francisco Buarque de Hollanda (born 19 June 1944), popularly known simply as Chico Buarque is a Brazilian singer-songwriter, guitarist, composer, playwright, writer, and poet. He is best known for his music, which often includes social, economic, and cultural reflections on Brazil. He is considered by many critics to be the greatest living artist in Brazilian music.

After its successful opening in Rio de Janeiro, the musical Nossa História com Chico Buarque (Our History with Chico Buarque), by award-winning directors Vinicius Calderoni and Rafael Gomes, who also directs, arrives in São Paulo for a season from January 30 to February 28 at the Teatro Paulo Autran, at Sesc Pinheiros.

The production also features Laila Garin, Heloisa Jorge, Artur Volpi, Felipe Frazão, Francisco Salgado, Larissa Nunes, Luísa Vianna and Odilon Esteves, with special appearances by Soraya Ravenle and Ju Colombo. The band is formed by musicians Alfredo Del Penho, Aline Falcão, Diego Zangado, Dirceu Leite and Ingrid Cavalcanti.

Over the past six decades, Chico Buarque has built a monumental body of work, through hundreds of songs, albums, books and theater performances. More than a large production, his creations occupy a unique place within Brazilian life, singing iconic moments from the country's recent history, but also translating the most intimate feelings of the national collective unconscious.

Com dramaturgia criada por Rafael Gomes (que também assina a direção) e Vinícius Calderoni e produzido pela Sarau Cultura Brasileira, o espetáculo é inspirado nas canções, álbuns, livros e espetáculos teatrais dessa lenda da música brasileira. O trabalho ainda traz no elenco Laila Garin, Heloisa Jorge, Artur Volpi, Felipe Frazão, Francisco Salgado, Larissa Nunes, Luísa Vianna e Odilon Esteves, com participações especiais de Soraya Ravenle e Ju Colombo.

Depois da bem-sucedida estreia carioca, o musical Nossa História com Chico Buarque, dos premiados Vinicius Calderoni e Rafael Gomes, que também assina a direção, desembarca em São Paulo para uma temporada de 30 de janeiro a 28 de fevereiro no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros.

O trabalho ainda traz no elenco Laila Garin, Heloisa Jorge, Artur Volpi, Felipe Frazão, Francisco Salgado, Larissa Nunes, Luísa Vianna e Odilon Esteves, com participações especiais de Soraya Ravenle e Ju Colombo. A banda é formada pelos músicos Alfredo Del Penho, Aline Falcão, Diego Zangado, Dirceu Leite e Ingrid Cavalcanti.

Ao longo das últimas seis décadas, Chico Buarque construiu uma obra monumental, através de centenas de canções, álbuns, livros e espetáculos teatrais. Mais do que uma produção vultuosa, suas criações ocupam um lugar único dentro da vida brasileira, ao cantar momentos icônicos da história recente do país, mas também ao traduzir os sentimentos mais íntimos do inconsciente coletivo nacional.

Nossa História com Chico Buarque nasce justamente do desafio de contar um enredo absolutamente original, concebido sob a inspiração do inesgotável universo buarqueano. O musical surgiu de uma provocação da produtora Andréa Alves, da Sarau Cultura Brasileira, para o diretor Rafael Gomes. Juntos, eles montaram o sucesso Gota D’água [a seco] (2016), em uma releitura do clássico Gota D’água, e passaram por outras incursões no repertório do homenageado: Rafael assinou uma montagem de Cambaio e Andréa produziu A Ópera do Malandro e Os Saltimbancos.

O texto inédito é assinado por Rafael com Vinicius Calderoni, seu parceiro em diversos projetos, e narra a saga de alguns personagens de duas famílias cariocas ao longo de três gerações, como em um épico íntimo.

A ação se passa em três momentos: 1968, 1989 e 2022, não à toa datas fundamentais para se contar a recente história política e social brasileira, quando, respectivamente, o país atravessava a pior fase da Ditadura Militar, logo após vem o período da redemocratização e chega na fase final, depois da pandemia e de uma nova ruptura democrática.

Situadas em três tempos distintos, as narrativas começam separadas e vão aos poucos se interligando, formando um mosaico que contrapõe passado, presente e futuro. Um narrador costura as tramas e traz a realidade sociopolítica do Brasil para as margens da cena, encarnando também a presença-ausente de Chico Buarque e sua latente relação com a vida do país, em termos históricos e emocionais.

Enquanto os conflitos, paixões, encontros e desencontros das personagens se desenrolam no palco, mais de 50 canções e trechos de composições de Chico Buarque se embaralham com os diálogos, pontuando a ação e se incorporando à dramaturgia, ao complementar o que é dito pelos atores e revelar também o que não é dito, além de avançar com a ação da trama. Tudo é embalado pela direção musical de Alfredo Del-Penho, que criou novos arranjos para cada obra.

Entre as músicas selecionadas, estão clássicos incontestáveis (Construção, O Que Será), hits radiofônicos (A Banda, Olhos nos Olhos), obras também compostas para outras peças (Tatuagem, Roda Viva, A História de Lily Braun) e criações mais recentes.

Tijolo com tijolo como se fosse música

‘É um desespero ter que escolher dentro de uma obra de quase 400 músicas. O grande critério é mesmo saber quais as canções que vão servir à narrativa. É uma peça cuja proposta de dramaturgia se estrutura ao redor do quanto essas músicas fazem parte de nossa vida’, conta Rafael Gomes, que, inclusive, buscou uma inspiração inicial para toda a trama na canção Construção:

‘É uma inspiração de estética, no sentido de que os versos se repetem, alterando o fim ou variando entre si. A gente também tem três gerações de personagens que de alguma maneira se repetem ou não, ou variam entre si. Isso fica latente não só na trama, no que está escrito como situação, mas na própria estética do espetáculo, em que o elenco vai fazendo mais de um personagem conforme passam os anos’, revela.

Nossa História com Chico Buarque’ busca um certo conceito de arqueologia do cotidiano, ao mostrar grandes e pequenos acontecimentos ao mesmo tempo. A dramaturgia flagra o macro da vida coletiva do Brasil se relacionando com o micro da vida do indivíduo e de uma família.

Para Rafael, pareceu natural criar uma história que se desenrolasse pelas seis décadas de produção artística de Chico, tomando como marco inicial o lançamento de A Banda, em 1966:

No palco, a plateia vai acompanhar três gerações de pessoas que vão tendo seus descendentes e esses descendentes vão ressignificando o que foi feito antes, ou o próprio amadurecimento das personagens vai transformando suas experiências anteriores’, reflete o diretor, que contou com a parceria de Vinicius Calderoni para a empreitada de criar toda a dramaturgia original.

A dupla comemora 16 anos de criação artística e 14 de fundação da companhia Empório de Teatro Sortido. Curiosamente, esta é a primeira peça de teatro adulta escrita por eles, que já assinaram o texto de dois infantis juntos.

‘Eu já dirigi textos que ele escreveu, já o dirigi em cena e em shows, já fizemos roteiros de séries e filmes, mas a gente nunca tinha escrito teatro adulto juntos. Então foi um ponto de chegada glorioso também que isso acontecesse com esse projeto e com a obra do Chico. Eu tinha já um argumento quando o Vinícius entrou no projeto, já um desenho da história e de como eu gostaria de contar. Ele entrou para realmente avançar e melhorar as ideias, debater e escrever o texto em si’, conta Rafael.

Vinicius também é um parceiro constante da Sarau Cultura Brasileira e nos últimos anos assinou a dramaturgia de Elza (2018), dirigiu e escreveu Sísifo (2019), com Gregorio Duvivier, e Museu Nacional – Todas as Vozes do Fogo (2022), com a Barca dos Corações Partidos, três bem-sucedidos projetos da produtora.

Chico Buarque e a Sarau Cultura Brasileira

Nossa História com Chico Buarque marca mais uma etapa da longa relação de parceria entre a Sarau Cultura Brasileira e o compositor. Entre os frutos, estão Os Saltimbancos (2012), A Ópera do Malandro (2014) e Gota D’Água [a seco] (2016), todas as montagens idealizadas por Andréa Alves:

‘A obra de Chico Buarque passou a fazer parte da minha vida e trabalhar com o seu repertório teatral virou um desejo constante. Nunca é demais render homenagem e lembrar o seu tamanho, em um país cuja memória precisa ser sempre revisitada, para que as novas gerações valorizem a sua cultura. Foram anos pensando em como e com quem fazer esse espetáculo acontecer, até que alcançamos as oito décadas do mestre’, conta a produtora, que celebrou recentemente os 30 anos da Sarau, responsável por projetos como o musical Elza, o Festival Toca e a companhia Barca dos Corações Partidos, entre muitos outros.

Ficha Técnica

Texto: Rafael Gomes e Vinicius Calderoni

Músicas: Chico Buarque

Direção: Rafael Gomes

Direção Musical e Arranjos: Alfredo Del-Penho

Idealização e produção artística: Andréa Alves

Diretora de Projetos: Leila Maria Moreno

Com: Laila Garin, Heloisa Jorge, Artur Volpi, Felipe Frazão, Francisco Salgado, Larissa Nunes, Luísa Vianna e Odilon Esteves, com participações especiais de Soraya Ravenle e Ju Colombo.

Músicos: Alfredo Del Penho, Aline Falcão, Diego Zangado, Dirceu Leite e Ingrid Cavalcanti.

Cenografia: André Cortez

Iluminação: Wagner Antônio

Figurino: Kika Lopes e Rocio Moure

Desenho de som: Gabriel D’Angelo

Direção de Movimento e Coreografia: Fabrício Licursi

Design Gráfico: Beto Martins

Patrocínio: BB Seguros, através da Lei de incentivo à cultura

Realização: Sesc

Serviço

NOSSA HISTÓRIA COM CHICO BUARQUE

De 30 de janeiro a 28 de fevereiro | quinta a sábado, 20h e domingos 18h

Sessões extras:

22 de fevereiro (sábado), às 15h

26 de fevereiro (quarta), às 20h

Duração: 150 minutos

Local: Teatro Paulo Autran (Sesc Pinheiros)

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia) e R$ 21 (credencial plena)

https://www.sescsp.org.br/programacao/nossa-historia-com-chico/

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195

Estacionamento com manobrista: Terça a sexta, das 7h às 21h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h.

Comments