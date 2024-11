Gershwin's Jazz Opera BLUE MONDAY Gets a Revival at São Paulo's Theatro Municipal

Get Access To Every Broadway Story



Blue Monday (Opera à la Afro-American) was the original name of a one-act "jazz opera" by George Gershwin, renamed 135th Street during a later production. The English libretto was written by Buddy DeSylva. Though a short piece, with a running time of between twenty and thirty minutes, Blue Monday is often considered the blueprint to many of Gershwin's later works, and is often considered to be the "first piece of symphonic jazz" in that it was the first significant attempt to fuse forms of classical music such as opera with American popular music, with the opera largely influenced by Jazz and the African-American culture of Harlem.

The story is set in Harlem, inside a "colored saloon", that is, a bar intended for African-Americans, where we see Joe, a gambler, planning to use his winnings to visit his sick mother, without sharing his plans with his beloved Vi. A singer flirts with Vi, who rejects him and out of spite, he tells her that her beloved Joe is exchanging letters with another woman - enough to weave the tragedy that will follow.

On the 15th, 16th and 17th, at 7 pm, the Thetro Municipal’s Main Hall will host the presentation of Ópera Fora da Caixa – Blue Monday and Afluentes, with the participation of Coral Paulistano and the Balé da Cidade de São Paulo. With Maíra Ferreira as musical director, Fernanda Viana as stage director, Simone Mina as art director, choreography by Clarice Lima, costumes by Rosângela Longhi, Piero Schlochauer as assistant director, makeup by Roger Ferrari, Vitor Arantes on piano, Vanessa Ferreira on double bass and Fernando Amaro on drums.

Na primeira metade de novembro, nos dias 15, 16 e 17, sempre às 19h, o Salão Nobre recebe a Ópera Fora da Caixa - Blue Monday e Afluentes, uma ópera-jazz em um ato com libreto de Buddy DeSylva, com a participação do Coral Paulistano e o Balé da Cidade de São Paulo.

George Gershwin (1898-1937).

photo by Divulgaçaõ.

Nos dias 15, 16 e 17, às 19h, será realizado no Salão Nobre a apresentação Ópera Fora da Caixa – Blue Monday e Afluentes, uma ópera-jazz de George Gershwin com libreto de Buddy DeSylva, com a participação do Coral Paulistano e o Balé da Cidade de São Paulo. Com Maíra Ferreira na direção musical, Fernanda Viana na direção cênica, Simone Mina na direção de arte, coreografia de Clarice Lima, figurino de Rosângela Longhi, Piero Schlochauer como assistente de direção, visagismo de Roger Ferrari, Vitor Arantes no piano, Vanessa Ferreira no contrabaixo e Fernando Amaro na bateria.

O elenco terá Jean William como Joe, Indhyra Gonfio como Vi, Ademir Costa como Tom, Xavier Silva como Mike e Yuri Souza como Sam, a mestre de cerimônia Tania Viana. No Coral, as sopranos Eliane Aquino, Larissa Lacerda, Narilane Camacho e Luciana Crepaldi, e a contralto Tatiane Ferreira. No Balé, Alyne Mach, Camila Ribeiro, Leonardo Hoehne Polato, Leonardo Silveira, Leonardo Muniz, Márcio Filho, Rebeca Ferreira, Uátila Coutinho, Victoria Oggiam, e a ensaiadora Roberta Botta.

A história é ambientada no Harlem, dentro de um “colored saloon”, ou seja, um bar destinado a pessoas afro-americanas, onde vemos Joe, um apostador de jogos de azar, planejando usar seus ganhos para visitar sua mãe doente, sem dividir seus planos com sua amada Vi. Um cantor flerta com Vi, que o rejeita e por despeito, ele lhe diz que seu amado Joe está trocando cartas com outra mulher – o suficiente para tecer a tragédia que se seguirá.

O programa conta com prólogo, The Negro Speaks of Rivers, de Margaret Bonds, Anything Goes/Let’s Misbehave, arranjo de Juliana Ripke, de Cole Porter, It Ain’t Necessarily So, da ópera Porgy and Bess, de George Gershwin, Sometimes I feel like a Motherless Child, arranjo H. T. Burleigh, de Spiritual e Blue Monday de George Gershwin. Os ingressos variam de R$25 a R$50, classificação de 16 anos e duração de 50 minutos, sem intervalo.

Ópera Fora da Caixa – Blue Monday e Afluentes

Blue Monday é uma ópera-jazz em um ato com libreto de Buddy DeSylva.

CORAL PAULISTANO

BALÉ DA CIDADE DE SÃO PAULO

Maíra Ferreira, direção musical

Fernanda Vianna, direção cênica

Simone Mina, direção de arte

Clarice Lima, coreografia

Rosângela Longhi, figurino

Roger Ferrari, visagismo

Piero Schlochauer, assistente de direção

Vitor Arantes, piano

Vanessa Ferreira, contrabaixo

Fernando Amaro, bateria

Jean William, Joe

Indhyra Gonfio, Vi

Ademir Costa, Tom

Xavier Silva, Mike

Yuri Souza, Sam

Eliane Aquino, Larissa Lacerda, Narilane Camacho e Luciana Crepaldi, sopranos

Tania Viana, mestre de cerimônia

Taiane Ferreira, contralto

Bailarinos: Alyne Mach, Camila Ribeiro, Leonardo Hoehne Polato, Leonardo Silveira, Leonardo Muniz, Márcio Filho, Rebeca Ferreira, Uátila Coutinho e Victoria Oggiam

Ensaiadora: Roberta Botta

Foto: Rafael Salvador/Divulgação.

Programa:

PRÓLOGO (25’)

Margaret Bonds

The Negro Speaks of Rivers (4’30’’)

Cole Porter

Anything Goes / Let’s Misbehave (Arr. Juliana Ripke) (6’)

George Gershwin

It Ain’t Necessarily So, da ópera Porgy and Bess (5’)

SPIRITUAL

Sometimes I Feel Like a Motherless Child (Arr. H. T. Burleigh) (4’)

George Gershwin

Blue Monday, ópera-jazz em um ato com libreto de Buddy DeSylva (25’)

Duração aproximada 50 minutos

Classificação não recomendado para menores de 16 anos

Ingressos: https://theatromunicipal.org.br/pt-br/evento/operaforadacaixabluemondayeafluentes/

Valor: R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira)

