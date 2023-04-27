Photos: Inside NEW YORK, NEW YORK's Opening Night Bows
New York, New York is running on Broadway at the St. James Theatre.
Be a part of it! Just last night, NEW YORK, NEW YORK opened on Broadway at the St. James Theatre and BroadwayWorld was there! Check out photos from the curtain call below.
Produced by Sonia Friedman and Tom Kirdahy, this brand-new musical features music and lyrics by Tony, Emmy & Grammy Award winners and Academy Award nominees John Kander & Fred Ebb, a book written by Tony Award nominee David Thompson, co-written by Sharon Washington, with additional lyrics by Pulitzer, Tony, Emmy & Grammy Award winner and Academy Award nominee Lin-Manuel Miranda. New York, New York is directed and choreographed by five-time Tony Award winner Susan Stroman.
NEW YORK, NEW YORK stars Colton Ryan (Girl From The North Country, Hulu's "The Girl From Plainville") as Jimmy Doyle, Anna Uzele (Six, Apple TV+'s "Dear Edward"), Clyde Alves (On The Town) as Tommy Caggiano, John Clay III (Choir Boy) as Jesse Webb, Janet Dacal (In The Heights) as Sofia Diaz, Ben Davis (Dear Evan Hansen) as Gordon Kendrick, Oliver Prose as Alex Mann (Broadway Debut), Angel Sigala (Broadway Debut) as Mateo Diaz, and Tony Award nominee Emily Skinner (Side Show) as Madame Veltri. The ensemble includes Wendi Bergamini, Allison Blackwell, Giovanni Bonaventura, Jim Borstelmann, Lauren Carr, Mike Cefalo, Bryan J. Cortés, Kristine Covillo, Gabriella Enriquez, Haley Fish, Ashley Blair Fitzgerald, Richard Gatta, Stephen Hanna, Naomi Kakuk, Akina Kitazawa, Ian Liberto, Kevin Ligon, Leo Moctezuma, Aaron Nicholas Patterson, Alex Prakken, Dayna Marie Quincy, Julian Ramos, Drew Redington, Benjamin Rivera, Vanessa Sears, Davis Wayne, Jeff Williams, Darius Wright.
Photo Credit: Bruce Glikas
Anna Uzele and Cast
Colton Ryan and Cast
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"
Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner and John Clay III
Angel Sigala, Tony Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III and The Company of "New York, New York"
Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Emily Skinner and John Clay III
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"
Director Susan Stroman, Angel Sigala and Clyde Alves
Director Susan Stroman
Director Susan Stroman, Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"
NYC Mayor Eric Adams
NYC Mayor Eric Adams, Anna Uzele, Colton Ryan, Lin-Manuel Miranda and John Kander
NYC Mayor Eric Adams, Anna Uzele, Colton Ryan, Lin-Manuel Miranda, John Kander and Sharon Washington
NNYC Mayor Eric Adams, Anna Uzele, Colton Ryan, Lin-Manuel Miranda, John Kander and Sharon Washington
NYC Mayor Eric Adams, Anna Uzele, Colton Ryan, Lin-Manuel Miranda, John Kander and Sharon Washington
NYC Mayor Eric Adams and The Company of "New York, New York"
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander, Lin-Manuel Miranda and Sharon Washington
NYC Mayor Eric Adams
NYC Mayor Eric Adams and The Company of "New York, New York"
Susan Stroman, NYC Mayor Eric Adams and The Company of "New York, New York"
Susan Stroman, eowulf Boritt, Ken Billington,Donna Zakowska, John Kander, Anna Uzele and Colton Ryan
Beowulf Boritt, Ken Billington,Donna Zakowska, John Kander, Anna Uzele and Colton Ryan
Anna Uzele, Colton Ryan and John Kander
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander and Lin-Manuel Miranda
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander and Lin-Manuel Miranda
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander and Lin-Manuel Miranda
John Kander and Lin-Manuel Miranda
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander and Lin-Manuel Miranda
Photo Credit: Bruce Glikas