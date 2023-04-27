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Photos: Inside NEW YORK, NEW YORK's Opening Night Bows

New York, New York is running on Broadway at the St. James Theatre.

Apr. 27, 2023  

Be a part of it! Just last night, NEW YORK, NEW YORK opened on Broadway at the St. James Theatre and BroadwayWorld was there! Check out photos from the curtain call below.

Produced by Sonia Friedman and Tom Kirdahy, this brand-new musical features music and lyrics by Tony, Emmy & Grammy Award winners and Academy Award nominees John Kander & Fred Ebb, a book written by Tony Award nominee David Thompson, co-written by Sharon Washington, with additional lyrics by Pulitzer, Tony, Emmy & Grammy Award winner and Academy Award nominee Lin-Manuel Miranda. New York, New York is directed and choreographed by five-time Tony Award winner Susan Stroman.

NEW YORK, NEW YORK stars Colton Ryan (Girl From The North Country, Hulu's "The Girl From Plainville") as Jimmy Doyle, Anna Uzele (Six, Apple TV+'s "Dear Edward"), Clyde Alves (On The Town) as Tommy Caggiano, John Clay III (Choir Boy) as Jesse Webb, Janet Dacal (In The Heights) as Sofia Diaz, Ben Davis (Dear Evan Hansen) as Gordon Kendrick, Oliver Prose as Alex Mann (Broadway Debut), Angel Sigala (Broadway Debut) as Mateo Diaz, and Tony Award nominee Emily Skinner (Side Show) as Madame Veltri. The ensemble includes Wendi Bergamini, Allison Blackwell, Giovanni Bonaventura, Jim Borstelmann, Lauren Carr, Mike Cefalo, Bryan J. Cortés, Kristine Covillo, Gabriella Enriquez, Haley Fish, Ashley Blair Fitzgerald, Richard Gatta, Stephen Hanna, Naomi Kakuk, Akina Kitazawa, Ian Liberto, Kevin Ligon, Leo Moctezuma, Aaron Nicholas Patterson, Alex Prakken, Dayna Marie Quincy, Julian Ramos, Drew Redington, Benjamin Rivera, Vanessa Sears, Davis Wayne, Jeff Williams, Darius Wright.

Photo Credit: Bruce Glikas

New York, New York
Kevin Ligon

New York, New York
Jim Borstelmann

New York, New York
Ben Davis

New York, New York
Oliver Prose

New York, New York
Janet Dacal

New York, New York
Angel Sigala

New York, New York
John Clay III

New York, New York
Clyde Alves

New York, New York
Emily Skinner

New York, New York
Emily Skinner

New York, New York
Anna Uzele

New York, New York
Anna Uzele

New York, New York
Anna Uzele and Cast

New York, New York
Anna Uzele

New York, New York
Colton Ryan

New York, New York
Colton Ryan and Cast

New York, New York
Anna Uzele and Colton Ryan

New York, New York
Anna Uzele and Colton Ryan

New York, New York
Anna Uzele and Colton Ryan

New York, New York
Anna Uzele and Colton Ryan

New York, New York
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"

New York, New York
Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner and John Clay III

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan

New York, New York
Angel Sigala, Tony Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"

New York, New York
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"

New York, New York
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III and The Company of "New York, New York"

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan

New York, New York
Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Emily Skinner and John Clay III

New York, New York
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"

New York, New York
Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"

New York, New York
Director Susan Stroman, Angel Sigala and Clyde Alves

New York, New York
Director Susan Stroman

New York, New York
Director Susan Stroman, Angel Sigala, Oliver Prose, Clyde Alves, Anna Uzele, Colton Ryan, Kevin Ligon, Emily Skinner, John Clay III, Janet Dacal, Ben Davis and The Company of "New York, New York"

New York, New York
NYC Mayor Eric Adams

New York, New York
NYC Mayor Eric Adams, Anna Uzele, Colton Ryan, Lin-Manuel Miranda and John Kander

New York, New York
NYC Mayor Eric Adams, Anna Uzele, Colton Ryan, Lin-Manuel Miranda, John Kander and Sharon Washington

New York, New York
NNYC Mayor Eric Adams, Anna Uzele, Colton Ryan, Lin-Manuel Miranda, John Kander and Sharon Washington

New York, New York
NYC Mayor Eric Adams, Anna Uzele, Colton Ryan, Lin-Manuel Miranda, John Kander and Sharon Washington

New York, New York
NYC Mayor Eric Adams and The Company of "New York, New York"

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander, Lin-Manuel Miranda and Sharon Washington

New York, New York
NYC Mayor Eric Adams

New York, New York
NYC Mayor Eric Adams and The Company of "New York, New York"

New York, New York
Susan Stroman, NYC Mayor Eric Adams and The Company of "New York, New York"

New York, New York
Susan Stroman, eowulf Boritt, Ken Billington,Donna Zakowska, John Kander, Anna Uzele and Colton Ryan

New York, New York
Beowulf Boritt, Ken Billington,Donna Zakowska, John Kander, Anna Uzele and Colton Ryan

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan and John Kander

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander and Lin-Manuel Miranda

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander and Lin-Manuel Miranda

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander and Lin-Manuel Miranda

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan

New York, New York
John Kander and Lin-Manuel Miranda

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander and Lin-Manuel Miranda

New York, New York
Anna Uzele, Colton Ryan, John Kander and Lin-Manuel Miranda

Photo Credit: Bruce Glikas






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From This Author - Bruce Glikas


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