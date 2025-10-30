Interview: Agustín Clément of “HASTA QUE MI ESPOSA NOS SEPARE” at Teatro ABA

Get Access To Every Broadway Story



¿Quiénes fueron tu inspiración o modelo a seguir en el teatro panameño?

Sin lugar a dudas los directores Edwin Cedeño, Bruce Quinn, Carlos Bromley, La Beby Torrijos y Aurelio Paredes. Los actores Harry Iglesias, Eneida Valdés, Juan Manuel Ferrer y Maritza Diez de Morales.

Agustín Clément está sin duda dentro del top de los mejores directores de teatro en Panamá, ¿A qué crees que se deba ese éxito en cada proyecto en el que te embarcas como director?

Creo que pesa mucho que yo no me autonombro el papasito bajado del cielo, o el mas innovador, o el primero en proponer esto o lo otro. Lo hermoso de esta carrera es que los demás hablen de tu trabajo. No que tu mismo te alabes. Para mi cada proyecto es un reto y aprendo de cada uno. Siempre. Cuando un artista cree que ya llegó a la meta… esta muerto.

Este año llevaste a los escenarios una obra como El Señor de las Moscas, ¿cuál fue tu mayor reto?

Adaptar una novela ganadora del premio Nobel de Literatura no es fácil. Crea muchas expectativas. Igual que con adaptaciones a cine, la gente espera mucha similitud, dejando poco a la creatividad y propuesta artística. El reto era hacer una versión del señor de las moscas sin darle color a lo “que esperan los demás” y ser fiel al sentimiento de que la obra aguantaba una dosis de actualidad.





“Hasta que mi mujer nos separé” es hasta ahora una de las mejores comedias del año, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con este tremendo equipo de actores y backstage?

Fue insuperable. Un elenco sin química derrite la magia del teatro. Acá no solo había química, había una explosión atómica. De lo mas importante, es que siento que todo el elenco esta identificado con la trama de la obra y su mensaje. No era solo una comedia para hacer reír… tenia un mensaje de soltar las cosas a las cuales nos aferramos y nos hacen daño. Y sin Gabriel nuestro backstage imposible tener efectos especiales de casa embrujada.

Se puede describir a Agustín Clément con una sola palabra: Máquina ¿ Cómo haces para balancear tu pasión por el Teatro, con tu rol de empresario y sobre todo como papá, cuál es el secreto?

El teatro no es solo mi pasión. Yo vivo de esto. Las cosas empresariales que hago están vinculadas al teatro. Y lo amo porque todos los días es diferente, y puedo ir en jeans y un suéter negro. Ser padre soltero a los 53 años, ya si que es un reto nivel Zeus. Por suerte tengo una red de amigos que llamamos la tribu y que cree fielmente el refrán que dice que “Se necesita de toda una aldea para criar a un solo niño” Solo ya hubiera colgado los guantes. Por suerte a mi hija de 5 años le encanta el teatro, los camerinos, los ensayos y la magia detrás del telón.