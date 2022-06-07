Broadway Grosses: Week Ending 6/5/22
Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
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Up for the week by attendance was: FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF (18.2%), HAMILTON (1.5%), MJ THE MUSICAL (0.9%), TAKE ME OUT (0.8%), COME FROM AWAY (0.4%),
Down for the week by attendance was: MACBETH (-14.9%), TINA - THE TINA TURNER MUSICAL (-11.9%), THE MINUTES (-9.9%), DEAR EVAN HANSEN (-9.6%), HOW I LEARNED TO DRIVE (-9.3%), COMPANY (-9.2%), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-9%), AMERICAN BUFFALO (-8%), FUNNY GIRL (-7.2%), THE PHANTOM OF THE OPERA (-6.4%), THE BOOK OF MORMON (-5.7%), SIX (-5.6%), POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM AL (-3.7%), A STRANGE LOOP (-3.2%), THE LION KING (-3.1%), HADESTOWN (-3.1%), PARADISE SQUARE (-2.6%), HANGMEN (-2.6%), GIRL FROM THE NORTH COUNTRY (-2.3%), BEETLEJUICE (-2.2%), ALADDIN (-1.6%), CHICAGO (-1.3%), WICKED (-1.3%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-1%), PLAZA SUITE (-0.5%), THE MUSIC MAN (-0.4%),
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