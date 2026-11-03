Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
Broadway Grosses: Week Ending 11/1/26
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- THE FANTASTICKS (92.7%)
- DOWNSTATE (87.2%)
- THE IMAGINARY INVALID (7.8%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (6.7%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (1.5%)
- 860 (0.9%)
- PARANORMAL ACTIVITY (0.2%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- CHICAGO (-18.7%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-18%)
- THE OUTSIDERS (-17.3%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-15.9%)
- & JULIET (-13.5%)
- THE GREAT GATSBY (-13.1%)
- SIX: THE MUSICAL (-12.9%)
- WANTED (-11.8%)
- JUST IN TIME (-10.7%)
- THE BOOK OF MORMON (-10.2%)
- MAYBE HAPPY ENDING (-9.6%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-8%)
- ALADDIN (-5.9%)
- HADESTOWN (-4.7%)
- THE LION KING (-3.2%)
- WICKED (-2.6%)
- SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY (-2%)
- MJ (-1.8%)
- HAMILTON (-0.9%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-0.8%)
- OH, MARY! (-0.5%)
- THE LOST BOYS (-0.2%)
- SCHMIGADOON! (-0.1%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 11/01/2026), 33 shows played on Broadway, with 251,700 tickets sold and a total gross of $29,572,284. The average ticket price was $117.49. This represents 1 more show than last week. Overall capacity utilization was 87.75%, with 251,700 of 286,826 available seats filled.
Attendance decreased by 4.27% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 44, 2025), attendance decreased by 9.30%.
Overall grosses fell 12.94% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 12.72% ($29,572,284 vs. $33,880,998).
The average ticket price of $117.49 was $11.69 lower than last week and $4.60 lower than the same week last year ($122.09).
Year-over-Year: Top 5 Gross Increases
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $396,769 vs. $188,419 (+110.6% change)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,629,103 vs. $925,065 (+76.1% change)
- CHICAGO: $787,225 vs. $470,046 (+67.5% change)
- MJ: $1,616,111 vs. $1,179,391 (+37.0% change)
- THE GREAT GATSBY: $860,019 vs. $722,933 (+19.0% change)
Overall Capacity Utilization
This week: 87.8%. Same week last year: 85.1%. Change: Up 2.7 percentage points
Top 5 by This Week Gross
- OTHER DESERT CITIES: $2,347,158
- HAMILTON: $2,317,475
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,629,103
- MJ: $1,616,111
- THE LION KING: $1,571,842
Bottom 5 by This Week Gross
- DOWNSTATE: $275,085
- THE FANTASTICKS: $305,307
- THE IMAGINARY INVALID: $363,031
- SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY: $373,275
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $396,769
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- 860: $141,556
- OTHER DESERT CITIES: $84,716
- THE ROCKY HORROR SHOW: $79,088
- THE FANTASTICKS: $50,697
- PARANORMAL ACTIVITY: $21,583
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $-361,285
- & JULIET: $-323,834
- THE OUTSIDERS: $-318,570
- THE LION KING: $-297,622
- SCHMIGADOON!: $-284,460
Top 5 by Average Ticket Price
- OTHER DESERT CITIES: $301.23
- HAMILTON: $218.03
- OH, MARY!: $184.78
- 860: $152.59
- MJ: $149.32
Bottom 5 by Average Ticket Price
- DOWNSTATE: $52.30
- THE IMAGINARY INVALID: $68.86
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $71.29
- WANTED: $74.31
- ALADDIN: $76.52
Top 5 by % of Total Seats Filled
- HAMILTON: 100.3%
- OTHER DESERT CITIES: 100%
- A FEW GOOD MEN: 100%
- OH, MARY!: 99%
- 860: 99%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 56.7%
- SIX: THE MUSICAL: 60%
- THE OUTSIDERS: 75.2%
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 77%
- THE GREAT GATSBY: 79%
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- THE FANTASTICKS: 1455
- DOWNSTATE: 970
- THE IMAGINARY INVALID: 456
- THE ROCKY HORROR SHOW: 122
- 860: 80
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- CHICAGO: -1608
- THE GREAT GATSBY: -1554
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): -1504
- THE OUTSIDERS: -1415
- & JULIET: -1102
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
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