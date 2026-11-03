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Broadway Grosses: Week Ending 11/1/26

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Featured Topic BROADWAY GROSSES More Coverage Broadway Grosses: Week Ending 11/1/26
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 11/01/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)


Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...

This week (week ending 11/01/2026), 33 shows played on Broadway, with 251,700 tickets sold and a total gross of $29,572,284. The average ticket price was $117.49. This represents 1 more show than last week. Overall capacity utilization was 87.75%, with 251,700 of 286,826 available seats filled.

Attendance decreased by 4.27% compared to last week. Compared to the same week last year (Week 44, 2025), attendance decreased by 9.30%.

Overall grosses fell 12.94% compared to last week. Year-over-year, grosses decreased by 12.72% ($29,572,284 vs. $33,880,998).

The average ticket price of $117.49 was $11.69 lower than last week and $4.60 lower than the same week last year ($122.09).

Year-over-Year: Top 5 Gross Increases

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $396,769 vs. $188,419 (+110.6% change)
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,629,103 vs. $925,065 (+76.1% change)
  • CHICAGO: $787,225 vs. $470,046 (+67.5% change)
  • MJ: $1,616,111 vs. $1,179,391 (+37.0% change)
  • THE GREAT GATSBY: $860,019 vs. $722,933 (+19.0% change)

Overall Capacity Utilization

This week: 87.8%. Same week last year: 85.1%. Change: Up 2.7 percentage points

Top 5 by This Week Gross

  • OTHER DESERT CITIES: $2,347,158
  • HAMILTON: $2,317,475
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,629,103
  • MJ: $1,616,111
  • THE LION KING: $1,571,842

Bottom 5 by This Week Gross

  • DOWNSTATE: $275,085
  • THE FANTASTICKS: $305,307
  • THE IMAGINARY INVALID: $363,031
  • SCHOOL GIRLS; OR, THE AFRICAN MEAN GIRLS PLAY: $373,275
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): $396,769

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • 860: $141,556
  • OTHER DESERT CITIES: $84,716
  • THE ROCKY HORROR SHOW: $79,088
  • THE FANTASTICKS: $50,697
  • PARANORMAL ACTIVITY: $21,583

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $-361,285
  • & JULIET: $-323,834
  • THE OUTSIDERS: $-318,570
  • THE LION KING: $-297,622
  • SCHMIGADOON!: $-284,460

Top 5 by Average Ticket Price

  • OTHER DESERT CITIES: $301.23
  • HAMILTON: $218.03
  • OH, MARY!: $184.78
  • 860: $152.59
  • MJ: $149.32

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • DOWNSTATE: $52.30
  • THE IMAGINARY INVALID: $68.86
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: $71.29
  • WANTED: $74.31
  • ALADDIN: $76.52

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • HAMILTON: 100.3%
  • OTHER DESERT CITIES: 100%
  • A FEW GOOD MEN: 100%
  • OH, MARY!: 99%
  • 860: 99%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 56.7%
  • SIX: THE MUSICAL: 60%
  • THE OUTSIDERS: 75.2%
  • STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 77%
  • THE GREAT GATSBY: 79%

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • THE FANTASTICKS: 1455
  • DOWNSTATE: 970
  • THE IMAGINARY INVALID: 456
  • THE ROCKY HORROR SHOW: 122
  • 860: 80

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • CHICAGO: -1608
  • THE GREAT GATSBY: -1554
  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): -1504
  • THE OUTSIDERS: -1415
  • & JULIET: -1102

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.



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