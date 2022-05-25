Broadway Grosses: Week Ending 5/22/22
Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
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Up for the week by attendance was: WICKED (11.8%), THE PHANTOM OF THE OPERA (11.6%), MRS. DOUBTFIRE (10.7%), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (9%), TAKE ME OUT (6.3%), CHICAGO (6.1%), FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF (6.1%), THE BOOK OF MORMON (4.7%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (3.9%), POTUS: OR, BEHIND EVERY GREAT DUMBASS ARE SEVEN WOMEN TRYING TO KEEP HIM AL (3.1%), MJ THE MUSICAL (2.8%), THE LION KING (2.6%), ALADDIN (1.8%), BIRTHDAY CANDLES (1.7%), HANGMEN (1.1%), HADESTOWN (1.1%), A STRANGE LOOP (0.5%), THE MUSIC MAN (0.4%), BEETLEJUICE (0.4%), COME FROM AWAY (0.3%), PLAZA SUITE (0.1%),
Down for the week by attendance was: PARADISE SQUARE (-12.6%), MR. SATURDAY NIGHT (-8.7%), COMPANY (-7.5%), GIRL FROM THE NORTH COUNTRY (-5.2%), THE MINUTES (-2.9%), HOW I LEARNED TO DRIVE (-2%), TINA - THE TINA TURNER MUSICAL (-1.6%), DEAR EVAN HANSEN (-1.4%), MACBETH (-1.4%), THE SKIN OF OUR TEETH (-1.2%), FUNNY GIRL (-0.9%), AMERICAN BUFFALO (-0.6%), HAMILTON (-0.6%), SIX (-0.2%),
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