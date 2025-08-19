I PURITANI Comes to Teatro Colon

Performances run 13-21 September.
Los puritanos de Escocia, más conocida como Los puritanos, fue la última obra del compositor italiano Vincenzo Bellini. Está ópera de Bel Canto italiano sube a escena en versión de concierto, con la dirección musical de Maurizio Benini.
Ópera en tres actos (1835). Música de Vincenzo Bellini. Libreto en italiano de Carlo Pepoli. Basada en el drama Têtes rondes et cavaliers, de Jacques-François Ancelot y X. Boniface Saintine. Versión concierto.
Dirección Musical - Maurizio Benini
Orquesta Estable del Teatro Colón
Coro Estable del Teatro Colón
Director – Miguel Martínez
