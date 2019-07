Argentinian Cast in IT'S A WOMAN THING at Hudson Guild Theatre

Summerfest Se Deleita Con La Obra"it's A Woman Thing (the Story Of A Friendship)"

Tuvimos El Honor De Estar En Contacto Con El Elenco De "it's A Woman

Thing (the Story Of A Friendship)", Obra Que Se Presentará El Próximo Mes de Julio del 2019 Los Días 15, 17 Y 20 En El Hudson Guild Theatre.



La Obra Nos Relata La Historia De Cuatro Mejores Amigas Que Se Conocen hace 25 Años, Completamente Diferentes La Una De La Otra, Que Conviven en El Día A Día Con Este Lazo Tan Unido Y Particular. Por Medio De Una reunión, Se Sumergen En Los Recuerdos, Anécdotas Y Disfrutan De Un momento Único Juntas, Como Muchos Otros. Pero Este Día No Será Uno De tantos, Ya Que Serán Sorprendidas Por Una noticia Inesperada Que Pondrá a Prueba Su Amistad.



Inmediatamente, Pierden La Noción Del Tiempo/espacio Y Tan Solo permanece Su Deseo De Estar Con Un Otro. Tienen Una Necesidad imperiosa De Estar Sobre El Escenario Juntas, Unidas Y Mostrando Un vínculo Que Va Más Allá, Tocando Puntos Universales, Sin Hacer Diferencia de País, Raza Ni Creencias, Teniendo Como Centro De Reflexión La Fidelidad que La Mujer Posee Y Lo Que Puede Llegar A Hacer Uno De Los Suyos. Intriga, Suspenso, Diversión Y Excelentes Actuaciones Se Verán El 15, 17 Y

20 De Julio.

Será Protagonizada Por Un Elenco De Cuatro Mujeres Argentinas Integrado por Jésica Terry, Valeria Llaneza, Carmen Borla Y Natalia Ivana Escobar, dirigido Por Virginia Podestá También Argentina) Producida Por Cuchame Theatre Co. Y escrita Por Jésica Terry, una De sus protagonistas.

Virginia Podestá, Jésica Terry, Valeria Llaneza, Natalia Ivana Escobar Y Carmen Borla

"it's A Woman Thing (the Story Of A Friendship)"es Una Propuesta Valiente

Y Arriesgada, Que Nada Tiene Que Ver Con Lo Que Hay Actualmente En La

Cartelera Neoyorkina. Virginia Podestá Nos Sorprende Gratamente Con Una

Dirección Que Mezcla El Drama Y La Comedia, Abordando Los Vínculos femeninos Y El Hecho Cotidiano Que Representa Para Estas Mujeres La amistad.

Nos Cuentan Las Actrices: "durante Este Proceso De Ensayos, Los Detalles Y

El Hilo Conductor Que Encontramos Hacen Que Las Interpretaciones Que

Verán Sean Íntegras, Específicas Y De Una Vulnerabilidad Especial. Los papeles Fueron Muy Bien Dados Y Definitivamente Se Reflejará Sobre El escenario Un Excelente Ejemplo Del Proceso Que Vivimos En Los Ensayos."

El Resultado Será Un Montaje Tremendamente Sugerente, Destacando La

Originalidad, Que Estará Plagado De Momentos Brillantes Y Únicos.el Gran

Trabajo De Sus Protagonistas, Nos Dejará Momentos Memorables, Tanto En

El Registro Dramático, Como En De La Comedia Que Serán Difíciles De Olvidar

Una Vez Terminada La Función.

Obra Compleja, Momentos De Poesía Que Invitan A La Reflexión Con Sutiles

Metáforas. Bella, Rotunda, Cruda, Siniestra, Realística, Acusadora, Intimista,

Así Será La Obra De Teatro "it's A Woman Thing (the Story Of A friendship)". Para Más Información Sobre Como Adquirir Entradas Podes

Entrar A Http://newyorktheaterfestival.com/summerfest-

Festivals/summerfest-festival-introduction/ O Https://www.cuchame.org





