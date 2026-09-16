TV: Así suena David Bustamante como protagonista de EL ZORRO en su presentación oficial

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

Durante la reciente presentación de la temporada 2026/2027 de Pentación Espectáculos, celebrada en el Teatro La Latina, los asistentes pudieron disfrutar de un momento muy especial. David Bustamante, protagonista de la esperada producción EL ZORRO, subió al escenario acompañado del pianista Jordi Badia, para interpretar en exclusiva Fe, uno de los temas que formarán parte de la banda sonora del espectáculo, ofreciendo un primer contacto con el sonido y la fuerza escénica de este nuevo proyecto.

Encabezando la propuesta, David Bustamante asumirá el papel protagonista encarnando a Don Diego y a su célebre alter ego, El Zorro. A su lado estará Laura Enrech en el rol de Luisa Pullido, mientras que Robert González interpretará al gobernador Ramón, el principal antagonista de la obra. El quinteto principal se completa con Sheila Paz como Inés y Juanki Fernández en la piel del Sargento García. Asimismo, Gerard Mínguez actuará como cover de Diego de la Vega y Ramón, mientras que Marina Espíldora cubrirá los personajes de Luisa Pullido e Inés.

El elenco se extiende con los artistas Ángel Navarro, Candela Heredia, David Martínez, Laia Salvador, Paula del Río, Rosa Qianshu y Samadhi Benítez. Se suman a ellos Juan Benavent, quien dará vida a Alejandro de la Vega además de integrar el conjunto; Daniel Mena como swing y Dance Captain; y Julia Pereira en calidad de swing. La preparación física y de acción estará respaldada por los especialistas Alex Arce, que ejercerá como coordinador de lucha escénica y cover del Sargento García, y Manuel García, quien asumirá el rol de cover de Alejandro de la Vega.

Inspirada en la novela El Zorro. Comienza la leyenda, de la escritora Isabel Allende, la trama traslada al espectador a la California de principios del siglo XIX. La historia relata la transformación de Don Diego al descubrir los ideales de justicia y libertad, llevándolo a combatir la tiranía bajo una identidad secreta. La puesta en escena combina aventura, esgrima, coreografías y una ambientación cinematográfica, todo ello respaldado por la icónica banda sonora creada por los Gipsy Kings y John Cameron.

Dirigido por Sara Pérez y con producción de Daniel Luppino, el montaje representa la adaptación española del éxito internacional estrenado originalmente en Londres. EL ZORRO aterrizará oficialmente en la cartelera madrileña el próximo 25 de noviembre y permanecerá en exhibición hasta la primavera de 2027.

A continuación, puedes disfrutar del vídeo completo con la actuación de David Bustamante:

https://youtu.be/uU99npSZOqQ

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 45 Days 18 Hrs 29 Min 01 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Don't Miss a Spain News Story

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more... Email Text Mobile phone Sign up Consent is not a condition of any purchase. Reply STOP to cancel, HELP for help. Privacy I agree to receive recurring automated SMS news alerts from BroadwayWorld at the number above. Up to 5 msgs/week. Msg & data rates may apply.Reply STOP to cancel, HELP for help. Terms 6-digit code Verify Resend link