TV: Así suena David Bustamante como protagonista de EL ZORRO en su presentación oficial
El Teatro La Latina acogió una actuación exclusiva del artista durante la gala de presentación de la nueva temporada 26/27 de Pentación Espectáculos.
Durante la reciente presentación de la temporada 2026/2027 de Pentación Espectáculos, celebrada en el Teatro La Latina, los asistentes pudieron disfrutar de un momento muy especial. David Bustamante, protagonista de la esperada producción EL ZORRO, subió al escenario acompañado del pianista Jordi Badia, para interpretar en exclusiva Fe, uno de los temas que formarán parte de la banda sonora del espectáculo, ofreciendo un primer contacto con el sonido y la fuerza escénica de este nuevo proyecto.
Encabezando la propuesta, David Bustamante asumirá el papel protagonista encarnando a Don Diego y a su célebre alter ego, El Zorro. A su lado estará Laura Enrech en el rol de Luisa Pullido, mientras que Robert González interpretará al gobernador Ramón, el principal antagonista de la obra. El quinteto principal se completa con Sheila Paz como Inés y Juanki Fernández en la piel del Sargento García. Asimismo, Gerard Mínguez actuará como cover de Diego de la Vega y Ramón, mientras que Marina Espíldora cubrirá los personajes de Luisa Pullido e Inés.
El elenco se extiende con los artistas Ángel Navarro, Candela Heredia, David Martínez, Laia Salvador, Paula del Río, Rosa Qianshu y Samadhi Benítez. Se suman a ellos Juan Benavent, quien dará vida a Alejandro de la Vega además de integrar el conjunto; Daniel Mena como swing y Dance Captain; y Julia Pereira en calidad de swing. La preparación física y de acción estará respaldada por los especialistas Alex Arce, que ejercerá como coordinador de lucha escénica y cover del Sargento García, y Manuel García, quien asumirá el rol de cover de Alejandro de la Vega.
Inspirada en la novela El Zorro. Comienza la leyenda, de la escritora Isabel Allende, la trama traslada al espectador a la California de principios del siglo XIX. La historia relata la transformación de Don Diego al descubrir los ideales de justicia y libertad, llevándolo a combatir la tiranía bajo una identidad secreta. La puesta en escena combina aventura, esgrima, coreografías y una ambientación cinematográfica, todo ello respaldado por la icónica banda sonora creada por los Gipsy Kings y John Cameron.
Dirigido por Sara Pérez y con producción de Daniel Luppino, el montaje representa la adaptación española del éxito internacional estrenado originalmente en Londres. EL ZORRO aterrizará oficialmente en la cartelera madrileña el próximo 25 de noviembre y permanecerá en exhibición hasta la primavera de 2027.
A continuación, puedes disfrutar del vídeo completo con la actuación de David Bustamante:
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