El Teatro Sanpol abre su 44ª temporada con EL MAGO DE OZ y LITTLE SHOP OF HORRORS

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El Teatro Sanpol de Madrid levanta el telón de su temporada número 44 apostando por la continuidad de su sello familiar y la apertura a grandes producciones de teatro musical. El espacio escénico iniciará el curso el próximo sábado 19 de septiembre con una renovada puesta en escena de EL MAGO DE OZ, una de sus obras más icónicas que regresa a la cartelera en régimen de coproducción internacional con el Polka Theatre de Londres. La propuesta, que busca conectar a distintas generaciones aunando la artesanía escénica tradicional con recursos de videoescena y tecnología contemporánea, permanecerá en cartel hasta el 8 de noviembre, consolidando el compromiso de la sala con los grandes clásicos.

Esta nueva revisión del camino de baldosas amarillas cuenta con la presencia en Madrid del director británico Roman Stefanski, responsable de la puesta en escena original, quien ha viajado expresamente desde Londres para dirigir los ensayos. El equipo artístico está encabezado por Natasha Fischtel en la producción, Julio Jaime Fischtel en la dramaturgia, Nicolás Fischtel en la iluminación, Ángel Padilla en la composición de nuevas canciones y dirección musical, Georgui Dimov en la escenografía, Álvaro Luna en la videoescena, Alejandro San Martín en títeres y máscaras, Denitza Deneva y Berta Navas en el vestuario, y Miriam Arias en las coreografías. En el escenario, el reparto reúne a habituales de la casa como Ana Félez (Dorita), Víctor Benedé (El Mago de Oz), Felipe Ansola (Espantapájaros), Rafa Ventura (Hombre de Hojalata), Manu Varela (León), Bea Costa (Glinda) y Cristina Irala (Bruja).

En el apartado de programación externa para público adulto, la gran novedad de este arranque de curso será el estreno absoluto de la nueva producción de LITTLE SHOP OF HORRORS. La aclamada comedia musical con partitura de Alan Menken y libreto y letras de Howard Ashman llegará al escenario del Sanpol por una temporada limitada del 25 de septiembre al 31 de octubre. Este desembarco supone un verdadero acontecimiento para la cartelera musical de la capital, ya que el título de culto protagonizado por la célebre planta carnívora llevaba más de dos décadas sin representarse en los escenarios madrileños.

La programación de la temporada 44 del Sanpol se completará a lo largo de los próximos meses con una variada oferta para todos los públicos. Entre las primeras citas de la cartelera figura la propuesta A LA GLORIA CON GLORIA FUERTES el 10 de octubre, a la que seguirá el estreno absoluto de ANDERSEN Y EL SECRETO DE LOS CUENTOS. Además, la compañía residente La Bicicleta presentará sus habituales producciones con CUENTO DE NAVIDAD, RUDOLF Y OTROS PEQUEÑOS CUENTOS DE NAVIDAD y CAPERUCITA ROJA, sumándose a propuestas invitadas como ARMSTRONG, UN MUSICAL MUY ESPACIAL de La Roda y EL DIFERENTE de Dr. Sapo.

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