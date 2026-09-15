FOTOS: Pentación Espectáculos presenta su temporada 2026/2027 con EL ZORRO como gran apuesta

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Ayer tuvo lugar en el Teatro La Latina la esperada presentación de la temporada de Pentación Espectáculos, un evento que reunió a grandes figuras de la escena nacional para dar a conocer la programación de los próximos meses. Con Jesús Cimarro ejerciendo como anfitrión, la gala ofreció una completa pincelada de lo que será el curso teatral tanto en el propio Teatro La Latina como en el Teatro Bellas Artes. La cita congregó a multitud de celebridades del sector, destacando la presencia de nombres tan reconocidos como Toni Acosta, Magüi Mira, Imanol Arias, Gurruchaga o David Bustamante, quienes asistieron en calidad de protagonistas de las próximas obras que formarán parte de esta temporada, marcando así el pistoletazo de salida de una nueva y ambiciosa etapa para ambos recintos de la capital.

Centrando la mirada en el terreno del teatro musical, el evento sirvió de marco perfecto para presentar por primera vez a casi todo el elenco de EL ZORRO reunido. Los asistentes pudieron disfrutar en exclusiva de un pequeño adelanto musical en directo a cargo de David Bustamante, quien cantó uno de los temas principales del espectáculo. El artista estuvo arropado durante la presentación por Sara Pérez, directora del montaje, y Daniel Luppino, productor del mismo. EL ZORRO aterrizará en la cartelera desde el próximo 25 de noviembre y, tal y como se confirmó ayer durante la gala, los ensayos de la compañía arrancan de inmediato.

Durante el desarrollo del evento, diferentes personalidades del medio tomaron la palabra para desgranar el resto de futuros estrenos. Mientras que el actor Juanjo Artero fue el encargado de presentar una parte de la programación correspondiente al Teatro La Latina, Toni Acosta hizo lo propio revelando la oferta cultural del Teatro Bellas Artes. Uno de los momentos más aplaudidos de la jornada fue la actuación del elenco joven de EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS, una producción que ya se encuentra actualmente en cartelera realizando funciones. Además, esta presentación especial contó con el privilegio de tener entre los asistentes al propio autor de la obra original, Tom Schulman, dotando al acto de un gran respaldo.

La diversidad de géneros, que abarca desde la comedia hasta el drama, marca una cartelera repleta de apuestas muy variadas que también incluirá conciertos especiales como los de la Orquesta Mondragón o LOS TRES TENORES. Entre las producciones teatrales más relevantes anunciadas por Pentación Espectáculos destacan LA PASIÓN INFINITA, protagonizada por Pepón Nieto, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad; CAMINO A LA MECA, liderada por el talento de Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla; y CALLE ESPERANZA, que contará con la interpretación de María Galiana. El apartado familiar también ocupará un lugar fundamental en la temporada gracias a SHREK JUNIOR EL MUSICAL, un montaje a cargo de los niños y jóvenes alumnos de Glee Academy..

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