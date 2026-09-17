INTERVIEW: Hablamos con Toby Marlow y Lucy Moss sobre su viaje con SIX
Charlamos con las autoras y la productora Julia Gómez Cora sobre del fenómeno que llega esta semana a Madrid.
Frente al Palacio Real de Madrid, Toby Marlow, Lucy Moss y Julia Gómez Cora han celebrado el desembarco de SIX en la capital. Una imagen perfecta para un musical que nació hablando de reinas y que, ocho años después, se ha convertido en un fenómeno internacional. Esta semana, las seis esposas de Enrique VIII llegan al Teatro Gran Vía en su primera producción íntegramente en castellano.
Pero al hablar con sus creadoras, resulta inevitable regresar al principio. Marlow y Moss tenían apenas 22 años cuando escribieron SIX como un proyecto universitario para el Festival Fringe de Edimburgo. No esperaban que fuese mucho más que eso. «Pensábamos que acabaría allí», recuerdan. Lo que comenzó como un proyecto divertido entre amigas terminó convirtiéndose en sus vidas: «Surge una chispa cuando trabajamos juntas».
Y precisamente esa diversión sigue estando en el ADN del espectáculo. «Queríamos hacer una broma», explican, recordando que nunca imaginaron que aquella idea acabaría en el West End, Broadway y escenarios de todo el mundo. La clave estaba en utilizar la historia de las seis reinas para hablar del presente: del poder, del machismo y de cómo se ha contado durante siglos la historia de las mujeres. «La historia era una herramienta para hablar de cosas que siguen pasando hoy».
El resultado fue convertir a Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr en auténticas estrellas del pop. Beyoncé, Rihanna, Adele, Katy Perry, Rosalía o Shakira forman parte de ese universo de referencias que permite que unas figuras del siglo XVI hablen directamente al público de hoy. Y ahí está una de las claves del fenómeno: SIX no pretende reconstruir el pasado, sino traerlo al presente.
Para Julia Gómez Cora, responsable de la producción española junto a Stellar Theatre, el gran reto no estaba en traducir el musical, sino en adaptarlo. «La adaptación no es una traducción», explica. Humor, rimas, referencias culturales y ritmo tenían que conservar la intención original, aunque las palabras fueran diferentes. Un trabajo que comenzó con más de un año de antelación y que contó con Daniel Anglès, Marc Gómez y Gara Roda.
Marlow y Moss han podido comprobar ya el resultado junto al reparto español y aseguran que escuchar sus propias palabras en castellano fue una experiencia «extraña», pero emocionante. No buscan una copia idéntica: quieren que cada producción tenga su propia identidad. «Los actores tienen que mostrar quiénes son», explicaron, defendiendo que cada reina conserve incluso su acento y su personalidad.
Y quizá ahí reside la mejor manera de celebrar la llegada de SIX a Madrid: recordando que detrás de los premios, los millones de espectadores y el fenómeno internacional siguen estando aquellas dos jóvenes que un día decidieron hacer algo porque les parecía divertido. Frente al Palacio Real, sus creadoras han vuelto a mirar hacia aquellas seis reinas. Esta vez, desde Madrid, y con una nueva versión que ya tiene voz propia.
Fotos: Orietta G Muñoz
Julia Gomez Cora
Lucy Moss, Julia Gomez Cora y Toby Marlow
Lucy Moss, Julia Gomez Cora y Toby Marlow
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
|
90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)