XABIER DIAZ & ADUFEIRAS DE SALITRE Comes to Teatro da Trindade

Xabier Díaz é uma referência maior da música tradicional galega, ocupando um lugar destacado na recuperação e renovação das músicas tradicionais das últimas três décadas. Com o álbum “As Catedrais Silenciadas” (2020), conclui uma trilogia muito pessoal em companhia das Adufeiras de Salitre.

Este terceiro trabalho é o culminar de um processo que começou no ano 2015 e cujo elemento diferencial é o impressionante grupo de vocalistas e percussionistas femininas. As composições partem do trabalho de campo do próprio Xabier, toda uma vida de investigação e compilação dos cantos das mulheres no mundo rural. A partir de aqui, a sua música e as suas novas letras ornamentam de frescura esta matéria prima poderosa e identitária.

Datas e Horários

26 SET

Ter 21:00

Sala e Preços

Sala Carmen Dolores

10€

Classificação

M/6