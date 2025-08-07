DAWID D'OR and Sinfonia Viva Comes to Teatr Wielki

Enter Your Email to Unlock This Article



Festiwal Singera od kilku lat kończy w TW-ON swoją podróż przez świat jidysz. W tym roku przygotował wyjątkowe zwieńczenie – uroczysty koncert Dawida D’Ora.

Ten wybitny izraelski wokalista, obdarzony niezwykłą czterooktawową skalą głosu, zachwyca publiczność na całym świecie. Jego muzyka to niezwykłe połączenie tradycji i nowoczesności, w którym słychać wpływy muzyki klasycznej, popu oraz motywów bliskowschodnich. Dawid D’Or porusza słuchaczy autentycznością, głębią emocji i charyzmatyczną obecnością sceniczną.

Koncert będzie niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich miłośników pięknych brzmień i duchowych muzycznych podróży. Po raz pierwszy artysta wystąpi na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w towarzystwie orkiestry Sinfonia Viva.

DAVID D'OR to światowej sławy śpiewak, twórca piosenek, kompozytor i artysta, który przez muzykę i niekonwencjonalne dzieła sztuki pragnie łączyć ludzi na całym świecie.

Międzynarodową karierę rozpoczynał w latach 80. XX wieku. Obdarzony ponad czterooktawową skalą głosu, wyśmienicie czuje się w wielu gatunkach muzycznych – od muzyki klasycznej, przez popularną, musicalową, aż po world music. Jest powszechnie uznawany za jeden z najbardziej wyjątkowych głosów na świecie, którego skala sięga od kontratenoru po głęboki baryton.

Od czasu wydania debiutanckiego albumu David D’or w 1991 roku, otrzymał 17 złotych i platynowych płyt. Śpiewał przed różnorodną publicznością we wszystkich zakątkach świata, m.in. Chinach, Australii, Francji, Hiszpanii, Indiach, Maroku, Tajwanie, Singapurze i USA. Występował przed głowami państw, monarchami i przywódcami religijnymi, w tym sześć razy w Watykanie, dla prezydentów Baraka Obamy i Billa Clintona, w ONZ na uroczystości upamiętniającej 10. rocznicę zamachów z 11 września, podczas rozpoczęcia chińskiego Nowego Roku w Zakazanym Mieście w Pekinie (2011) i podczas otwarcia Expo w Szanghaju z towarzyszeniem Filharmoników Szanghajskich (2011). W 2014 roku artysta został wyróżniony tytułem „piosenki roku” przez chińskiego nadawcę publicznego. Miał szczególną relację z prezydentem Izraela Simonem Perezem, którego życzeniem było, by d’Or zaśpiewał na jego pogrzebie.

Występował z wieloma uznanymi zespołami, w tym Wiedeńską Orkiestrą Symfoniczną, Baltimore Symphony, Izraelską Orkiestrą Filharmoniczną i orkiestrami filharmonicznymi w Rzymie, Londynie, Moskwie, Szanghaju, Budapeszcie, Pekinie, Los Angeles i wielu innych.

Na zaproszenie Zubina Mehty wziął udział w serii wykonań Carmina Burana z Izraelską Orkiestrą Filharmoniczną. Wspólnie z Davidem Eatonem, dyrygentem Nowojorskiej Orkiestry Symfonicznej, d’Or napisał utwór Hallelujah, który artyści następnie wielokrotnie wspólnie wykonywali. Jest także twórcą takich utworów, jak: Watch Over the World, Child, Delicate Hand, Voices from Heaven i I'm Flying.

Poza działalnością artystyczną jest także filantropem. Często przekazuje dochody ze swoich koncertów na rzecz pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, szpitalom dziecięcym i dzieciom z autyzmem. Za działalność charytatywną został odznaczony nagrodami w Korei, we Włoszech, w Nowy Jorku, Los Angeles i San Francisco. Otrzymał także tytuł „Masterpiece Man” przyznawany przez Lions Clubs International.

W 2013 roku opublikował książkę The Sound of Color, prezentującą obrazy, które pokazał w Tel Awiwie podczas wystawy połączonej z koncertem. W 2016 roku w Tel Awiwie odbyła się wystawa jego obrazów olejnych pt. Layers [Warstwy]. Obecnie pracuje nad projektem performatywnym pt. Can Vas – The Movement, łączącym obrazy malowane na płótnie z żywymi postaciami ludzkimi, którego efektem są fascynujące fotograficzne dzieła sztuki.

Orkiestra Sinfonia Viva powstała w 1998 roku z inicjatywy kompozytora, aranżera i dyrygenta – Tomasza Radziwonowicza. Wieloletnia działalność orkiestry to bogaty i szeroki dorobek artystyczny w muzyce klasycznej, jazzowej i filmowej, imponująca dyskografia ponad 50 albumów, wiele koncertów w kraju i za granicą. Sinfonia Viva to młodzi, utalentowani muzycy, absolwenci Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, grający z pasją, profesjonalizmem i uśmiechem.Współpracując z innymi artystami oraz samodzielnie orkiestra otrzymała aż 9 nominacji do Nagród Muzycznych Fryderyk m.in.: Muzyka i Ekran II (2001), Henryk Miśkiewicz Uniesienie (2005), Andrzej Smolik 3 (2006), Zeidler, Niestrawski Musica Sacromontana VII (2013). Za album Pasquale Anfossi Musica Sacromontana IX (2014) otrzymała prestiżową francuską nagrodę Złotego Orfeusza, przyznawaną przez Academie du Disque Lyrique we Francji. Nagrodę Fryderyk 2010 orkiestra otrzymała za album Miki Urbaniak Closer. Sinfonia Viva jest najczęściej wybieraną do współpracy orkiestrą przez artystów takich jak: Krzysztof Herdzin, Maryla Rodowicz, Henryk Miśkiewicz, Anna Maria Jopek, Krzesimir Dębski. W powiększonym składzie, pod nazwą Classic Entertainment współpracowała z legendarną grupą YES, z którą odbyła tournée po Europie, promując płytę „Magnification”. W lutym 2010 roku amerykański wahadłowiec Endeavour zabrał w kosmos kopię rękopisu Preludium A-dur op. 28 nr 7 i płytę z muzyką Fryderyka Chopina w wykonaniu Karola Radziwonowicza i Sinfonii Viva, przyłączając się tym samym do światowych obchodów 200. rocznicy urodzin wielkiego kompozytora. W 2012 roku ukazał się płyta Grégoire Mareta gdzie obok takich artystów jak: Mark Kibble, Alvin Chea, Cassandra Wilson, Raul Midon, Toots Thielemans, Marcus Miller wystąpiła Sinfonia Viva. Wszystko to sprawia, iż Sinfonia Viva jest jedną z najbardziej wszechstronnych na polskim rynku orkiestr, której repertuar oparty jest na wysokim poziomie wykonawczym, sięga od utworów muzyki poważnej do rozrywkowej.Ostatnia, klasyczna płyta orkiestry Muzyka Polska wydana przez Polskie Radio otrzymała nominację do International Classical Music Awards 2017 w kategorii Best Collection.