SOY CRIOLLO! LA GALA Comes to Gran Teatro Nacional

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Ser criollo es ser parte del nacimiento de un movimiento cultural que celebra nuestra identidad a través de la música y la emoción compartida. Una gala única que reinterpreta nuestras raíces en clave contemporánea y nos invita a sentir el orgullo de ser criollos.

Soy Criollo: La Gala es el punto de partida de una iniciativa cultural donde artistas, periodistas, deportistas o cocineros no buscamos preservar un género musical como pieza de museo, sino activarlo como herramienta viva para reconocernos, celbrarnos y proyectarnos hacia el futuro.

Porque lo criollo no es solo lo que fuimos. Es, sobre todo, lo que podemos ser.

Asegura tu entrada hoy y celebra con nosotros esta gran celebración criolla.

El 18 de octubre compartiremos música, emociones y orgullo en una noche única. No te quedes fuera y acompáñanos en esta celebración.

Love Theater in ? Join The Community! Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age. Learn More