SOY CRIOLLO! LA GALA Comes to Gran Teatro Nacional

The event is on 18 October.

Oct. 06, 2025
SOY CRIOLLO! LA GALA Comes to Gran Teatro Nacional Image
Ser criollo es ser parte del nacimiento de un movimiento cultural que celebra nuestra identidad a través de la música y la emoción compartida. Una gala única que reinterpreta nuestras raíces en clave contemporánea y nos invita a sentir el orgullo de ser criollos. 

Soy Criollo: La Gala es el punto de partida de una iniciativa cultural donde artistas, periodistas, deportistas o cocineros no buscamos preservar un género musical como pieza de museo, sino activarlo como herramienta viva para reconocernos, celbrarnos y proyectarnos hacia el futuro. 

Porque lo criollo no es solo lo que fuimos. Es, sobre todo, lo que podemos ser.

Asegura tu entrada hoy y celebra con nosotros esta gran celebración criolla. 

El 18 de octubre compartiremos música, emociones y orgullo en una noche única. No te quedes fuera y acompáñanos en esta celebración.



