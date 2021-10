BWW Interview: Val Monique of LOS INOLVIDABLES at Teatro Pacific

Val Monique está llamada a convertirse en una de las grandes actrices de la escena teatral panameña. A pesar de su juventud la hemos visto hacer presentaciones de alto valor en los principales tablados de la ciudad. Para muestra tenemos sus presentaciones en obras como Rent, Grease, Chicago, The Rocky Horror Show donde recuerdo cómo los espectadores conectaron con ella desde su salida al escenario. Pero es en sus protagónicos ,en obras como ¡Qué Arranque el Rock! y Los Inolvidables, donde Val Monique nos termina de conquistar con ese desenvolmiento escénico. Es precisamente en Los Inolvidables donde vemos la dirección de Benjamín Cohen llevarla artisticamente al 200% de su pasión y entrega por el teatro. Es una de mis nomidadas a actriz del año, sin duda alguna.

Broadway World: Los Inolvidables se ha convertido en un éxito en Panamá, con futuras proyecciones a nivel internacional. ¿Qué te viene a la mente como actriz de formar parte de un proyecto como Los Inolvidables?

Val Monique: Los Inolvidables es sin duda uno de los proyectos artísticos más ambiciosos y hermosos de los que he tenido el honor de participar. Hace ya casi 2 años que Benjamin Cohen y Diana Abouganem se reunieron conmigo para hablarme sobre el musical, del personaje de Agatha y los planes de montaje que tenían ya en movimiento para la producción. ¡Creo que ha sido el "si" más seguro que he dado a una propuesta escénica sin haber preguntado por las fechas primero! He participado en otros musicales originales en Panamá y sabía el reto que conlleva montar una producción sin referencias musicales, de personaje, de coreografía entre otros... es crear desde cero y saber que el producto final de tu trabajo en escena será la referencia para todos los futuros montajes del proyecto. Es verdaderamente poderoso y aterrador tener ese nivel de responsabilidad, pero también nos da la oportunidad como actores para explorar los límites de nuestro proceso creativo y así mismo inmortalizar a increíbles personajes dentro de una historia que merece ser contada una y otra vez.

BW: ¿Cómo fue ese proceso para interpretar el papel de Agatha: desde el casting , los ensayos , hasta el momento del estreno?

VM: Debo admitir que al comienzo me fue muy difícil encontrar el balance entre mis personajes pasados y la dulzura característica de Agatha. Tengo casi 10 años trabajando en teatro musical y la mayoría de los personajes que me tocaban interpretar se caracterizaban por ser sexy, sarcásticos, antagonistas, ¡hasta rockers! No fue si no hasta que Benjamín me conoció detrás de escena, mientras que hacía de Velma Kelly en la producción de Chicago en Teatro Pacific, que era mucho más dulce de lo que me había tocado interpretar hasta entonces en escena y que estaba seguro que sería un buen fit para el personaje. Al comienzo de los ensayos del 2019 para Los Inolvidables y recién salida de Chicago, Agatha aún me salía mitad princesa de Disney y mitad asesina del jazz. Pero con una dirección tan pensada y detallada como la que tenía Benjamín en mente para cada uno de sus personajes y una pandemia de por medio que me permitió soltar a Velma, tuve la oportunidad de jugar y dejar marinar el personaje para poder crear junto a un equipo de primera clase a la Agatha que ven hoy en el musical. Estoy tan agradecida con los productores por sacarme de mi zona de confort y ver que yo daba para mucho más, ¡no hay palabras para describir lo orgullosa que estoy de ser parte de este proyecto!

BW: Con toda la experiencia previa que has tenido participando en musicales como actriz ¿ Cuál fue el mayor desafío para ti con Los Inolvidables?

VM: Además del personaje, definitivamente es la producción en la que me ha tocado la mayor cantidad de cambios rápidos de vestuario. ¡Tengo casi 10 cambios, incluyendo múltiples cambios de vestidos, abrigos, zapatos, tocados, guantes y hasta de bufandas! Los productores tenían una idea muy clara de como querían que se viera cada personaje: nos asignaban una paleta de colores, mandaron a hacer las telas para asegurarse de conseguir texturas y colores fieles a la época, y junto a Luis Salazar diseñaron una línea de vestuario alucinante. ¡Además, tengo a una asistente de cambios increíble llamada Luz que no falla nunca, es una dura y sin ella creo que saldría medio vestida! De verdad tienen que venir a ver la puesta en escena, ¡qué tremendo trabajo en equipo!.

BW: En tu opinión ¿ Cual sientes que es ese ingrediente que hace a Los Inolvidables una obra única tanto para el público como para la critica teatral panameña?

VM: De seguro esta proyecto no podría ser lo que es hoy sin el dream team que seleccionaron para colaborar en la creación del musical. Desde el elenco, los productores, los coreógrafos, el equipo técnico, el equipo de backstage, los fabricadores de vestuario y escenografía; cada persona es de los mejores en su gremio y se nota en la puesta final gracias a la profesionalidad de todos dentro y detrás de escena. ¡Que honor ser parte de este equipo tan diverso, talentoso y divertido! No se pierdan la oportunidad de ver a Los Inolvidables por ustedes mismos, estamos en temporada hasta el 31 de Octubre en Teatro Pacific y ya casi se acaban los boletos en Panatickets