Tweede Agatha Christie voorstelling na het succes van The Mousetrap

REP Entertainment presenteert de theaterproductie Murder on the Orient Express, gebaseerd op het bekende moordmysterie van Agatha Christie. Met een sterrencast, waaronder Remko Vrijdag, Frederik Brom en Lone van Roosendaal, en onder regie van Jasper Verheugd. Na het succes van The Mousetrap komt de producent met het tweede moord-mysterie van Agatha Christie. Murder on the Orient Express is na de première op 26 november te zien in theaters door heel Nederland.

REP Entertainment presenteert Murder on the Orient Express, een toneelstuk gebaseerd op het meesterwerk van Agatha Christie. Het stuk is bewerkt voor theater door toneelschrijver Ken Ludwig, bekend van onder andere De drie Musketiers en Crazy for You, en wordt vertaald en geregisseerd door Jasper Verheugd. De sterrencast bestaat uit Remko Vrijdag, Frederik Brom, Lone van Roosendaal, Gerrie van der Klei, Wilbert Gieske, Ruben Brinkman, Marijn Claes, Lusanne Arts en Belle Zimmerman.

Regisseur Jasper Verheugd: “Ik ben ontzettend enthousiast om deze iconische Agatha Christie op het toneel te mogen brengen. Met deze cast belooft het een avond te worden die je niet snel zult vergeten. Het is een eer om dit klassieke plot-twist moord-mysterie aan het publiek te presenteren en ik kijk ernaar uit om ze mee te nemen in deze spannende zoektocht naar de dader.”

Het verhaal speelt zich af aan boord van de Oriënt Express, waar op een winteravond een moord wordt gepleegd. Alle reizigers lijken een alibi te hebben, maar niets is wat het lijkt. Opgesloten in de trein, met de moordenaar in hun midden, vertrouwen de passagiers op detective Hercule Poirot om het mysterie op te lossen. Het publiek wordt meegenomen in een bloedstollende zoektocht naar de dader, vol met plot-twists en verrassingen.

Het wordt een groots opgezette theaterproductie met een filmisch karakter; een inventief decor, spectaculair licht en er wordt gebruik gemaakt van soundscapes en muziek. “Voor deze nieuwe versie van Murder on The Orient Express halen we veel inspiratie uit locatietheater, waar ik me de afgelopen jaren in verdiept heb. Mijn doel is om dit ook naar de theaters toe te brengen en het theater, het gebouw zelf, als locatie te benaderen. Het publiek stapt binnen en gaat echt mee op reis met de Orient Express. Kortom, een echte beleving. Een hele uitdaging voor een toerende productie. Maar een uitdaging waar ik heilig in geloof.” Aldus de regisseur.

Praktisch informatie

Murder on the Orient Express is vanaf november 2023 te zien in theaters door heel Nederland. De kaartverkoop is gestart via de theaters en via www.repentertainment.nl