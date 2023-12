Feature: WEGENS SUCCES OPNIEUW IN HET WILMINKTHEATER: DE MAGISCHE KERSTMUSICAL SCROOGE!

Het begint dé kersttraditie van het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede te worden: de kerstmusical Scrooge. Ook dit jaar wordt de zaal speciaal omgebouwd voor het magische verhaal van de rijke Ebenezer Scrooge, gespeeld door acteur Finn Poncin. “Scrooge is eigenlijk Finn op z’n chagrijnigst.”

Het is een voorstelling voor iedereen. “Ook jonge kinderen kunnen ernaartoe”, zegt Poncin. “Sommigen zijn in het begin een beetje bang, maar ze zoeken me altijd aan het einde van de voorstelling op en zeggen dan: “Wat was jij leuk en aardig, en wat fijn dat alles goedkwam.” Het is in totaal de vierde keer dat Poncin op het podium staat in de hoedanigheid van Scrooge.

‘Scrooge is een rol die dichtbij me staat’

Hoe hij het leuk houdt voor zichzelf? “Het is ten eerste een geweldige rol om te spelen”, zegt de acteur, die we onder andere kennen van De Club van Sinterklaas en Hertenkamp. “Omdat ik ergens best wel op hem lijk, is het ook een rol die dichtbij me staat. Die hele kerstgedachte van: alles komt goed en vrede op aarde, die is bij mij ook een beetje weg. Natuurlijk niet in zo’n extreme mate als bij Scrooge, maar in mijn ogen draait kerst tegenwoordig meer om eten en cadeaus dan om de inhoud.”

Mede daarom vindt Poncin de zin ‘al dat vreten en schransen, leeg geklets met een volle mond’, uit de voorstelling ook zo mooi. “Een heel fijn stukje om te spelen. Iedereen praat maar door en doet gezellig, maar waar gaat het nu eigenlijk over?”

Spektakel

Na het eerste jaar Scrooge, ging regisseur Jasper Verheugd over op een andere aanpak. Poncin: “Hij zei: ‘We moeten het echter maken’. Het verhaal dat we nu spelen is daarom een mix van allerlei versies van Dickens. In plaats van een karikatuur is Scrooge nu iemand die je in het dagelijks leven best zou kunnen tegenkomen.” Het koor, de cast, het decor, Poncin noemt Scrooge een enorme happening. “Het is gewoon spectaculair om ieder jaar weer bij betrokken te zijn. Heerlijk om zo’n nukkige man te spelen, daar krijg ik energie van. Het komt trouwens ook regelmatig voor dat ik volschiet tijdens bepaalde scenes.” Op de vraag waarom bezoekers een kaartje moeten kopen, zegt Poncin: “Scrooge is gewoon een musical die je minstens één keer in je leven gezien moet hebben.”

De verbitterde gierigaard Ebenezer Scrooge is eenzaam en alleen. Hij heeft geen plezier in het leven en heeft al helemaal geen zin in kerst. Misschien verandert dit als hij belangrijk bezoek krijgt op de avond voor Kerstmis. De musical, naar het wereldberoemde boek van Charles Dickens, is een eigenzinnige versie met veel humor en prachtige liedjes. Scrooge is een voorstelling die vol zit met het gevoel van kerst. Jong en oud staan op het toneel en geven een voorstelling waarbij menig bezoeker het niet droog kan houden.

De magische kerstmusical Scrooge is van 22 december t/m 3 januari te zien in het Muziekcentrum in Enschede Meer info en kaarten: www.wilminktheater.nl/kerst

Foto credits: Willem van Walderveen