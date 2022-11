Feature: Theu Boermans brengt radicale bewerking van Mozarts ZauberflÓ§te!

Op zondagmiddag 11 juni 2023 zal de grootschalige muziektheatervoorstelling Mozarts Zauberflӧte - the next generation in première gaan in Amare in Den Haag. Regisseur Theu Boermans vertaalde en bewerkte samen met Frans van Deursen het oorspronkelijke libretto van Mozarts wereldberoemde opera Die Zauberflöte tot een opwindende en actuele tragikomedie. Deze productie van de Theateralliantie i.s.m. OPERA2DAY wordt uitgevoerd met live koor en orkest. Net zoals in de eerste uitvoeringen in Mozarts tijd bestaat de cast uit een mix van acteurs en zangers met in de hoofdrollen Sofia Ferri (Pamina) en Roman Brasser (Taminio).

'Onze 'Zauberflӧte' speelt zich af in een dystopische nabije toekomst waarin de populisten de macht hebben gegrepen. De jonge generatie neemt hier geen genoegen mee en gaat de strijd aan om de oude machthebbers van de troon te stoten. Met de liefde als wapen vechten ze voor een nieuwe wereld van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.' Theu Boermans



Na het succes van de grootschalige succesvoorstelling Amadeus (2019) brengen regisseur Theu Boermans en zijn vaste team nu deze opvolger. Mozarts Zauberflöte - the next generation zal van juni tot en met november 2023 te zien zijn in 16 grote theaters door het hele land. De kaartverkoop is nu gestart. www.mozartszauberflӧte.nl

Het verhaal

Deze radicaal bewerkte Zauberflӧte speelt zich af in een dystopische toekomst waarin een groep ultrarechtse conservatieve mannen, onder leiding van Sarastro, vasthoudt aan de macht. Voor vrouwen, jongeren en minderheden is geen ruimte bij deze machthebbers. Zelfs de koningin van de nacht, oude feministe wordt buitengesloten. Zij vecht, samen met haar prinsessendochter Tamina, tegen de zittende machthebbers., hoewel beiden duidelijk andere motieven hebben voor hun strijd. Zij worden bijgestaan door prins Tamino, terwijl de zittende macht een medestander vindt in Papageno, een opzichter in dienst van het regime. De nieuwe generatie is uit op het verstoten van de macht - op zoek naar een wereld waarin iedereen gelijk is en gelijke kansen krijgt en de aarde weer leefbaar wordt.



Cast: Sofia Ferri/Julia van der Vlugt, Roman Brasser, Mike Reus, Erik Plageman, Jasper van Hofwegen, Susan Malaika Bailey, Huub Claessens, Maartje Rammeloo/Klaartje van Veldhoven, Lucie van Ree/Merlijn Runia, Ingeborg Bröcheler, Svenja Gabler e.a.

Vertaling en bewerking: Theu Boermans en Frans van Deursen

Regie: Theu Boermans

Muziek: Wolfgang Amadeus Mozart

Muzikaal leider: Hernán Schvartzman

Orkest: LUDWIG

Decor: Bernard Hammer

Projectie: Arjan Klerkx

Kostuums: Mattijs van Bergen

Productie: Theateralliantie i.s.m. OPERA2DAY