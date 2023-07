Feature: PRODUCENTEN REIKEN DUBBEL DIAMANTEN TICKET AWARD, VOOR DE VERKOOP VAN 250.000 TICKETS, UIT AAN CAST at Koninklijk Theater Carré!

Vanavond hebben theaterproducenten Hans Cornelissen, Ruud de Graaf en Erwin van Lambaart de cast van Les Misérables een Dubbel Diamanten Ticket Award overhandigd. De meest succesvolle theaterproductie van dit moment heeft inmiddels meer dan 250.000 kaartjes verkocht en dat is in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gevierd met deze unieke award. Het is voor het eerst dat in Nederland een Dubbel Diamanten Ticket Award is uitgereikt.

Sinds gisteren is de iconische musical Les Misérables voor de tweede keer in Koninklijk Theater Carré te zien. Voor een periode van zeven weken tot en met 20 augustus zal deze voorstelling in Amsterdam voor het laatst te zien zijn. Kaarten voor deze speelperiode zijn nog beperkt beschikbaar. ‘We hadden niet durven dromen dat we een kwart miljoen kaarten zouden verkopen,’ zegt Hans Cornelissen, artistiek directeur van De Graaf & Cornelissen Entertainment. ‘Het is echt te danken aan de waanzinnige prestatie die de hele Les Misérables ploeg avond na avond neerzet. Les Misérables vergt het uiterste van cast, orkest, crew en productieteam. Het is dan ook voor iedereen zo fijn en verdiend ook deze extra waardering te mogen ontvangen.’

Sinds de première in maart van dit jaar stond Les Misérables in vrijwel alle theaters voor uitverkochte zalen. Bij de uitreiking van de Musical Awards was deze productie met zes awards de grote winnaar. Behalve de prijs voor beste musical en de publieksprijs won Les Misérables ook een Musical Award voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical (Freek Bartels), beste regie, beste decorontwerp en beste lichtontwerp.

Na deze tweede lange reeks in Amsterdam is Les Misérables in Nederland ook nog eenmalig te zien in Rotterdam, Eindhoven en Heerlen. En tijdens de tournee door Vlaanderen in Antwerpen en Gent, waar vier grote rollen door Vlaamse topartiesten zullen worden vertolkt.

Informatie en kaartverkoop: www.lesmiserables.nl