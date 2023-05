Feature: OPUSONE BRENGT ODE AAN ALBERT MOL IN EEN NIEUWE NEDERLANDSE MUSICAL at DeLaMar

OpusOne presenteert een nieuwe oorspronkelijk Nederlandse productie onder de titel De Mol en de Paradijsvogel. De voorstelling is een jaar geleden als een 'work in progress project' ontstaan in DeLaMar West en is na feedback van publiek en vakgenoten aangepast naar de voorstelling die 16 juli in première zal gaan in de Mary Dresselhuyszaal van DeLaMar. De Mol en de Paradijsvogel is ontstaan naar een idee van Daniel Cohen en de cast bestaat uit Laus Steenbeeke, Frans Mulder, Renee de Gruijl, Milan van Weelden, Silyan Elkattabi en een ensemble van 6 jonge musicalacteurs. De Mol en de Paradijsvogel is als onderdeel van de Arts & Culture Pride exclusief te zien in DeLaMar van 14 juli t/m 6 augustus 2023.

Met de Mol en de Paradijsvogel volgt OpusOne de werkwijze van het maken van nieuwe musicals, zoals dat op Broadway en West End gebruikelijk is. Deze oorspronkelijke producties ontstaan veelal in bestaande productiehuizen voor musical en theater. Voor deze productie zijn de composities gemaakt door Jan Groenteman en Ezra van Nassauw verzorgt de arrangementen. Jeroen van Wijhe tekent voor de dramaturgie, Roy Jonathans maakt de choreografie en het geheel staat onder regie van Daniel Cohen.

Het verhaal

Een flamboyante Nederlandse tv-persoonlijkheid en een Syrische vluchteling; wat hebben die gemeen? Beiden zijn ze op zoek naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, de een als eerste openlijk homoseksuele performer in het benepen Nederland van na de oorlog, de ander als prille drag artist in het moderne Amsterdam van nu dat minder omarmend blijkt te zijn dan gedacht. Duik je in de grond als een mol en verberg je wie je bent, of durf je uitbundig je kleuren te laten zien zoals een paradijsvogel? In De Mol en de Paradijsvogel worden deze twee verhaallijnen en twee tijden door elkaar vervlochten tot een indringende muzikale voorstelling over de zoektocht naar je eigen identiteit.

OpusOne is met een meerjarige productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten opgenomen in het Kunstenplan '21-'24. Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij een aanvullende investering van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in het kader van de tweejaarlijkse Regeling Ontwikkeling en met een bijdrage van Het Blauwe Fonds.

Ga voor meer informatie naar www.opusone.nl