Feature: NA ECLATANT SUCCES IN VLAANDEREN LES MISERABLES TOCH NOG TWEE WEKEN NAAR NEDERLAND!

De iconische musical Les Misérables komt nog één keer naar Nederland. Na de succesvolle Vlaamse première in Antwerpen, afgelopen zondag, is de voorstelling van 1 tot en met 12 november 2023 in Theater Heerlen te zien. Tot nu toe zijn er 285.000 kaarten voor Les Misérables in Nederland en Vlaanderen verkocht. Voor de allerlaatste shows in Heerlen komen vanaf vandaag de laatste kaarten in verkoop.

Les Misérables is de meest bekroonde en gewaardeerde musical van dit seizoen. Van vrijwel alle kranten heeft de voorstelling vijf sterren gekregen en bij het Musical Award Gala viel de voorstelling maar liefst zes Awards ten deel. Afgelopen zondag is Les Misérables in Vlaanderen in première gegaan. In de Stadsschouwburg van Antwerpen zagen de aanwezigen een krachtige voorstelling van deze klassieker in een eigentijdse, spectaculaire versie van Cameron Mackintosh. Pers en publiek waren laaiend enthousiast en de cast kreeg na afloop een minutenlange staande ovatie.

De Vlaamse musicalsterren Ianthe Tavernier, Nordin De Moor, Jonas van Geel en Goele de Raedt hebben zich bij de Nederlandse cast gevoegd. Medeproducent voor België, Studio 100, is trots op wat de cast heeft laten zien. De Vlaamse kwaliteitskrant De Morgen honoreerde de voorstelling met de hoogst haalbare kwalificatie.’ De legendarische voorstelling is in Vlaanderen nu al zo succesvol dat de tournee tot en met 7 januari volgend jaar is verlengd.

Ook in Nederland blijft de vraag naar de musical groot. De Graaf en Cornelissen Entertainment heeft daarom besloten dat Les Misérables nog eenmaal in ons land te zien zal zijn. Van 1 tot en met 12 november staat de voorstelling in Theater Heerlen, met dan weer de bijna voltallige Nederlandse cast. Voor deze shows zijn vanaf vandaag de laatste kaarten te koop.

Foto credit: Johan Persson