Feature: MARJOLIJN TOUW, ESMEE DEKKER, WILLIAM SPAAIJ EN JONATHAN VROEGE IN GREASE!

'Ik ben enorm blij met deze cast,' laat Albert Verlinde weten. 'Marjolijn, William, Jonathan en Esmée zijn stuk voor stuk zeer ervaren acteurs die deze voorstelling naar een hoger niveau tillen. De musical is een fenomeen. Een begrip. Zelfs bij de jonge generatie. Het is fantastisch dat deze voorstelling wellicht de grootste fan schare, in alle leeftijden, ter wereld heeft en deze zelfs na 45 jaar blijft groeien. Van de acteurs verwachten we veel. En ik heb alle vertrouwen in de cast die we nu hebben.'

Later wordt duidelijk wie de rol van Danny en Sandy gaan spelen. Vanaf 23 december is er bij AVROTROS op NPO 1 het televisieprogramma Op zoek naar Danny en Sandy te zien. Het is voor het eerst dat de talentenjacht twee kandidaten zoekt. Na zeven afleveringen is bekend wie de opvolgers van Jim Bakkum en Bettina Holwerda zijn, die in het seizoen 2006/2007 deze rollen vertolkten.

'Ik ben opgegroeid met Grease,' laat Marjolijn Touw, die de rol van schooldirecteur speelt, weten. 'Een musical die van alle tijden is. Als klein meisje keek ik er al naar en nu sta ik zelf in deze productie. We gaan er een groot feest der herkenning van maken.'

Grease vertelt het verhaal over de tieners Danny en Sandy die na een wervelende zomerromance onverwachts worden herenigd wanneer Sandy voor haar laatste schooljaar naar Rydell High overstapt. Danny blijkt al snel niet de lieve jongen van tijdens de zomer te zijn, maar een lid van de T-Birds die vooral stoer wil overkomen op zijn vrienden. Sandy probeert te veranderen en sluit zich aan bij de Pink Ladies. Een danswedstrijd moet de twee geliefden weer samenbrengen, maar voor hoe lang? Overleven ze de beproevingen van het tienerleven en vinden ze opnieuw de ware liefde?

Vanaf het voorjaar 2023 reist Grease langs de Nederlandse theaters. Het is dan 45 jaar geleden dat de filmversie de wereld veroverde. De voorstelling is een feest voor jong en oud met een cast van 24 grote talenten, een live orkest en natuurlijk alle hits.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.greasemusical.nl