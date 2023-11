Feature: LUUK HAAZE WORDT DE NIEUWE MEESTER IN 'MEES KEES OP KAMP'!

Vandaag zijn de repetities van start gegaan voor de musical 'Pride en Prejudice.' Morssinkhof Terra Theaterproducties presenteert voor het eerst het klassieke liefdesverhaal van Jane Austen in de vorm van een musical en kenmerkt zich door een moderne en unieke all female cast. De musical is gebaseerd op het gelijknamige werk van Jane Austen en is wereldwijd bekend door de Universal Pictures-film en de BBC-serie. De voorstelling gaat op 5 januari 2024 in Theater De Meervaart in Amsterdam in première.

FENIX, a major new museum inspired by stories of global migration, will open on a landmark site in Rotterdam's City Harbour in 2025.

From This Author - Chantal Kunst

Chantal is a passionated theatregoer and takes the same passion into her day job: voice casting director, where she casts voice-actors for commercials and other projects. From her home base Amste... Chantal Kunst">(read more about this author)