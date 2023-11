Feature: JORDY VAN LOON BRENGT LOUIS DAVIDS TOT LEVEN IN HET THEATER!

Zanger en musicalster Jordy van Loon gaat het theater in. Vanaf volgend jaar is hij, met de pianist David Quakkelaar, te zien in de voorstelling over Louis Davids, ‘De Kleine Grote Man.’ Het is in 2024 85 jaar geleden dat Davids overleed aan astma, een aandoening die zijn leven lang parten heeft gespeeld. Tijdens de theatervoorstelling zal Jordy in het leven duiken van deze 'Grote, kleine man.

“Ik kijk niet alleen naar hoe het voor Louis Davids is begonnen maar blik ook terug op mijn eigen nog prille carrière, met de nodige zelfspot. Zonder dat ik me ook maar enigszins wil vergelijken met Louis Davids hebben we gek genoeg wel wat raakvlakken!” aldus Jordy van Loon. “In bijvoorbeeld één van zijn grootste hits zingt hij over als je voor een dubbeltje geboren bent dat je nooit een kwartje wordt. Dat voelt voor mij heel dichtbij, ik ben opgegroeid in een volksbuurt in Den Haag waar men altijd zei: ‘Als je daar vandaan komt kan het nooit wat worden.’ Maar of het echt gelukt is, dat mag uiteraard het publiek zelf beoordelen”

Jordy van Loon is een Nederlandstalige zanger. Op 13-jarige leeftijd won hij een talentenjacht en mocht met Frans Bauer een duet zingen. Twee jaar later brak hij landelijk door met zijn single ‘Verliefdheid is een toverbal,’ die een nummer 1-hit werd. De single was tevens het anthem van Serious Request 2008. De clip van het nummer werd bijna zes miljoen keer bekeken. In 2017 maakte hij de theatervoorstelling ‘Tien jaar later,’ waarin hij naast liedjes van Rob de Nijs en Benny Neyman ook veel eigen, nieuw repertoire zong. Drie jaar later was zijn musicaldebuut in ‘Haal het doek maar op,’ waarin hij met Tony Neef en Mariska van Kolck Nederlandse klassiekers zong. In de succesvolle musical ‘Titanic’ was Jordy een van de hoofdrolspelers. ‘Met mijn nieuwe voorstelling hoop ik dat de mensen na afloop thuis liedjes van Louis Davids opzetten. Dat zou ik een groot compliment vinden.’



Louis Davids was een van de grootste artiesten van Nederland. In de jaren twintig en dertig maakte hij veel platen die klassiekers werden: ‘De Kleine Man,’ ‘Naar de bollen’ en ‘De Olieman’. In de vijftig jaar dat hij werkte, vond hij zich steeds opnieuw uit en als geen ander wist wat het publiek wilde zien en horen. De naar vernoemde prijs De Louis Davidsring is in het verleden uitgereikt aan grootheden als Heintje Davids, Wim Kan, Herman Van Veen en Claudia de Breij.

De muzikale voorstelling ‘De Kleine Grote Man’ is vanaf 16 februari 2024 in verschillende theaters door heel Nederland te zien zijn.

