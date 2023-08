Feature: FRISO THEATER OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN DOOR DE TOCHT!

Een bijzonder moment vandaag; het Friso Theater is officieel in gebruik genomen door Musical de Tocht. Er draait een bar het toneel op, de avond voor de tocht van 2023 is daar. Vervolgens klinkt er muziek, deelnemers van de tocht verzamelen bij de start, op de schermen doemen de startkooien in Leeuwarden op, de waterpoort komt voorbij, we zijn in Sneek. Vandaag kreeg de pers alvast een klein voorproefje van de magie van de Elfstedentocht in het theater.

‘Toen ik vorige week voor het eerst in het theater was viel mijn mond letterlijk open. Je gaat echt van stad naar stad en beleeft alle facetten van de Elfstedentocht. Ik kijk enorm uit naar de reacties van het publiek en ik hoop dat we het mienskipsgevoel dat zowel de Elfstedentocht als deze voorstelling in zich heeft over kunnen brengen’ aldus Wolter Weulink een van de zeven hoofdrolspelers tijdens het persmoment.

Niet te missen, naast de enorme ijsvloer, zijn de deels bewegende LED-schermen achter en boven de toneelvloer en ijsring. Die hebben een hoogte van wel 8 meter en – als ze allemaal naast elkaar een panorama vormen – een maximale breedte van ruim 90 meter en staan garant voor indringende special effects. Lisette Bokma producent van De Tocht: ‘Een winters landschap ligt voor de hand, maar De Tocht maakt ook sprongen in de tijd. De beelden op de LED-schermen trekken je zó het verleden of een bepaald seizoen in.’ Samen met Foppe van der Veen, Hans Staal en Madelene van Beuzekom zijn zij de producenten.

De Tocht vertelt het verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. Vijf jeugdvrienden sluiten een pact: “Later als we groot zijn, rijden we samen de Elfstedentocht”. In de winter van 2023 maakt belofte schuld, zeker nu één van de vrienden een geheim bij zich draagt en er meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje.

De musical gaat op 1 oktober in première, kaarten zijn verkrijgbaar via www.musicaldetocht.frl.

Foto credits: Lucas Kemper