Feature: FRANK SANDERS MET THE ROZETTES TERUG IN BETTY ASFALT!

Na het grote succes van The Rozettes in 2014 en 2015, De Grande Finale in 2016 en The Rozettes 4 Ever in 2019, keert Frank Sanders in juni terug in het theater met The Rozettes Somewhere over the Rainbow. Met een script van Allard Blom en in regie van Bas Groenenberg is de The Rozettes Somewhere over the Rainbow slechts negen keer te zien in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam.

Net als voorgaande seizoenen kruipt Frank Sanders in de huid van de flamboyante Lady Felice. Wesley de Ridder schittert weer als Ashley Knight. Nieuw in de cast is Sjors Arts als Dame Shirley Sassy. In het vertrouwde Betty Asfalt Complex in hartje Amsterdam volgen we nog één keer het wel en wee voor, tijdens en na een show in de inmiddels beroemde én beruchte Club Rose. Met natuurlijk de mooiste songs, live op piano begeleid door Hilmar Leujes.

The Rozettes Somewhere over the Rainbow is van 1 juni t/m 4 juni en van 7 t/m 11 juni te zien in het Betty Asfalt Complex in Amsterdam. Bezoek voor meer informatie en het reserveren van kaarten de website: www.bettyasfaltcomplex.nl