Feature: EXTRA ACTEUR EN OPENBARE VOORSTELLING VOOR 'WILLEM JUNIOR'!

Eind augustus is de educatieve én muzikale geschiedenisvoorstelling ‘Willem Junior’, over het leven van Willem van Oranje, gestart aan haar derde seizoen. De voorstelling is, veelal besloten, door heel Nederland te zien in theaters en op scholen. Vandaag maakt producent STENT Producties bekend dat er een extra openbare voorstelling gespeeld wordt in het Expotheater van Pathé Ede, daarnaast zal er een extra acteur aan de cast worden toegevoegd, Max Hameeteman maakte vandaag in ECI Roermond zijn debuut als Willem.

De voorstelling ‘Willem Junior’ toert al sinds september 2021 met succes langs de theaters en scholen. Komend seizoen staan er opnieuw bijna 100 voorstellingen gepland, waarvan slechts drie openbare voorstellingen. Eén daarvan, tevens de laatste van het seizoen, zal gepland staan op zondag 4 februari in het ExpoTheater van Pathé Ede.

‘Willem Junior’ vertelt het verhaal van twee nieuwsgierige twaalfjarige jongens Willem en Jan die middels een magische app teruggaan in de tijd. Waar ze de jonge Willem ontmoeten en mysteries proberen te ontrafelen rondom deze ‘Grootste Nederlander Aller Tijden’. Script, liedteksten en regie zijn in handen van Florus van Rooijen, muziek is geproduceerd door Marnix Wetzer.

Vandaag maakte Max Hameeteman zijn opwachting als Willem, in een later stadium zal hij mogelijk ook Jan, de andere rol, voor zijn rekening nemen. Hameeteman was eerder te zien in grote musicalproducties als ‘Zodiac’ en ‘Soldaat van Oranje’, waarin hij zo nu en dan in de hoofdrollen van Bram en/of Paul te zien was.

De openbare voorstelling in het ExpoTheater van Pathé Ede staat gepland op zondag 4 februari om 11:00 uur, tickets á €12,50 zijn verkrijgbaar via Click Here

Foto credits: Royal Promotions