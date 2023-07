Feature: DISNEY VIERT 100-JARIG BESTAAN GROOTS MET CONCERT IN DE ZIGGO DOME!

Disney bestaat vanaf midden oktober 100 jaar en viert dit met een visueel en muzikaal spektakel voor jong en oud. Disney 100 in Concert brengt de meest favoriete en legendarische filmscenes van Disney op donderdag 28 december naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Een show waarin de grootste hits uit het omvangrijke Disney repertoire gebracht worden door de beste artiesten, onder begeleiding van een groot live orkest. De filmscenes worden vertoond op een groot scherm en samen met een lichtshow worden de bezoekers meegenomen in de magische wereld van Disney. Hits uit onder andere Disney The Lion King, Frozen, The Little Mermaid, Aladdin, Encanto en nog vele andere populaire titels komen voorbij. Ook de werelden van Pixar, Star Wars en Marvel zijn uiteraard onderdeel van het 100-jarig bestaan van The Walt Disney Company en ontbreken dan ook niet in deze line-up! Het symfonieorkest staat onder leiding van Maurice Luttikhuis, de artiesten worden later bekend gemaakt. De concerten vinden plaats op donderdag 28 december om 15:00 en 19:30 uur. Voor meer informatie en de kaartverkoop: www.disneyinconcert.nl

Disney in Concert

Sinds de oprichting van Disney in1923, hebben de verhalen van The Walt Disney Company de achtergrond gevormd van betoverende en bekroonde melodieën en liedjes. De soundtracks van Disney verhalen raken harten en ontroeren mensen van alle generaties. Sinds 2016 betovert de succesvolle musicalserie Disney in Concert fans wereldwijd met deze legendarische soundtracks. Als onderdeel van de Disney100 vieringen in zijn 100ste verjaardagsjaar, wijdt deze aankomende speciale editie van de prachtige concertreeks zich aan een reis die 100 jaar avontuur, 100 jaar emoties en 100 jaar Disney muzikale magie viert.

MediaLane Live

MediaLane Live ontwikkelt en produceert live-entertainment met de focus op arenaformaat shows, onder andere in de Ziggo Dome Amsterdam en Rotterdam Ahoy. Zowel in eigen beheer als in samenwerking met een artiest, personality of merk. De succesvolle concertreeks Holland Zingt Hazes is inmiddels al 11 jaar lang te zien in de Ziggo Dome Amsterdam en André Hazes is op 25 november terug in Rotterdam Ahoy met zijn eigen concert. Eerder produceerde MediaLane Live onder andere Fiesta de la Vida met Barry Hay en JB Meijers, SpaceXperience Live met André Kuipers en The Christmas Show i.s.m. RTL Live Entertainment.