Feature: DELAMAR TRAKTEERT OP 12,5 JAAR GRATIS THEATER!

Het Amsterdamse theater DeLaMar opende 12,5 jaar geleden officieel haar deuren. Sindsdien kunnen bezoekers genieten van o.a. toneel-, cabaret- en musicalvoorstellingen. Om dit jubileum te vieren, nodigt DeLaMar op zaterdag 27 mei 2023 theaterliefhebbers uit voor een heus verjaardagsfeestje. Met als hoogtepunt: een speurtocht door het theater naar 12,5 jaar gratis theaterbezoek! Om 14:00 uur wordt het feestelijke startschot gegeven aan de Marnixstraat. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Tijdens het verjaardagsfeest op zaterdag 27 mei zijn er in de foyers van het theater waardevolle garderobehangers verstopt. De gelukkige vinders van deze hangers winnen een jaar lang gratis DeLaMar, met toegang tot het diverse aanbod aan voorstellingen. Twaalf garderobehangers geven recht op één jaar lang gratis theater en een dertiende staat gelijk aan een half jaar: bij elkaar dus 12,5 jaar. Om 14:00 uur wordt het startschot gegeven, gaan de deuren van het theater open en kunnen liefhebbers op zoek naar deze bijzondere prijzen.

Ook als je niet één van de gelukkige vinders bent is er een hoop te beleven op deze feestelijke dag. Ga op de foto in Mamma Mia!-stijl, dans in de silent disco van Grease, win mooie prijzen in de SIX wervelwind cabine en nog heel veel meer. Natuurlijk hoort er bij een jubileum ook taart en gaan alle bezoekers naar huis met mooie jubileumvoordelen.

Een theatergeschiedenis die tot de verbeelding spreekt

Voordat op 28 november 2010 de deuren van DeLaMar geopend werden als het theater zoals we dat nu kennen, kende het pand al een rijke geschiedenis. Vanaf 1887 was het gebouw bestemd voor lager onderwijs en in de jaren dertig werd het gebruikt als pakhuis voor het opslaan van decors uit de Stadsschouwburg. Op dat moment kreeg de plek al een connectie met theater. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het een opbergplaats van de Duitse bezetters en brandde het gedeeltelijk uit door een aanslag in 1945. Na de oorlog kocht architect Piet Grossouw het gebouw, om een mooie speelplek te creëren voor zijn vrouw, cabaretière Fien de la Mar, en noemde het theater De la Mar als eerbetoon aan zijn schoonvader.

Echt rendabel bleek het theater met vooral voorstellingen van Fien niet en in 1952 neemt Wim Sonneveld de leiding samen met Piet Meerburg en Paul Kijzer op zich. Met de hoop dat andere artiesten zich ook durfden aan te sluiten en zich niets meer zouden aantrekken van de legende in de theaterwereld dat er een vloek op het theater rustte vanwege het oorlogsmonument voor deur. Het theater kreeg de naam 'Nieuwe De la Mar Theater', tot ongenoegen van Fien de la Mar.

Decennia later werd Joop van den Ende aangetrokken om nieuw leven in het theater te blazen. Voor de uitbreiding naar twee zalen moesten een klein hotel en zeven appartementen plaatsmaken. Na een uitdagende bouwperiode in de smalle straten van centrum Amsterdam, opent Koningin Beatrix op 28 november 2010 het theater. Een cultuurhuis waarin het aanbod van kwalitatief en aantrekkelijk theater samenvalt met het stimuleren van talent en cultureel ondernemerschap, naar het initiatief van Joop en Janine van den Ende en de VandenEnde Foundation.

Naast de locatie in het centrum van Amsterdam met twee zalen, is in 2020 de locatie in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer geopend: DeLaMar West. Deze tweede locatie richt zich nog meer op de ontwikkeling van jonge theatermakers en nieuwe voorstellingen en biedt met een kleinere zaal o.a. werkplaatsvoorstellingen aan die doorontwikkeld kunnen worden voor de grote zaal.

Feestelijke dag

Het 12,5 jarig jubileum van DeLaMar wordt op zaterdag 27 mei 2023 gevierd op de Marnixstraat 402 in Amsterdam. Om 14:00 uur gaan de deuren open en start de zoektocht naar de unieke garderobehangers en de activiteiten. De feestelijkheden duren tot 17:00 uur.

Meer informatie, zie www.delamar.nl/jubileum