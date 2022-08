Feature: Cast LES MISERABLES Geeft Eerste Optreden Tijdens Uitmarkt

Foto: Roy Beusker

Tijdens het live tv-programma Musical Awards: The Kick-Off op zondagavond 28 augustus geeft de bijna voltallige cast van de nieuwe Nederlandse versie van de legendarische musical Les Misérables een optreden. Dit optreden is enigszins vergelijkbaar met wat destijds door de filmcast werd gebracht tijdens de Oscaruitreiking in Hollywood. Musical Awards: The Kick-Off is zondag 28 augustus live te volgen via AVROTROS om 21:22 uur op NPO1.

Voor het hele team van De Graaf & Cornelissen Entertainment is het de eerste keer om hoofdrolspelers als Freek Bartels, Milan van Waardenburg, Vajèn van den Bosch, Channah Hewitt en Ellen Pieters, met de bijna volledige cast van Les Misérables, zo'n dertig mensen, samen aan het werk te zien. 'We zijn nog niet aan de repetities begonnen, dus dan spreek of zie je de castleden met name afzonderlijk,' laat artistiek directeur Hans Cornelissen weten. 'Het wordt voor ons dus ook een bijzonder moment om iedereen samen te zien optreden en om de uitstraling en chemie te voelen die we tijdens de audities samen met het team uit Londen al mochten ervaren.

Bewust heeft De Graaf & Cornelissen Entertainment ervoor gekozen om met een uitgebreide groep acteurs op het podium te staan. 'Ze gaan een groot optreden verzorgen enigszins vergelijkbaar met dat wat de filmcast van Les Misérables destijds bij de uitreiking van de Oscars heeft laten zien. We hebben dan ook speciaal voor deze Kick-Off dagenlang gerepeteerd. Regisseur James Powell die eerder op belangrijke podia in vele wereldsteden Les Misérables regisseerde, komt speciaal voor deze repetities en het live-optreden over uit Engeland'.

Het legendarische Les Misérables is terug in Nederland en gaat op 5 maart 2023 in première in Koninklijk Theater Carré Amsterdam.

Voor meer informatie en kaartverkoop: lesmiserables.nl