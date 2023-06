Feature: CROWDFUNDING VOOR NIEUW 'MUSICAL MAGAZINE' GESTART!

weet Sixteen is een urgente, eerlijke en ontroerende voorstelling over depressie en zelfmoord. Het vertelt het verhaal van Dunya en haar oudere zus Dido die zelfmoord pleegde. De avond voordat Dunya op school een presentatie moet geven over zelfmoord (een onderwerp dat ze zelf heeft uitgekozen om in de klas te presenteren), verschijnt Dido in haar kamer. Ze voeren gesprekken over het leven en de dood. Dunya probeert te begrijpen wat er met haar geliefde zus is gebeurd. Ze stelt de brandende vragen die ze al lange tijd met zich meedraagt: waarom en hoe heeft Dido dit kunnen doen? Wat was er eigenlijk mis met haar? Weet Dido wel wat ze Dunya en hun ouders heeft aangedaan? Waarom vroeg Dido niet om hulp?

Aan het begin van het komende theaterseizoen zal de productie Musical Autumn Nights te zien zijn in slechts elf Nederlandse theaters. Per voorstelling zullen vijf solisten, in wisselende bezetting, met ensemble te zien zijn. De productie zal van september tot en met november te zien zijn in Roosendaal, Roermond, Veldhoven, Heerhugowaard, Den Haag, Uden, Capelle aan den IJssel, Rijswijk, Amstelveen, Spijkenisse en Beverwijk. De kaartverkoop voor alle voorstellingen van de Musical Autumn Nights is inmiddels van start gegaan via https://linktr.ee/musicalautumnnights.

