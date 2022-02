BWW Feature: STANDBEELD ANDRE HAZES ONTHULD TIJDENS PREMIÈRE HIJ GELOOFT IN MIJ!

Martijn Fischer en Roosmarijn Luyten hebben zojuist bij aanvang van de première van de musical Hij Gelooft in Mij een levensgroot standbeeld van André Hazes onthuld. Dit standbeeld is speciaal gemaakt voor de landelijke tournee van deze musical en reist mee naar alle theaters. Het standbeeld komt in de foyers van de deelnemende tourtheaters te staan, zodat bezoekers met de volksheld op de foto kunnen. Rachel Hazes was de eerste die in de gelegenheid werd gesteld om dit te doen.

Rachel Hazes: 'Ik vind het beeld er prachtig uitzien en ik ben enorm trots dat het beeld door heel Nederland te zien zal zijn.'

De première van de André Hazes musical is zojuist van start gegaan in Theater Orpheus in Apeldoorn in aanwezigheid van onder anderen: Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman, Diederik Ebbinge, Richard Groenendijk, Francis van Broekhuizen, Samantha Steenwijk, Alex Klaasen en natuurlijk Rachel Hazes. De première moest recent twee keer verplaatst worden vanwege corona. Vandaag is het een extra feestelijke dag omdat er zonder restricties voor een volle zaal gespeeld mag worden.

Hij Gelooft in Mij is een musical over het aangrijpende levensverhaal van André Hazes, zijn verhouding met Rachel en zijn stad Amsterdam. Zijn grootste hits illustreren zijn hoge toppen en diepe dalen van succes en teloorgang. Een verhaal gezien door de ogen van Rachel van Galen, een meisje dat verliefd wordt op de grote Hazes en trouwt met haar idool, die langzaam doof wordt. Houdt zij van de man, of van zijn talent? De musical bevat maar liefst 22 hits van Hazes, waaronder 'Bloed, zweet en tranen', 'Een beetje verliefd', 'Droomland', 'De Vlieger' en natuurlijk 'Zij gelooft in mij'.

Cast

Naast Martijn Fischer in de rol van André Hazes en Roosmarijn Luyten in de rol van Rachel, speelt Annick Boer Friedel van Galen, de moeder van Rachel, Rutger de Bekker haar vader Jan van Galen, Mark Kraan speelt de rol van muziekproducent en vriend van André Tim Griek en Dorien van Gent speelt Conny, de vriendin van Rachel. Dick Cohen speelt meerdere rollen, waaronder die van de heer Valkenier en de vader van André. Fabian Jansen is de alternate voor de rol van André Hazes.