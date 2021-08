BWW Feature: REPETITIES MUSICAL DISNEY'S ALADDIN BEGONNEN!

De repetities voor de musical Disney's ALADDIN van Stage Entertainment zijn van start gegaan. De komende weken repeteren de cast en creatives onder leiding van het creatieve team van Disney Theatrical Productions om de Broadway musical vol humor, kleurrijke kostuums en special effects voor het publiek te brengen. Het verhaal over de charmante straatdief Aladdin en prinses Jasmine is vanaf 18 september te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen.

Naast Jonathan Vroege (Aladdin), Stanley Burleson (Geest), Keoma Aidhen (Jasmine), Michel Sorbach (Sultan), Roberto de Groot (Jafar), Darren van der Lek (Iago), Jermaine Faber (Kassim), Dave Rijnders (Omar) en Florian Avoux (Babkak) zijn ook de overige castleden van het grootse theaterspektakel bekendgemaakt, namelijk; Amadeus Williams, Sacha Setubun, Calvin Kromheer, Michael Konings, Gino Korsèl, Marnix Lenselink, Diego González-Clark, Shay Lachman, Nigel Brown, Daniel Vissers, Bente Mulan Nanayakkara, Jamie Dors, Elise Wanner, Engel Talarima, Mickey Vermeer, Shanna Michelle Slaap, Sander van Voorst tot Voorst, Juliann Ubbergen, Yannick Plugers, Swen Overman, Davy Reedijk, Beau Jones, Olivier Scheers, Isabelle Vedder, Lysanne van der Sijs en Rosanne Rebergen.

Er wordt door producent Stage Entertainment een uitgebreid coronaprotocol gehanteerd a?' volgens de laatste richtlijnen van de overheid en het RIVM voor zowel vóór als achter de schermen a?' om voor iedereen een veilige omgeving te waarborgen.

Over Disney's ALADDIN

De musical ALADDIN is gebaseerd op de succesvolle animatiefilm van The Walt Disney Pictures uit 1992. In een duizelingwekkend tempo wordt het publiek meegenomen in het overweldigende verhaal vol romantiek, vriendschap en verraad. De Amerikaanse toneelschrijver Chad Beguelin schreef het script voor Disney's ALADDIN, Componist en achtvoudig Oscarwinnaar Alan Menken schreef de beroemde muziek met hits als 'A Whole New World', 'Friend Like Me' en 'Arabian Nights'. De muziekteksten zijn geschreven door Howard Ashman en Tim Rice. Erik van Muiswinkel vertaalde het script en de liedjes.

Disney's ALADDIN ging op 20 maart 2014 in première in het New Amsterdam Theatre op Broadway, New York. De musicalbewerking van Walt Disney's ALADDIN is een typische Broadwayshow en zit bomvol indrukwekkende dansnummers door een groot ensemble. ALADDIN is een van de grootste Disneymusicals en is een ongekend succes op Broadway, West End, in Tokio, Sydney, Hamburg en in Stuttgart.

Meer informatie en kaartverkoop: www.aladdindemusical.nl

Fotocredits: Amy van Leiden - Roy Beusker Fotografie