BWW Feature: OFF-BROADWAY MUSICAL HELLO AGAIN EXCLUSIEF TE ZIEN IN DELAMAR WEST!

Met de toepasselijke titel Hello Again komt De Kernploeg na twee zomers afwezigheid terug naar het theater. Ditmaal in het gloednieuwe DeLaMar West in Amsterdam. In deze vierde titel van De Kernploeg reis je kriskras door de twintigste eeuw langs tien affaires, van een broeierige dansvloer in een New Yorkse club in de jaren '70 tot de laatste minuten op de Titanic in 1912. Hello Again is te zien vanaf 30 juni t/m 10 juli en gaat in première op zaterdag 2 juli, enkel te zien in DeLaMar West, Amsterdam.

In tien op het eerste oog losstaande dialogen zien we steeds twee personages, wankelend op de dunne scheidslijn tussen liefde, lust en macht. Met alle misstanden omtrent grensoverschrijdend gedrag is deze voorstelling momenteel actueler dan ooit. Aan het einde van de scène stapt een van hen naar de volgende scène in een compleet ander decennium. De tijden veranderen, maar doen wij dat ook?

Naast inmiddels bekende Kernploeg-gezichten als Cystine Carreon (o.a. Gooische Vrouwen), Jip Bartels en Desi van Doeveren zullen ook o.a. musicalsterren Doris Baaten (Was getekend, Annie M.G. Schmidt, Hij Gelooft in Mij), Hugo Haenen (o.a. Beauty and the Beast, Moeder, ik wil bij de Revue) en Lisse Knaapen (o.a. In Het Licht, Soldaat van Oranje,) te zien zijn in deze bijzondere voorstelling.

De Kernploeg is in 2016 opgericht uit een grote liefde voor het Amerikaanse musicalrepertoire. In korte speelseries wil dit gezelschap het Nederlandse publiek kennis laten maken met in Nederland minder bekende voorstellingen. In de zomer van 2017 speelde De Kernploeg met veel succes zijn debuutvoorstelling A New Brain, gevolgd door She Loves Me in 2018. De derde productie Vrouwen op de rand van een zenuwinzinking speelde in juli 2019 voor uitverkochte zalen in CC Amstel in Amsterdam. Algemene informatie Hello Again wordt geproduceerd door De Kernploeg. De voorstelling is te zien vanaf 30 juni t/m 10 juli en gaat in première op zaterdag 2 juli, enkel te zien in DeLaMar West, Amsterdam.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.delamar.nl of telefonisch via Eventim op 0900-1353.

Voor meer informatie over de voorstelling: www.de-kernploeg.nl

Credits Cast: Doris Baaten, Cystine Carreon, Hugo Haenen, Desi van Doeveren, Lisse Knaapen, Jip Bartels, Marijn Brouwers, Jeroen Sigterman, Stef van Gelder e.a.

Muziek en libretto: Michael John LaChiusa

Regie: Benno Hoogveld

Muzikale leiding: Rosite van der Woude

Vertaling: Florus van Rooijen

Foto credit: Maikel Thijssen