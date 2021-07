BWW Feature: NIEUW ALBUM VOOR MUSICALSTERREN JUDITH CASPARI EN MILAN VAN WAARDENBURG

Judith en Milan leerden elkaar kennen tijdens de Duitse productie van de Broadway hit musical 'Anastasia' in Stuttgart, Duitsland. Drie jaar later verschijnt hun eerste gezamenlijke album 'With love' dat een kroon op hun innige vriendschap is. 'With love' is een ode aan de liefde in welke vorm dan ook. Met deze twaalf songs vieren we niet alleen onze vriendschap, maar ook de moed van eenieder die durft te staan voor wie die is. Het nieuwe album bestaat uit twaalf uiteenlopende nummers; van bekende musicalsongs tot nieuw gearrangeerde stukken uit het pop/rock repertoire.

Met deze songs breken Judith & Milan onder andere met klassieke gender clichés. Niet alleen zingen zij solo's van het andere geslacht, er is ook gezocht naar hoe ze hun stemmen in sommige nummers tot een geluid konden samensmelten. Het album werd opgenomen in de studio's van MG Sounds in Wenen. Door het uiteenlopende repertoire waren er veel verschillende soorten muzikanten nodig om de CD te produceren. Van een rockband tot 8 klassieke strijkers; ze passeerden allemaal de revue. Al met al heeft deze moeilijke tijd in de entertainmentindustrie Judith en Milan iets heel moois opgeleverd.

Judith Caspari werd in 1994 in Kassel geboren en studeerde klassiek zang aan de Folkwang universiteit in Essen. Tijdens haar studie stond Judith op vele Duitse Opera- en musicalpodia in producties als The Sound of Music, West Side Story, Die Zauberflöte en The Turn of the Screw. Vanaf de herfst in 2018 speelde Judith de titelrol in de Stage Entertainment productie van Anastasia in Stuttgart. Aansluitend was ze te zien in Cirque du Soleil-Musical Paramour. Vanaf September is Judith te zien in de nieuwe versie van de musical Wicked.

Milan van Waardenburg studeerde Muziektheater aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Tijdens zijn studie speelde hij in vele schoolproducties, waaronder Into the Woods en Company, waarin hij werd geregisseerd door respectievelijk Paul Eenens en Koen Van Dijk. De productie Tanz der Vampire bracht Milan naar Duitsland, waar hij vanaf april 2016 de rol van Herbert speelde. Hiermee tourde hij door Duitsland, via Berlijn, München en Stuttgart. De Europese première van de nieuwe versie van Der Glöckner von Notre Dame leidde Milan opnieuw door deze steden, deze keer als leutenant Frederic Charles. Ook was hij in Der Glöckner von Notre dame regelmatig te zien als de titelrol (Quasimodo). Gelijktijdig was hij te zien als Olaf en Kristoff in Frozen, die in een uitvoering van Disney in Concert door Duitsland en Luxemburg trok. Sinds november 2018 speelt Milan de rol van Dmitri in Anastasia in Stuttgart en in Nederland.

Het album 'With Love' is vanaf vandaag te verkrijgen via www.judithandmilan.com

Ook is het album te streamen via Spotify en Itunes.