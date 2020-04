BWW Feature: MUSICAL OP HOOP VAN ZEGEN EXCLUSIEF TE ZIEN OP DG&C EXCLUSIEF at Home

Utrecht, 30 april 2020

Producent De Graaf en Cornelissen plaatst vierde titel op YouTube

Musical Op Hoop van Zegen exclusief te zien op DG&C Exclusief

Producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen kondigen aan dat de musical Op Hoop van Zegen komende week online wordt geplaatst op het YouTube-kanaal van De Graaf en Cornelissen Entertainment. Het is de vierde titel die de producenten online plaatsen. Eerder waren al de musicals Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie, Wat Zien Ik?! en Volendam de Musical te zien op het YouTube-kanaal. Op Hoop van Zegen is vanaf maandag 4 mei 20.30 uur tot uiterlijk zondag 10 mei 21.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van De Graaf & Cornelissen Entertainment.

Op Hoop van Zegen is een oer-Hollandse musical gebaseerd op het onverwoestbare toneelstuk van Herman Heijermans. Sinds de première in 1900 is deze klassieker met enorm succes over de gehele wereld gespeeld. Het wel en wee van de vissersweduwe Kniertje die man en zonen aan de zee verloor niemand onberoerd. Haar gevecht om te overleven te midden van sociale misstanden leidt tot één conclusie: de vis wordt duur betaald.

De eerste musicalversie uit 2008 liet zien dat Op Hoop van Zegen nog niets aan zeggingskracht heeft verloren. In een bewerking van Allard Blom en Paul van Ewijk en met muziek van Tom Bakker. Indrukwekkend, aangrijpend en eerlijk: theater van nu zoals Herman Heijermans het ooit heeft bedoeld.

Ellen Pieters (o.a. Adele Conny Jasperina - de Grote Drie en Wat Zien Ik ?!) is Kniertje en Ben Cramer speelt de rol van Reder Bos. De rollen van Geert en Barendje, de zonen van Kniertje, worden gespeeld door Charly Luske en Job Bovelander. Een talentvolle cast en een live orkest zorgen voor een onvergetelijke musical.



Met: Ellen Pieters, Ben Cramer, Charly Luske, Hilke Bierman, Metta Gramberg, Arie Cupé, Job Bovelander, Mieke Dijkstra, Mark van der Laan, Sanne Bosman.

DG&C Exclusief

Nu er geen theatervoorstellingen meer zijn, heeft producent De Graaf & Cornelissen Entertainment besloten de trouwe theater- en musicalliefhebbers de gelegenheid te geven in deze crisistijd toch van enkele originele shows te kunnen genieten. Sinds deze week publiceert het bedrijf een aantal weken voorstellingen op zijn eigen Youtube-kanaal en kan er zelfs gebruik worden gemaakt van een live chat met enkele acteurs uit de voorstelling.

Men kan zich abonneren op het Youtube-kanaal van De Graaf & Cornelissen Entertainment via https://www.youtube.com/degraafencornelissen.





Related Articles Shows View More Netherlands Stories