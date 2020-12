BWW Feature: MEER DAN 100 THEATERARTIESTEN ZINGEN KERSTSONG

Utrecht, 9 december 2020

De afgelopen weken zijn in het diepste geheim meer dan 100 Nederlandse theaterartiesten 'samen gekomen' voor een bijzonder cadeau aan alle theaters en het publiek: 'Daar ben jij', een compleet nieuwe, Nederlandse kerstsong. Allard Blom schreef de tekst, Sam Verhoeven de muziek. Het arrangement werd gemaakt door Diederick Ensink. 'Daar ben jij' is vanaf vandaag overal te streamen en verkrijgbaar. De videoclip is te zien op YouTube en Vimeo en de social mediakanalen van De Theater BV.

Initiatiefnemer en producent Christian Seijkens: "In een tijd waarin we afstand moeten houden, elkaar geen handen mogen geven, laat staan knuffelen of omhelzen, gaat dit lied júist daarover. Want als het niet mag in het echt, laten we er dan in ieder geval over zingen en op deze manier iedereen die we lief hebben met deze song omarmen."

Het is een lied geworden dat níet gaat over corona of de crisis, dat níet gaat over dichte theaters en afgelaste voorstellingen. Schrijver Allard Blom: "Het gaat over hoop, over warmte, liefde en licht. Een lied zonder ego of arrogantie. Een positief lied. En bovenal: een vrolijk lied!" Het lied werd gezongen door jonge talenten en gevestigde namen; gezongen door meer dan 100 van de beste theaterartiesten die Nederland rijk is. Een bijzonder geluid in de zogenaamde donkere maanden. En deze keer misschien wel de donkerste tijd in jaren.

Speciaal voor doven en slechthorenden is er een versie van de videoclip gemaakt met onder in beeld een tolk Nederlandse gebarentaal. Op donderdag 10 december, een dag na de Nederlandse release, komt de song ook in Vlaanderen uit; daar gezongen door meer dan 70 Vlaamse theaterartiesten.

De vocalisten

Abel Leemans, Alexandra Alphenaar, Annefleur van den Berg, Annick Boer, Anouk Maas, Anouk van Nes, April Darby, Barbe van den Brand, Barry Beijer, Béla Becht, Brandon Delagraentiss, Brecht van Arnhem, Brigitte Heitzer, Christanne de Bruijn, Danny Houtkooper, David van den Tempel, Dennis Willekens, Diederick Ensink, Diego González-Clark, Doris Baaten, Eli ter Hart, Elindo Avastia, Ellis Broeksteeg, Emilio Moreno Arias, Erik Brey, Esmée Dekker, Frank Van Hengel, Frédérique Sluyterman van Loo, Ger Otte, Hilke Bierman, Hugo Haenen, Irene Kuiper, Iris Bakker, Jasper Caransa, Jasper Taconis, Jeffrey Italiaander, Jerrel Houtsnee, Jimi Hendrikse, Jochem Smit, Johnny Barendse, Jolijn Henneman, Jordan Roy, Jordy van Loon, Joris de Hoop, Julia Berendse, Julia Herfst, Karin Bos, Kelly van den Boogaard, Kok-Hwa Lie, Lisse Knaapen, Magtel de Laat, Maaike Widdershoven, Maarten Redeker, Maickel Leijenhorst, Marcel Visscher, Mariska van Kolck, Marjolein Teepen, Marjolijn Touw,

Marleen van der Loo, Martijn Mulders, Martijn Noort, Martijn Smids, Martijn van Voskuijlen, Melise de Winter, Michael Muyderman, Mitch Blaauw, Mylène d'Anjou, Nandi van Beurden, Nyassa Alberta, Pamela Kroes, Pieter de Groot, Priscilla Knetemann, Remko Harms, Renée de Gruijl, Rick Sessink, Rick van Stalle, Robin Hissink, Robin Smits, Robin van den Heuvel, Roos van Breukelen, Ruben Kuppens, Sabine Beens, Samantha de Water, Samir Hassan, Sandra Jonkman, Sanne Franssen, Sarah Cremers, Sjoerd Oomen, Sophia Wezer, Soraya Gerrits, Stanley Burleson, Steven Roox, Suzanne de Heij, Swen Overman, Tessa Suniva Van Tol, Theo Martijn Wever, Tineke Ogink, Victor Marinus, Wieneke Remmers, Willemijn Maandag, William Spaaij, Wouter Smeulders, Yoran de Bont, Zjon Smaal.

De muzikanten

Diederick Ensink (orkestband), Willem van der Krabben (drums), Pascal van de Velde (trompet), Ron Antens (trombone), Berry Janssen (bas).

Voor meer informatie: www.daarbenjij.nl.