BWW Feature: MART VISSER ONTWERPT KLEDING VOOR THEATERTOURNEE GIOVANCA HONOURS DIANA ROSS at Tour

De Nederlandse modeontwerper Mart Visser ontwerpt speciaal voor Giovanca honours Diana Ross exclusieve kleding. "Ik werk al 20 jaar met Giovanca als model en ben nog veel langer een bewonderaar van Diana Ross," laat Visser weten. "Hoe mooi is het dat ik nu Giovanca mag kleden in de stijl van Diana Ross? Zo fijn dat deze werelden nu bij elkaar komen." Zijn eerste haute couture-collectie kwam in 1993, sindsdien brengt hij twee keer per jaar een nieuwe collectie. Vanaf 27 september 2019 gaat Giovanca met haar voorstelling Giovanca honours Diana Ross langs de Nederlandse theaters. "Diana Ross was een stijlicoon. Mart Visser snapt Diana Ross als geen ander. Hij heeft zoveel mooie dingen gemaakt die eigenlijk al helemaal Diana zijn. Net alsof hij altijd al met haar in zijn achterhoofd ontworpen heeft," aldus Giovanca.

Giovanca keert komend seizoen terug naar de Nederlandse Theaters. In de voorstelling neemt ze het publiek mee langs alle periodes in het leven van Diana: van de sixties tot nu, van The Supremes tot The Wiz, van Diana's succesvolle solocarrière tot de grand diva die haar 75e verjaardag in volle glorie viert. Het belooft een schitterende ode te worden aan een van 's werelds grootste zangeressen.



Over Giovanca

Giovanca's solo-debuutalbum, Subway Silence, werd in 2008 uitgebracht en werd bekroond met een Gouden Plaat. Daarna verschenen een tweede en derde album While I'm Awake en Satellite Love. Ze sleepte verschillende prijzen in de wacht, waaronder een Buma Zilveren Harp en een 3FM Serious Talent Award. Tegenwoordig presenteert Giovanca op televisie het muziekprogramma Vrije Geluiden.

Over Mart Visser

Mart Visser is erin geslaagd om Haute Couture in Nederland een nieuwe, jongere uitstraling en bovenal een modern en spraakmakend gezicht te geven. Tweemaal per jaar presenteert Mart Visser een nieuwe Haute Couture collectie. Wars van trends volgt Mart Visser zijn eigen vrouwbeeld en geeft daar op bijzondere wijze vorm aan.

Praktische informatie

Giovanca honours Diana Ross is van september 2019 tot en met mei 2020 te zien in de Nederlandse theaters. Tickets zijn verkrijgbaar via Giovancamusic.nl en de betreffende theaters.





