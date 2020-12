BWW Feature: JARENLANGE KERSTTRADITIE VAN HOLIDAY ON ICE IN ERE HERSTELD

Dit jaar zou de internationale ijsshow na een periode van vier jaar weer in Nederland terugkeren en daarmee een bijzondere traditie in ere herstellen. Kerst en Holiday on Ice zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al eerder werd bekend dat de oorspronkelijk voor 2020 geplande shows vanwege het coronavirus met een jaar uitgesteld moesten worden. Maar we zijn verheugd mede te delen dat vandaag over precies een jaar, op 9 december 2021, de premiére van SUPERNOVA in Zwolle zal plaatsvinden. De spectaculaire show is daarna nog tot en met 9 januari 2022 in Groningen, Amsterdam, Maastricht en Rotterdam te zien.

De voorverkoop van de voorstellingen is zeer succesvol. Inmiddels zijn er al meer dan tienduizend kaarten verkocht. 'We merken dat mensen zich verheugen op een avond uit en ook wij hebben lang genoeg 'ijsvrij' gehad,' laat Peter O'Keeffe, de CEO van Holiday on Ice en producer van SUPERNOVA weten. 'Iedereen wil dolgraag de schaatsen weer onderbinden en schitteren op het ijs. Omdat er zoveel belangstelling is, hebben we onlangs ook nog Rotterdam aan de serie voorstellingen toegevoegd.'

SUPERNOVA is van 9 december 2021 tot en met 9 januari 2022 in vijf grote Nederlandse steden te zien. In deze internationale show van allure komt het publiek ogen en oren te kort. De schaatsers zijn deze keer niet alleen op, maar zelfs bóven het ijs te zien. Voor de voorstelling zijn meer dan 300 kostuums gemaakt en is een indrukwekkend 3D hightech decor ontwikkeld.

De creatieve leiding van SUPERNOVA is in handen van voormalig kunstschaatser Robin Cousins, die naast Olympisch goud winnaar ook tweevoudig wereldkampioen is namens Groot-Brittannië. Na zijn sportcarrière ging hij als schaatser aan de slag bij Holiday on Ice, waar hij als Creative Director aan de wieg stond van diverse shows. Het kostuumontwerp is verzorgd door Stefano Canulli, haute couture ontwerper voor onder meer Thierry Mugler en Valentino. Het decorontwerp is in handen van Stufish, onder andere verantwoordelijk voor de live shows van Beyonce, U2, Madonna en Pink Floyd.

Holiday on Ice is in haar 77-jarig bestaan uitgegroeid tot de meest populaire ijsshow ter wereld.

Inmiddels bezochten meer dan 333 miljoen mensen een van de shows van Holiday on Ice.

Holiday on Ice SUPERNOVA is te zien in:

Zwolle: 9 t/m 12 december 2021

Groningen: 16 t/m 19 december 2021

Amsterdam: 23 en 25 t/m 27 december 2021

Maastricht: 29 december 2021 t/m 2 januari 2022

Rotterdam: 7 t/m 9 januari 2022