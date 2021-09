BWW Feature: DESI VAN DOEVEREN EN COEN BRIL SPELEN HOOFDROL IN NIEUWE BRITS-NEDERLANDSE MUSICAL BEFORE AFTER!

Musical startup Oatmilk studio brengt de musical Before After vanaf november 2022 in de Nederlandse theaters. De nieuwe musical won gedurende het ontwikkelproces de award voor Beste Livestream, opgenomen op het Londense Off-West End, tijdens de lockdown. "We zijn nu de laatste zaken met betrekking tot het script aan het ontwikkelen en we zijn heel blij dat deze musical haar wereldpremière in Nederland beleeft, in een regie van Loek de Bakker", laat scriptschrijver Stuart Matthew Price weten. De hoofdrollen worden vertolkt door Coen Bril (Ben) en Desi van Doeveren (Ami).



Het verhaal

Wanneer Ami en Ben elkaar tegenkomen op een prachtige heuvel, herkent zij hem gelijk als haar grote liefde die plots verdween. Hij herkent haar niet. Sterker nog, hij herinnert zich niets meer van voor zijn auto-ongeluk. Niet eens wie hij was. Before After springt heen en weer tussen nu en toen - wat ging er mis tussen hen? En wat als je een tweede kans krijgt? Kun je werkelijk opnieuw beginnen? Before After is een intieme musical vol meeslepende ballads over liefde, identiteit en het doorbreken van patronen. Before After is een hedendaagse musical met muzikale invloeden uit de musical, singer-song writer, pop en akoestische folk.

Aanstormend talent

Twee aanstormende talenten van naam nemen de rollen op zich. Coen Bril studeerde af aan de Amsterdamse Toneel&Kleinkunstacademie en was eerder te zien in de films De Slag om de Schelde en De Oost. Binnenkort is Coen te zien in de buitenlandse Netflix Original serie Into the night. Met Before After maakt hij zijn musicaldebuut. Desi van Doeveren studeerde cum laude af aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten en was daarna o.a. te zien in Alex Klaassen Revue Showponies. Momenteel is Van Doeveren te zien in de musical Diana & Zonen. Desi was een jaar lang presentatrice van het Youtubekanaal Frischicks van Coca-Cola.

Before After is vanaf november 2022 in de Nederlandse theaters. Meer informatie op www.oatmilk.nl