BWW Feature: DE GRAAF & CORNELISSEN ENTERTAINMENT BRENGT VERNIEUWDE VERSIE ABBA-MUSICAL MAMMA MIA!

In de periode waarin ABBA een ongelofelijke revival meemaakt met als hoogtepunt de wereldpremière van de Abba Voyage concertreeks in de ABBA Arena in Londen, is De Graaf & Cornelissen Entertainment verheugd te melden de ABBA-musical MAMMA MIA! in een vernieuwde versie naar de theaters te brengen. Tegelijkertijd kunnen Ruud de Graaf en Hans Cornelissen ook al melden dat de hoofdrol van Donna is weggelegd voor Brigitte Heitzer. MAMMA MIA ! is vanaf september 2023 te zien in de Nederlandse theaters.



Na de grote bekendmakingen van de musicals Les Misérables en The Prom zijn Hans en Ruud ontzettend blij om weer met een mooie titel naar buiten te komen: 'Ruud de Graaf en ik zijn beiden liefhebbers van de ABBA-sound en wij beschouwen MAMMA MIA! als de ultieme jukebox-musical. Deze titel stond dan ook al lange tijd hoog op onze bucket-list. Toen onze wensen om een eigen en vernieuwde versie te maken mogelijk bleken hebben we geen seconde getwijfeld. Natuurlijk blijven het verhaal en de songs onveranderd. Er zal er een nieuwe vertaling komen en een spectaculaire vormgeving. En dat wij tegelijk met dit nieuws ook al hoofdrolspeelster Brigitte Heitzer bekend kunnen maken is natuurlijk fantastisch, zij was voor ons de ultieme kandidate. De regie zal in handen zijn van Martin Michel, die eerder voor ons Kinky Boots en de award-winnende Rocky Horror Show regisseerde' aldus artistiek directeur Hans Cornelissen.



MAMMA MIA! is een musical die is gecreëerd is rond een selectie van de grootse hits van de popgroep ABBA. Sophie staat op het punt te trouwen en heeft de wens om, op het zonnige Griekse eiland, door haar vader te worden weggegeven. Maar wie is haar vader ? Haar vrijgevochten moeder Donna wordt door de zoektocht van Sophie geconfronteerd met haar nogal wilde verleden en drie voormalige liefdes. De wereldpremière was op 6 april 1999 in Engeland.



De vernieuwde versie van MAMMA MIA! zal vanaf september 2023 tot april 2024 in meer dan twintig theaters in heel Nederland te zien zijn. De landelijke première vindt plaats op zondag 10 september 2023 in het DeLaMar in Amsterdam, waar de voorstelling verdeeld over twee periodes maar liefst vijf weken te zien zal zijn. De namen van de andere hoofdrolspelers en van het creatieve team worden in een later stadium bekendgemaak