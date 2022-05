BWW Feature: BUDDY VEDDER TOEGEVOEGD AAN CAST 'WILLEM JUNIOR'!

De educatieve én muzikale geschiedenisvoorstelling 'Willem Junior', over Willem van Oranje, toert sinds september 2021 langs de theaters en scholen in heel Nederland en mocht na de première lovende recensies in ontvangst nemen. Vandaag kondigt producent Giovanni Sturkenboom van STENT Producties aan dat de productie met een tweede speelseizoen verlengd wordt, hierbij is een hoofdrol weggelegd voor onder andere Buddy Vedder.



'Willem Junior' is sinds september 2021 te zien als familievoorstelling in de theaters en voor groep 6,7 & 8 en klas 1 & 2 op scholen. De voorstelling toert t/m eind juni 2022 nog door met onder andere Luuk Haaze en Merijn Oerlemans in de hoofdrollen. Oerlemans zal zich daarna klaar gaan stomen als Mees Kees in de musical 'Mees Kees Op Kamp', Buddy Vedder neemt de rol van Jan vanaf september 2022 over. Naast Vedder zullen binnenkort meer castleden bekend gemaakt worden.

'Willem Junior' vertelt het verhaal van twee nieuwsgierige twaalfjarige jongens Willem en Jan die middels een magische app teruggaan in de tijd, waar ze de jonge Willem ontmoeten en mysteries proberen te ontrafelen rondom deze 'Grootste Nederlander Aller Tijden'.



Buddy Vedder speelde vorig seizoen in de Off-Broadway hit 'Murder Ballad' en eerder in musicals als 'Heerlijk Duurt Het Langst' en 'Misery - een feel bad musical'. De afgelopen jaren is hij veelvuldig te zien op televisie, waaronder als kersverse presentator van 'Holland's Got Talent', 'Deal Or No Deal' en is hij panellid bij 'The Masked Singer'.



'Als kind vond ik het doorgaans lastig om stil te zitten in de klas. De lesstof wist mij niet altijd te prikkelen en daarom vroeg mijn geschiedenisdocent eens aan mij: ''Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij alles weet van hoofdstuk 7?'' "Maak er een toneelstuk van!'' Was mijn antwoord toen. Nu, vijftien jaar later, kan ik met trots zeggen: Zo gezegd, zo gedaan!

Toen ik Willem Junior in het theater zag, was ik gelijk enthousiast. Het vindingrijke script, de vrolijke muziek en de uitdaging om meerdere historische personages neer te zetten, maakte dat ik niet lang hoefde na te denken, toen de kans zich voordeed om in het tweede seizoen mee te mogen spelen. Hoofdstuk 7, here I come!', aldus Buddy Vedder.



'Het is te gek om te zien dat de vorm hoe wij geschiedenis overbrengen op de nieuwe generatie aanslaat bij het publiek, de theaters en scholen. Reden genoeg om er een tweede speelseizoen aan vast te plakken en dan is het feest compleet nu Buddy Vedder vanaf september 2022 te zien zal zijn als Jan. Hij leent zich als acteur in combinatie met zijn werkzaamheden voor dé doelgroep met onder andere 'Junior Songfestival' en zijn ambassadeurschap voor stichting Méér Muziek in de Klas uitstekend voor deze productie!', aldus producent Sturkenboom.

Florus van Rooijen is verantwoordelijk voor het script en de regie, muziek is afkomstig van Marnix Wetzer.

Speciaal voor deze voorstelling zijn er ook lespakketten ontwikkeld die zowel voor primair als voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden. Hierdoor kunnen de scholen de voorstelling boeken bij hen op school of richting het theater gaan.

De energieke jeugdvoorstelling, vol humor, leuke liedjes en spannende momenten is vanaf begin september 2022 opnieuw te zien langs theaters door heel Nederland én op scholen.



De kaartverkoop start binnenkort. Meer informatie: www.willemjunior.nl